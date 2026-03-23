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Hoy os dejamos el análisis del videojuego Screamer: El renacimiento del arcade de conducción que redefine la velocidad en PS5 Pro

El género de la conducción arcade ha experimentado diversas transformaciones a lo largo de las décadas, pero pocas veces asistimos a un regreso tan contundente y refrescante como el que propone Screamer. Publicado este marzo de 2026, el título desarrollado por Milestone no es solo un homenaje al clásico de los años 90; es juego de MS DOS que disfrutamos mucho; es una reinvención total que fusiona la adrenalina de las carreras clandestinas con una estética anime de vanguardia, logrando posicionarse como un referente técnico y jugable en la actual generación.

Juego totalmente arcade, aquí no busques un juego de simulación, algo de agradecer en el genero de juegos de conducción. Puedes comprarlo en Amazon.

Os dejamos el primer análisis y gameplay

El rugido del futuro: Análisis de Screamer en PS5 Pro, la cumbre del automovilismo arcade en Unreal Engine

La industria del videojuego atraviesa un momento de definición técnica donde la potencia bruta se encuentra con la optimización inteligente. En este escenario, Screamer no solo aterriza como un sucesor espiritual de los clásicos de los 90, sino como el estandarte tecnológico de PlayStation 5 Pro. El trabajo de Milestone bajo el ecosistema de Unreal Engine 5 alcanza en la nueva revisión de la consola de Sony una cota de perfección que hasta ahora parecía reservada únicamente a equipos de computación de gama extrema. Estamos ante una obra que utiliza la nostalgia como combustible, pero que corre sobre un chasis de ingeniería vanguardista.

Un espectáculo visual impulsado por Unreal Engine 5

Desde el primer contacto con el asfalto de la megalópolis de Neo Rey, queda claro que el salto tecnológico es abismal. La utilización del motor Unreal Engine 5 ha permitido a los desarrolladores crear un entorno urbano vibrante, bañado en luces de neón y reflejos en tiempo real que aprovechan al máximo el trazado de rayos. La dirección de arte abandona el fotorrealismo genérico para abrazar un estilo cel-shading sofisticado, diseñado en colaboración con el prestigioso estudio Polygon Pictures.

La fluidez con la que se mueven los vehículos, sumada a los efectos de partículas durante los derrapes y el uso de la tecnología ECHO, crea una sensación de velocidad constante. La optimización del motor gráfico asegura que, incluso en los momentos de mayor caos en pantalla con hasta dieciséis corredores, la tasa de fotogramas se mantenga estable, algo vital para un título donde la precisión en el control lo es todo. Las texturas de los circuitos, desde las zonas industriales hasta los bosques que rodean la ciudad, presentan una riqueza de detalle que invita a usar el modo foto tras cada competición.

La revolución visual de PS5 Pro y el potencial de Unreal Engine 5. Hablar de Screamer en su versión para PS5 Pro es hablar del uso más intensivo y brillante que hemos visto de la tecnología PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Mientras que la versión estándar de la consola ofrece un rendimiento sólido, la versión Pro elimina cualquier rastro de aliasing o parpadeo en las texturas, presentando una imagen en 4K nativo a 60 cuadros por segundo constantes, incluso con el trazado de rayos (Ray Tracing) activado en su máxima configuración.

El motor Unreal Engine 5 despliega aquí todo su arsenal. Gracias al sistema de geometría Nanite, los circuitos de la ciudad de Neo Rey presentan una complejidad arquitectónica sin precedentes. No hay «pop-in» de objetos; las vallas publicitarias holográficas, las grietas en el asfalto mojado y los complejos diseños de los rascacielos se renderizan con una fidelidad absoluta hasta donde alcanza la vista. La iluminación global mediante Lumen hace que cada carrera nocturna sea un festival de luz: los faros de los rivales se reflejan con precisión física sobre la carrocería de nuestro vehículo, creando una atmósfera densa y tangible que redefine la palabra «inmersión».

El despliegue técnico no se limita al entorno. Los vehículos de Screamer son piezas de ingeniería digital con más de medio millón de polígonos cada uno. En el editor de vehículos, potenciado por la velocidad del SSD de la consola, podemos modificar cada pieza, desde el alerón hasta los efectos de los neones interiores, sin tiempos de carga.

La jugabilidad de Screamer y el sistema de control twin-stick

Lo que realmente separa a Screamer de cualquier otro competidor en el mercado es su innovador esquema de control. Milestone ha implementado un sistema twin-stick que revoluciona la forma en que entendemos el drifting. Mientras que el stick izquierdo dirige el coche, el derecho se utiliza para gestionar el ángulo de giro y la intensidad del derrape, permitiendo una profundidad mecánica poco común en los juegos arcade. La jugabilidad de Screamer se aleja de la simulación pura para abrazar un estilo arcade de alta intensidad, pero no por ello carece de profundidad. La implementación del control twin-stick es el mayor acierto de Milestone en décadas. En la PS5 Pro, la respuesta de los gatillos adaptativos del DualSense es exquisita; sientes la resistencia del pedal de freno según el desgaste de los neumáticos y la vibración háptica te permite diferenciar si estás circulando sobre asfalto liso, rejillas de ventilación o los restos de un oponente tras una colisión.

