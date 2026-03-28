SCREAMER ya está disponible

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Screamer, el nuevo juego de carreras arcade de Milestone, ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Gracias a los más de 30 años de experiencia del estudio en juegos de carreras, Screamer ofrece una experiencia arcade fresca que combina una jugabilidad innovadora con una historia profunda ambientada en un mundo distópico con estética anime. Os dejamos el análisis de Screamer

Puedes ver el tráiler de lanzamiento

Inspirado en los JRPG clásicos, Screamer sumerge a los jugadores a un torneo ilegal de carreras callejeras orquestado por el enigmático Mr. A. Cinco equipos de intrépidos pilotos rivalizan en enfrentamientos sin restricciones en un universo distópico con estética anime de corte futurista. Las motivaciones humanas de venganza, amor y codicia se presentan a través de escenas cinemáticas producidas en colaboración con Polygon Pictures, uno de los estudios de animación más reconocidos de Japón, para ir revelando los motivos, historias y secretos de cada equipo. Un reparto de actores de doblaje de renombre internacional como Troy Baker y Aleks Le, realza aún más la experiencia cinematográfica.

El marco narrativo del juego también impulsa su jugabilidad, construido en torno al Sistema Echo, una tecnología única instalada en cada vehículo que impulsa tanto las carreras como la lucha mediante dos medidores: Sincronización y Entropía. La Sincronización se puede usar para impulsarse o protegerse, mientras que Entropía impulsa las dos acciones ofensivas, Strike y Overdrive. Además, el innovador sistema Dual Stick de Screamer, que separa la dirección del derrape, eleva la precisión y el control a un nivel completamente nuevo, ofreciendo a los jugadores una herramienta precisa y satisfactoria para tomar curvas y mantenerse en cabeza. El resultado es una experiencia de carrera que no se basa solo en la velocidad pura, sino en medir los tiempos, gestionar recursos y atacar en el momento justo.

Al igual que en los juegos de lucha, cada personaje tiene habilidades especiales únicas que los diferencian del resto del elenco, además de bandas sonoras dedicadas. Estas habilidades están estrechamente ligadas a la personalidad e historia de cada equipo, permitiendo que cada uno encontre el personaje que mejor se adapte a su estilo de juego. Es importante destacar que la elección también puede variar según el evento que se vaya a jugar.

Además del modo carrera, 32 circuitos repartidos en cuatro entornos originales preparan el terreno para una variedad de modos de juego, todos disponibles desde el principio sin tener que desbloquearlos. Ya sea compitiendo en solitario o en equipo, los jugadores descubrirán multitud de experiencias que aprovechan al máximo la mezcla única de Screamer. Las Carreras por Equipos ponen a prueba la velocidad y la estrategia, premiando la cooperación y el juego táctico, mientras que el Desafío de Overdrive propone carreras de alto riesgo y alta recompensa al máximo rendimiento. El Desafío de Puntuación premia la habilidad en el juego, encadenando acciones y acrobacias para maximizar puntos y escalar en la clasificación, mientras que modos arcade clásicos como Contrarreloj y Punto de Control llevarán la precisión y el tiempo al límite.

Las opciones multijugador son igualmente variadas, desde carreras clasificatorias por equipos y partidas privadas hasta listas de reproducción Mixtape y caos en pantalla partida para cuatro jugadores. En todos los modos, Screamer recompensa a los jugadores con nuevos objetos cosméticos para personalizar cada coche, así como escenas cinemáticas, ilustraciones y otros contenidos adicionales para enriquecer la experiencia.

La emoción pura y accesibilidad de las carreras arcade clásicas llega a las consolas actuales combinada con una jugabilidad innovadora y una historia cinematográfica con Screamer, que ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Screamer ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Página web oficial: https://milestone.it/es/games/screamer/