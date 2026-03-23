Xbox Partner Preview regresa el 26 de marzo

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Xbox ha anunciado hoy que su próximo Xbox Partner Preview se celebrará el jueves 26 de marzo. Esta retransmisión se centrará en próximos juegos, actualizaciones y otras novedades de nuestros increíbles socios third-party, incluidos SEGA, GSC Game World y Owlcat Games.

Durante el Xbox Partner Preview, los jugadores podrán conocer en profundidad el nuevo proyecto de Ryu Ga Gotoku, Stranger Than Heaven; recibir las últimas noticias sobre S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl; y ver nuevas imágenes de The Expanse: Osiris Reborn, un RPG de acción ambientado en el universo de la legendaria serie de James S. A. Corey.

Xbox Partner Preview, nuestra retransmisión centrada en los próximos juegos de nuestros fantásticos socios externos, regresa este jueves 26 de marzo . Esta nueva entrega incluirá noticias sobre los próximos juegos de socios como Sega, GSC Game World y Owlcat Games, además de novedades, estrenos mundiales y anuncios de Xbox Game Pass.

Durante el Xbox Partner Preview, podrás ver en detalle el nuevo proyecto de Ryu Ga Gotoku, Stranger Than Heaven , una actualización sobre STALKER 2: Heart of Chernóbil , además de un nuevo vistazo a The Expanse: Osiris Reborn , un juego de rol de acción ambientado en el mundo de la legendaria saga de James S.A. Corey. Pero eso no es todo: también te mostraremos avances y anuncios de otros grandes juegos que llegarán a las consolas Xbox, Xbox para PC y Game Pass.

Y como siempre, Xbox Wire estará aquí para compartir aún más historias entre bastidores y análisis en profundidad sobre algunos de los títulos presentados durante el evento.

El evento se transmitirá digitalmente el jueves 26 de marzo a las 6:00 p. m. (hora de España)

¿A qué hora empieza el Xbox Partner Preview? El jueves 26 de marzo a las 18:00 CET.

¿Cómo puedo verlo? El Xbox Partner Preview estará disponible a través de diversos canales: