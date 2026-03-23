Minecraft Dungeons II, Minecraft World y un nuevo game drop anunciados

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l primer Minecraft LIVE de 2026 se celebró el pasado sábado e incluyó varias noticias importantes de todo el universo Minecraft.

Anuncio de Minecraft Dungeons II

El próximo capítulo del RPG de acción llegará este otoño. Minecraft Dungeons II introduce nuevas localizaciones, enemigos y combates de alto riesgo dentro del mundo Minecraft. Minecraft Dungeons II estará incluido en Xbox Game Pass y llegará a Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC más adelante este año. Ya se puede añadir a la lista de deseos.

Minecraft World, desvelado

Mojang Studios y Merlin Entertainments han anunciado Minecraft World, la primera experiencia de la franquicia en un parque temático. La zona se inaugurará en Chessington World of Adventures, en el Gran Londres, en 2027, dando vida a entornos y aventuras inspiradas en la jugabilidad de Minecraft.

Nuevos game drops que llegarán a Minecraft

Dos grandes drops están en camino:

Tiny Takeover llega el 24 de marzo a todas las plataformas, con baby mobs rediseñados, nuevas variantes de baby mobs y nuevos objetos, incluido el Diente de León Dorado y etiquetas de nombre personalizables.

llega el a todas las plataformas, con baby mobs rediseñados, nuevas variantes de baby mobs y nuevos objetos, incluido el y etiquetas de nombre personalizables. Chaos Cubed, que llegará más adelante en 2026, introduce las cuevas de azufre y el cubo de azufre, nuestro nuevo mob. A diferencia de cualquier otro mob del juego, ¡puede absorber bloques! Y sus atributos cambian según lo que haya consumido.

Además: Minecraft Experience se expande globalmente

Minecraft LIVE también reveló Minecraft Experience: Moonlight Trail, una nueva aventura nocturna interactiva al aire libre que debutará en Buenos Aires, Argentina, donde los jugadores explorarán biomas de Minecraft, fabricarán equipo, minarán recursos y combatirán mobs a lo largo de un sendero forestal real.

Puedes ver la emisión completa de Minecraft LIVE bajo demanda aquí y leer el resumen completo en Minecraft.net. Que os dejamos traducido:

¡El universo de Minecraft sigue expandiéndose! Los nuevos lanzamientos hacen que nuestro mundo sea más profundo e inmersivo. Las mejoras en la experiencia de juego te ayudan a aprovechar al máximo tu tiempo de juego. Y nuestras experiencias en la vida real te permiten disfrutar de Minecraft de formas totalmente nuevas con amigos y familiares. ¡Incluso estamos lanzando nuevos videojuegos! ¡El último Minecraft LIVE incluye todo esto y mucho más!

Hay mucho que seguir. Pero no te agobies. Respira hondo, relájate y mira. Nuestros desarrolladores te traerán todas las novedades, poco a poco, en un programa muy práctico.

También hemos preparado un resumen escrito. Esto es útil en situaciones donde ver un video podría no ser apropiado o ser poco recomendable. Por ejemplo, puedes imprimirlo y leerlo en la bañera para disfrutar de una experiencia Minecraft LIVE segura y relajante. ¡Deja volar tu imaginación!

Pequeña adquisición Puede que ya estés familiarizado con Tiny Takeover, nuestra próxima actualización que cambia el aspecto de casi todas las crías de criaturas. Antes de esta actualización, parecían versiones más pequeñas de sus contrapartes adultas. Eran adorables, pero, como exclamó Agnes mientras abrazaba un peluche de pollo en una reunión reciente: «¡No son lo suficientemente adorables!». Ahora, cada grupo de bebés tiene su propio aspecto distintivo, optimizado para ser adorable. Agnes, Jasper, Sarah y Felix hablan sobre la inspiración detrás del lanzamiento, y Sandra comenta los desafíos reales que conlleva ser nuestra diseñadora de audio básica. Esos cerdos no se andaban con rodeos.

