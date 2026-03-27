El portátil más fino de Razer evoluciona: Llega el Razer Blade 16 (2026)

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EL PORTÁTIL GAMING MÁS FINO DE RAZER EVOLUCIONA: PRESENTAMOS EL BLADE 16 (2026) CON MÁS NUCLEOS, MEMORIA MÁS RÁPIDA Y EFICIENCIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Con un 33% más de núcleos de procesamiento, la memoria más rápida disponible con LPDDR5X-9600MHz y hasta un 60% más de eficiencia de batería, el nuevo Blade 16 sigue siendo el buque insignia ultraportátil de la familia de portátiles para juegos Blade de alto rendimiento de Razer, con una experiencia de juego más inmersiva que nunca

Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunciado en el día de hoy la evolución del portátil Razer Blade 16 para 2026. Si bien conserva su icónico chasis, líder en la industria y considerado el portátil gaming más delgado de la historia de Razer, el nuevo modelo de 2026 da un salto cualitativo en cuanto a rendimiento.

Al dar prioridad a los últimos avances tecnológicos de Intel en el sector de los semiconductores y a velocidades de reloj de memoria más rápidas que nunca, el nuevo Blade 16 está diseñado para aquellos que exigen el procesamiento de última generación en un formato increíblemente delgado.

Potencia y portabilidad, redefinidas.

Rendimiento de nivel de escritorio en un chasis ultradelgado de 16 pulgadas

Procesador Intel Core Ultra 9 386H de última generación: un aumento del 33% en núcleos con respecto al Blade 16 anterior.

GPU NVIDIA® GeForce RTX™ Serie 50 para portátiles, que ofrece una experiencia de juego hiperrealista y una fidelidad visual sin concesiones.

Pantalla OLED QHD+ de 240 Hz más brillante con certificación VESA DisplayHDR™ TrueBlack 1000

La memoria RAM más rápida disponible, con hasta 64 GB de memoria LPDDR5-9600 MHz para una capacidad de respuesta casi instantánea.

Duración de la batería significativamente mejorada para una mayor productividad y reproducción.

Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y un sistema de audio mejorado de 6 altavoces con tecnología THX.

Rendimiento portátil, potenciado al máximo.

El corazón del Blade 16 de 2026 es el nuevo procesador Intel® Core™ Ultra 9 386H. Con 16 núcleos y una frecuencia turbo máxima de hasta 4,9 GHz, este procesador ofrece un rendimiento excepcional para cargas de trabajo exigentes y juegos. Una NPU integrada proporciona hasta 50 TOPS de aceleración de IA para tareas como la generación de imágenes, la creación de contenido y la traducción en tiempo real.

El sistema se puede configurar con hasta 64 GB de la memoria para portátiles más rápida disponible: LPDDR5X-9600 MHz, que proporciona un ancho de banda excepcional para suites creativas exigentes, herramientas de desarrollo y aplicaciones con IA.

Impulsadas por NVIDIA Blackwell, las GPU GeForce RTX Serie 50 para portátiles ofrecen capacidades revolucionarias para jugadores y creadores. Con una enorme potencia de IA, la Serie RTX 50 permite nuevas experiencias y una fidelidad gráfica de última generación. Multiplica el rendimiento con NVIDIA DLSS 4, genera imágenes a una velocidad sin precedentes y da rienda suelta a tu creatividad con NVIDIA Studio.

Para garantizar un rendimiento estable en un chasis ultradelgado, el Blade 16 utiliza un sistema de refrigeración por cámara de vapor optimizado, aletas ultrafinas y ventiladores duales ajustados para una disipación de calor uniforme durante largas sesiones.

Para los usuarios que buscan maximizar aún más el rendimiento gráfico y térmico, el nuevo Blade 16 es compatible con la función HyperBoost de Razer, que se activa con la base de refrigeración para portátiles Razer . Con la base de refrigeración conectada, los usuarios podrán aumentar la potencia de algunos modelos Razer Blade hasta 175 W TGP, una característica que ninguna otra base de refrigeración ofrece actualmente en el mercado.

Como PC Copilot+, el Blade 16 ofrece experiencias únicas de Windows 11, permitiendo a los usuarios generar imágenes con Cocreator a velocidades sin procedentes y disfrutar de los subtítulos en tiempo real con Live Captions para contenido internacional.

Perfección visual. Brillo OLED.

El Blade 16 sigue marcando la pauta en pantallas Blade con un panel OLED QHD+ de 16 pulgadas (2560 x 1600) que funciona a 240 Hz y ahora ofrece 100 nits más de brillo. Forma parte de un selecto grupo de dispositivos que han obtenido la certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, lo que garantiza negros puros, una relación de contraste de 1.000.000:1 y un brillo máximo de hasta 1100 nits en modo HDR.

Calibración de nivel profesional : Cada pantalla cuenta con la certificación Calman y perfiles de color calibrados a medida para garantizar una precisión óptima desde el primer momento.

