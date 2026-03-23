Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel se lanza esta semana

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Haz sitio para nuevos amigos, nuevos desafíos y un montón de sorpresas en esta versión expandida de Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch 2

El Reino Flor está listo para recibir nuevas experiencias emocionantes y divertidas atracciones en Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel, que se pondrá a la venta en exclusiva para Nintendo Switch 2 el próximo 26 de marzo.

El Parque Belabel, agazapado en una región sin explorar del Reino Flor, está repleto de nuevas formas de jugar y cosas que disfrutar. Reúne a tus amigos y divertíos en grupo de mil maneras en el área de atracciones, donde hasta cuatro jugadores *1 en la misma consola pueden competir o colaborar en las 17 atracciones de la Plaza Multijugador Local. Por otro lado, la Plaza Salas de juego permite a los jugadores jugar a seis atracciones diferentes a través de internet*2 con hasta 12 jugadores, u 8 mediante conexión inalámbrica. La cuadrilla Toad ha montado su centro de operaciones en la explanada de la base, desde la que hasta cuatro personas pueden jugar de manera local para enfrentarse a decenas de desafíos diferentes.

Además de todo lo que tiene que ofrecer el Parque Belabel, la versión Nintendo Switch 2 Edition de Super Mario Bros. Wonder añade novedades como gráficos mejorados*3 y nuevas posibilidades para disfrutar de la aventura al completo. Los esbirros de Bowser andan por aquí dispuestos a hacer de las suyas. Han robado las valiosas flores Belabel y cada uno ha tirado por su lado para esconderse en algún lugar del Reino Flor. Mario y sus amigos tendrán que dar con su paradero y recuperar las preciadas flores. Además, Estela se une a la diversión y puede ser elegida como personaje para cualquier parte de la aventura, mientras que otra persona puede encarnar al Destello compañero mediante los botones o el modo ratón para hacerlo flotar por la pantalla y que recoja monedas o derrote a los enemigos sin sufrir ningún daño.

Quien no tenga mucha experiencia con los juegos de Mario o se encuentre en un aprieto puede activar el Modo Ayuda y disfrutar a su propio ritmo y sin agobios. Independientemente del personaje elegido, al activar este modo Mario y sus amigos no sufrirán ningún daño, ni siquiera al caer por un precipicio.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel incluye aún más diversión con la supermaceta, el nuevo potenciador, o las nuevas insignias duales que fusionan los poderes de dos insignias ya existentes, y más misterioso que descubrir en el Parque Belabel. Con GameShare*4, hasta cuatro personas pueden compartir la diversión a lo largo de toda la aventura principal, afrontar los desafíos de la base de la cuadrilla Toad, o disfrutar de la Plaza Multijugador Local del área de atracciones con una sola copia del juego.

Quienes ya Tengan una copia de Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch pueden comprar un paquete de mejora *5 para jugar a la versión Nintendo Switch 2 Edition y acceder a todas las nuevas características y modos de juego.

A la vez que Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel, el 26 de marzo se lanzarán tres nuevas figuras amiibo6. Mario Elefante, Poplin y Príncipe Florian, y Capitán Toad y flor parlante se suman a la diversión.

Y hablando de la flor parlante, ya puedes llevar a este elocuente brote en la vida real. Deja que hable cuando quiera o pulsa un botón para que hable de inmediato. ¡Si pulsas el botón demasiado a menudo, puede que te lleves una sorpresa! Puedes configurarla para que te salude al despertarte o hacer que te vayas a dormir con una sonrisa. También prestará atención a la hora del día y la temperatura, y no se quedará corta con los detalles cuando se ponga a hablar. Dale diversión a tu día con la flor parlante, que ya está disponible a la venta en My Nintendo Store y tiendas seleccionadas.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Encuentro en el Parque Belabel se lanza en exclusiva para Nintendo Swtich 2 el próximo 26 de marzo, como parte de las celebraciones del 40º aniversario de Super Mario Bros. Esta edición incluye características únicas de Nintendo Switch 2 y una variedad de experiencias y atracciones que disfrutar. El juego original de Nintendo Switch se puede actualizar a esta versión gracias a un paquete de mejora, también disponible el 26 de marzo.