Nuevas experiencias de Minecraft Como menciona Torfi, seguimos explorando nuevas formas de llevar Minecraft al mundo real. Minecraft Experience: Villager Rescue fue la primera experiencia de este tipo, ofreciéndote la oportunidad de extraer recursos, explorar biomas e incluso combatir criaturas en un entorno inmersivo. Esta aventura está recorriendo el mundo y pronto llegará a Herning, Singapur, Ciudad de México y Chicago. Consulta el sitio web oficial para obtener más información. ¡También estamos trabajando en una experiencia totalmente nueva que se desarrolla en un bosque real! Minecraft Experience: Moonlight Trail es una aventura nocturna al aire libre que abrirá próximamente en Buenos Aires. Con el tiempo, también se presentará en otras ciudades. ¡Aprende más aquí!

Mundo de Minecraft ¡Esto es algo muy importante! Hemos estado trabajando con Merlin Entertainments para crear Minecraft World. El parque temático abrirá sus puertas en Chessington World of Adventures, Londres, en 2027. Minecraft World estará repleto de atracciones y actividades. Estamos planeando la primera montaña rusa de Minecraft, la tienda de Minecraft más grande del mundo, deliciosa comida temática de Minecraft, oportunidades para conocer a las criaturas y mucho más. Esta es una colaboración épica entre Mojang Studios y Merlin Entertainments, y además hemos contado con la ayuda de creadores para superar algunos de los retos más complejos. Pronto compartiremos más información sobre Minecraft World. AVISO: El entusiasmo de Daisy y Filip por el olor y el sabor reales de Minecraft podría inspirarte a lamer un mando o morder algún producto oficial, pero no se recomienda a menos que seas un perro y tengas permiso de tu dueño. Gracias.

Caos al cubo ¡También les mostramos un primer vistazo a nuestro próximo lanzamiento: Chaos Cubed! Primero, les mostramos las nuevas cuevas de azufre. Puede que parezcan cálidas y acogedoras, pero ¡cuidado!, no son el mejor lugar para un baño relajante. ¡Esas pozas son francamente tóxicas y provocan un extraño efecto de mareo si te acercas demasiado! También presentamos dos nuevos conjuntos de bloques: cinabrio y azufre. Si bien el nuevo bioma será genial para explorar, nuestra nueva criatura, el cubo de azufre, sin duda será lo más destacado. A diferencia de cualquier otra criatura del juego, ¡puede absorber bloques! Y sus atributos cambian según lo que consuma. Dale un poco de madera y podría empezar a comportarse como una especie de bola cúbica. Deja que consuma hielo y se deslizará, como un disco de hockey grande y robusto. Mejora tus habilidades con el cubo de azufre y podrás hacer tiros increíbles, pero como casi todo en Minecraft, ¡las cosas no siempre salen según lo planeado! El cubo de azufre puede absorber muchos tipos de bloques diferentes, lo que ofrece un potencial infinito para la experimentación. Este monstruo permite aún más creatividad en tus construcciones y un caos refinado en tus minijuegos. En este segmento mostramos algunas ideas, pero, como con todo lo que incorporamos al juego, estamos muy emocionados por ver qué se os ocurre cuando Chaos Cubed entre en fase de pruebas.

Minecraft Dungeons II No solemos anunciar juegos completamente nuevos, pero aquí está: ¡ Minecraft Dungeons II llega este año ! Se trata de una aventura de rol y acción totalmente nueva donde te enfrentarás a encuentros de alto riesgo, desafíos emocionantes y explorarás lugares nunca antes vistos en el universo de Minecraft. ¡Y por supuesto, también habrá botín! Montones de él. Consíguelo todo o compártelo con hasta tres amigos mientras cooperan para salvar un mundo en crisis. Puede parecer obvio, pero aquí estamos: Minecraft Dungeons II es la secuela de Minecraft Dungeons. Si aún no te has unido a la fiesta, ¡este es el momento perfecto para hacerlo! Minecraft Dungeons II llegará a Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 , Steam, Xbox para PC y Game Pass. ¡Pronto compartiremos más noticias!