: Cada pantalla cuenta con la certificación Calman y perfiles de color calibrados a medida para garantizar una precisión óptima desde el primer momento. Colores vibrantes: Diseñada para creadores exigentes, la pantalla cubre el 100 % de la gama de colores DCI-P3.

Diseñada para creadores exigentes, la pantalla cubre el 100 % de la gama de colores DCI-P3. Velocidad inigualable: Los jugadores competitivos disfrutarán de una fluidez excepcional con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta casi instantáneo de 0,2 ms, gracias a la tecnología NVIDIA G-SYNC® que elimina el efecto de desgarro de pantalla.

Ultradelgado. Ultraeficiente.

Con un grosor de tan solo 14,9 mm (0,59 pulgadas) y un peso aproximado de 2,14 kg (4,71 libras), el nuevo Blade 16 sigue siendo el Blade más delgado de Razer, logrando un equilibrio entre portabilidad y rendimiento de alta gama.

Gracias a los nuevos núcleos de bajo consumo de la arquitectura más reciente de Intel y a la optimización a nivel de plataforma, el Blade 16 ofrece una eficiencia significativamente mejor en cargas de trabajo de productividad en comparación con el modelo de 2025.

Esto se traduce en hasta 13 horas de uso productivo y hasta 15 horas de reproducción de video en condiciones definidas3, lo que permite sesiones de trabajo y entretenimiento más largas fuera de un punto de venta.

Conectividad de nueva generación

Diseñado para un mundo que no le gusta esperar, el Blade 16 de 2026 presenta una importante mejora en su conjunto de opciones de conectividad

Thunderbolt 5: Disfruta de velocidades de hasta 120 Gbps para transferencias de archivos ultrarrápidas y configuraciones multimonitor sin interrupciones.

Disfruta de velocidades de hasta 120 Gbps para transferencias de archivos ultrarrápidas y configuraciones multimonitor sin interrupciones. Bluetooth 6.0 y Wi-Fi 7: Experiencia inalámbrica preparada para el futuro con los últimos estándares para una latencia ultrabaja y conexiones estables.

Experiencia inalámbrica preparada para el futuro con los últimos estándares para una latencia ultrabaja y conexiones estables. Amplia selección de puertos: El chasis es compacto pero potente, con tres puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A, un puerto Thunderbolt 5, un puerto Thunderbolt 4, un puerto HDMI 2.1 de tamaño completo y un lector de tarjetas SD UHS-II.

Audio envolvente de 6 altavoces con THX Spatial Audio+.

El audio cobra vida gracias a un sistema de seis altavoces mejorado, con cuatro altavoces y dos subwoofers. Diseñada para ofrecer un paisaje sonoro más rico y equilibrado, la nueva arquitectura THX Spatial Audio+ introduce la capacidad de sonido envolvente 7.1.4 al escuchar con auriculares con conector de 3,5 mm, lo que permite a los usuarios experimentar canales de altura virtuales para contenido con señales de audio desde arriba.

Con THX Spatial Audio+, ya sea a través de altavoces o auriculares compatibles, los usuarios pueden disfrutar de una precisión posicional milimétrica y un realismo asombroso que revitaliza juegos, películas y música, y experimentar una ventaja competitiva gracias a una experiencia de audio inmersiva y realista.

La ventaja Blade

Cada Blade se construye con precisión a partir de un único bloque de aluminio T6 para crear un chasis monocasco rígido. En el caso del Blade 16, una textura arenada elimina imperfecciones e impurezas de la superficie, mientras que un acabado mate anodizado fija el color al metal para una mayor durabilidad. Además, se aplica un revestimiento resistente a las huellas dactilares para mantener un aspecto impecable durante el uso diario.

Todos los Blade lanzados en 2026, incluido el Blade 16, representan la segunda generación de modelos que utilizan aluminio reciclado en el chasis, lo que respalda el objetivo de Razer de incorporar materiales reciclados en el 100 % de sus productos para 2030.

El embalaje de la línea Blade también se ha rediseñado, eliminando el plástico de burbujas y utilizando una estructura de cartón especialmente diseñada para la protección contra impactos, cartón con certificación FSC y tintas a base de soja para reducir la dependencia de componentes derivados del petróleo y favorecer la recuperación de materiales.

Para garantizar un servicio y soporte al cliente de primera clase, los Razer Blade incluyen una garantía de batería líder en la industria de hasta dos años y cuentan con el respaldo del galardonado servicio de atención al cliente de Razer. Para los usuarios que deseen una cobertura adicional, RazerCare ofrece hasta tres años más de protección en determinadas regiones.

Descubre el Blade 16 en PAX East 2026

En PAX East 2026, Razer presentará la nueva Razer Blade 16 como socio oficial de portátiles de PAX Arena, el escenario dedicado a los esports del evento, donde se celebrarán competiciones, presentaciones de creadores y partidas comunitarias.

Durante las partidas en directo y los segmentos en el escenario, los sistemas Blade impulsarán el juego en tiempo real a lo largo del evento, y algunos asistentes podrán probar de primera mano el diseño ultrafino y el rendimiento de última generación de la Razer Blade 16 de 2026.