El sistema de <b»>derrape asistido por el stick derecho permite realizar maniobras que desafían las leyes de la física pero que resultan increíblemente satisfactorias. No se trata solo de girar, sino de gestionar el ángulo de ataque para cargar la barra de Entropía. Este recurso energético es vital, ya que permite desplegar habilidades tácticas en tiempo real. La jugabilidad se convierte así en una danza a 300 kilómetros por hora donde debemos decidir en milésimas de segundo si usar la energía para un escudo defensivo o para un estallido de velocidad que nos permita adelantar en la última curva.

Este sistema se complementa con las funciones de combate. No estamos ante una carrera limpia; aquí el uso de la Entropía para activar ataques (Strikes) o escudos es fundamental. El equilibrio entre el riesgo y la recompensa es constante: apurar una marcha mediante el Active Shift otorga un impulso de velocidad necesario, pero un error en el ‘timing’ puede dejarte a merced de los rivales. Es una jugabilidad exigente pero justa, que premia la habilidad del jugador y la familiaridad con las trazadas de cada uno de los 32 circuitos disponibles.

Modos de juego El Torneo: Una historia de ambición y venganza en Neo Rey

Lejos de ser un simple añadido, el modo historia, denominado El Torneo, es el corazón narrativo del juego. Con una duración estimada de entre 15 y 20 horas, esta campaña nos sumerge en una trama de tintes adultos donde las traiciones, los traumas del pasado y la lucha por el poder entre facciones como Anaconda Corp o Kagawa-kai cobran protagonismo.

A través de escenas cinemáticas de una calidad cinematográfica excepcional, conocemos a los 16 pilotos protagonistas. Cada uno tiene motivaciones personales para participar en la competición más peligrosa de Neo Rey, lo que añade una capa emocional que rara vez se ve en el género. El progreso en El Torneo no solo desbloquea nuevos vehículos y mejoras estéticas, sino que permite desentrañar el misterio detrás de la tecnología que impulsa estas máquinas de guerra sobre ruedas.

Los otros modos de juego complementa bien el juego. El modo online funciona muy bien y la pantalla dividida para jugar con mi hijo es muy divertida.

Una banda sonora que acelera el pulso

El apartado sonoro merece una mención especial. La banda sonora de Screamer es una mezcla explosiva de electrónica industrial, sintetizadores retro-futuristas y ritmos trepidantes que encajan a la perfección con la estética anime. La música no es un mero acompañamiento; es dinámica y reacciona a lo que sucede en pista. Cuando activamos el modo Overdrive, el audio se distorsiona y la intensidad aumenta, sumergiendo al jugador en un estado de trance competitivo. Los efectos de sonido de los motores, diseñados para sonar agresivos y futuristas, completan una experiencia auditiva que es, sencillamente, impecable.

El apartado sonoro de Screamer es, posiblemente, el más redondo de la franquicia. Milestone ha colaborado con artistas de renombre de la escena Synthwave y Drum and Bass para crear una biblioteca de pistas que se sincronizan con la acción en pantalla. En PS5 Pro, el uso del audio 3D Tempest permite localizar exactamente dónde se encuentra el coche que intenta adelantarnos solo por el rugido de su motor o el silbido del turbo.

La música es adaptativa: si lideras la carrera, los tonos se vuelven más melódicos y expansivos; si te encuentras en medio de una refriega por el tercer puesto, la percusión se vuelve agresiva y pesada. Es una experiencia sensorial completa que, sumada a la calidad visual, genera una adrenalina constante que hace difícil soltar el mando. Puedes comprarlo en Amazon.

Conclusión sobre el regreso de un mito

Screamer ha demostrado ser mucho más que un ejercicio de nostalgia. Es un videojuego con personalidad propia, que se atreve a innovar en lo jugable y que exprime las capacidades de Unreal Engine 5 para ofrecer un despliegue visual soberbio. Con una campaña sólida de hasta 20 horas y una jugabilidad que exige maestría, Milestone ha entregado el que posiblemente sea el mejor juego arcade de la década. Eso si la curva de aprendizaje es complicada al principio algo que nos tiene acostubrado Milestone con su Moto GP y es que no hace juegos fáciles pero si muy adictivos cuando los aprendes a manejar. En definitiva, Screamer es el regreso triunfal de una marca legendaria que ha sabido leer los tiempos actuales. No es solo un juego de carreras; es una demostración de fuerza de lo que Unreal Engine 5 y el hardware de PS5 Pro pueden lograr cuando trabajan en armonía. Con una jugabilidad adictiva, una historia sorprendentemente profunda y un apartado técnico que quita el hipo y por fin un juego de conducción tipo arcade donde puedes destruir a tus oponentes muy divertidos. Pero no te engañes la IA de este juego esta muy bien equilibrada y te costará ganar la partida algo que aveces me ha resutado frustrante peor cuando lo consigues te quedas bien agusto. Para mi es un juego sobresaliente