HUAWEI abre la convocatoria de la décima edición de los Premios XMAGE 2026

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HUAWEI continúa reforzando su apuesta por la innovación en fotografía móvil, uno de los territorios en los que más ha destacado en los últimos años a través de la evolución de las cámaras de sus dispositivos. En este contexto, la compañía ha abierto oficialmente hoy, 23 de marzo, la convocatoria de la décima edición de los Premios XMAGE, su certamen global de fotografía móvil, invitando a creadores de todo el mundo a presentar sus trabajos.

Desde su lanzamiento en 2017, los Premios XMAGE se han consolidado como una de las plataformas de fotografía móvil más relevantes a nivel internacional. El certamen reúne cada año a participantes de más de 170 países y regiones y acumula cerca de seis millones de imágenes presentadas hasta la fecha. Más allá de su dimensión global, XMAGE se ha convertido en un espacio de expresión creativa donde la tecnología actúa como herramienta al servicio de la mirada: un punto de encuentro para creadores que utilizan la imagen como lenguaje para contar historias y conectar realidades.

En Los últimos años, los Premios XMAGE han trazado una evolución coherente en su relato creativo. En 2024, bajo el lema “A Heartwarming World”, HUAWEI puso el foco en la emoción y en la capacidad de la imagen para transmitir calidez y humanidad. En 2025, con “The World, You and Me”, el certamen amplió esa mirada para explorar la conexión entre las personas y su entorno. Ahora, en 2026, da un paso más con “Now is Your Shot”, un concepto que reivindica el poder del instante y la mirada del creador para convertir un momento preciso.

“Now is Your Shot”: una invitación a capturar el instante desde nuevas perspectiva

Bajo el lema “Now is Your Shot”, la edición de 2026 invita a capturar el instante y a descubrir perspectivas únicas a través de la fotografía móvil. El certamen mantiene la estructura de la pasada edición con la selección del XMAGE 100, una colección formada por 100 obras elegidas por un jurado experto entre todas las candidaturas válidas. Los autores de cada una de las piezas seleccionadas recibirán un premio de 1.500 dólares. Además, entre esas 100 obras, tres fotógrafos serán reconocidos como Photographer of the Year, una distinción dotada con 10.000 dólares para cada ganador, en función de la valoración del jurado y del mérito artístico de sus propuestas.

Está previsto que las obras premiadas se exhiban a finales de este año en el Grand Palais de París, uno de los grandes escaparates internacionales del arte y la moda. Con el objetivo de seguir impulsando una creatividad diversa, el certamen cuenta con nueve categorías: So Far So Close, Good Night, Color & Shade, Faces, A Heartwarming World, Experimental Lab, Storyboard, Action y la nueva Active Moments, centrada en imágenes de gran fuerza visual vinculadas al deporte, las actividades al aire libre y los viajes. En conjunto, estas categorías no solo ponen en valor la capacidad de documentar lo cotidiano, sino también la posibilidad de explorar una expresión personal más audaz, experimental y vanguardista.

La convocatoria ya está abierta a participantes de todo el mundo

La 10.ª edición de los Premios XMAGE abre hoy 23 de marzo su periodo de inscripción, que permanecerá activo hasta el 16 de agosto a las 24:00 horas de Pekín (GMT+8). Los participantes podrán presentar sus candidaturas a través de distintos canales, entre ellos la web oficial del certamen, la app My HUAWEI, VMALL, HUAWEI Community, Instagram, Tuchong y 500px. Además, para facilitar aún más la participación, los usuarios de smartphones HUAWEI disponen de una nueva función de “publicación con un solo toque”, que permite compartir fotografías directamente desde la galería a través de la app My HUAWEI

En esta edición, el certamen vuelve a contar con un jurado de prestigio integrado por reconocidos artistas visuales y profesionales de la industria: Liu Heung Shing, fotoperiodista ganador del Premio Pulitzer; Chen Xiaobo, editor de referencia en la agencia Xinhua e investigador en imagen; Florence Bourgeois, directora de Paris Photo; Cao Ting, decana de la Escuela de Medios Visuales y Comunicación de la Academia de Cine de Pekín; Fabrice Laroche, redactor jefe de Fisheye; Dai Xianjing, fotógrafo y director de documentales; y Li Changzhu, director de marca de HUAWEI XMAGE.

HUAWEI Pura 80 Series – tecnología pensada para la creatividad

En línea con ese impulso por seguir ampliando los límites de la fotografía móvil, HUAWEI Pura 80 Series materializa en producto buena parte de esa evolución tecnológica a través de un sistema de cámaras diseñado para responder a nuevas exigencias creativas.

HUAWEI Pura 80 Pro integra una cámara Ultra Lighting de 1 pulgada, capaz de captar más luz y ofrecer imágenes nítidas y detalladas incluso en entornos de baja iluminación, junto a una cámara Ultra Chroma que mejora la fidelidad del color; por su parte, HUAWEI Pura 80 Ultra incorpora una cámara dual con teleobjetivo conmutable de 3,7x y 10x, que aporta mayor versatilidad en retrato, zoom y captura de detalle. A ello se suma la nueva generación de HUAWEI XMAGE, que combina sensores de gran tamaño y nuevos algoritmos de procesamiento para ofrecer un mejor rendimiento en escenas nocturnas, de alto contraste y vídeo 4K, reforzando así el vínculo entre innovación tecnológica y expresión creativa que inspira la décima edición de los Premios XMAGE 2026.

Gracias a la combinación de trayectorias, sensibilidades y enfoques profesionales diversos, el jurado evaluará las obras desde una comprensión profunda de la narrativa visual, con el objetivo de seleccionar aquellas propuestas capaces de conectar de forma significativa con el público.

En paralelo, HUAWEI continúa reforzando su apuesta por conectar a entusiastas de la fotografía de todo el mundo y explorar conjuntamente el futuro de la imagen móvil. Tras el lanzamiento el pasado año de sus iniciativas de cocreación, la serie de talleres XMAGE Atelier, que ya ha pasado por ciudades como Shanghái, Anji, Lishui y París, ampliará este año su recorrido a nuevos destinos internacionales para seguir impulsando un ecosistema global de intercambio creativo en el que convergen tecnología, cultura y experiencias inmersivas.

Disponibilidad y precios

HUAWEI Pura 80 Pro está disponible en los colores Glazed Red, Glazed White y Glazed Black a un precio de 1.099 €, mientras que HUAWEI Pura 80 Ultra estaá disponible en los colores Prestige Gold y Golden Black a un precio 1.499 €.

Con el código de descuento A6ANIVERSARIO10 obtendrás un cupón del 10% de descuento en los dispositivos HUAWEI Pura 80 Series.

Puedes conseguir HUAWEI Pura 80 Series en la tienda oficial de HUAWEI Store.