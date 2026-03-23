El español Winghaven se enfrentará a los mejores del mundo por el título de campeón del mundo en el Trials of Avalon de Call of Duty: Warzone

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El español Winghaven se enfrentará a los mejores del mundo por el título de campeón del mundo en el Trials of Avalon de Call of Duty: Warzone.

El tan esperado torneo de tres días “Trials of Avalon” de Call of Duty: Warzone™ arranca hoy, marcando la cuarta edición de la exitosa serie competitiva de Call of Duty: Warzone y contará con la presencia del español Winghaven, dispuesto a convertirse en el mejor del mundo.

El torneo de este año presenta Black Ops Royale, el nuevo modo Battle Royale inspirado en Blackout en donde 48 escuadrones formados por 192 creadores de contenido de todo el mundo se lanzarán en traje aéreo sobre Avalon, enfrentándose cara a cara por la oportunidad de ganar una parte del premio de $65.000 y el derecho a presumir.

Sobre la base del éxito demostrado de «Trials of Ashika» (2023), «Trials of Urzikstan» (2024) y «Trials of Verdansk» (2025), el «Trials of Avalon» de este año representa la cúspide de la probada fórmula «Trials of…». El 23 y 24 de marzo, los jugadores tendrán que superar una intensa fase de grupos de todos contra todos cuyos resultados irán a parar a una tabla de clasificación compartida. Los 25 mejores equipos avanzarán a las decisivas finales el 25 de marzo, donde se decidirán los campeones definitivos.



El evento de este año presenta un nivel extra de intensidad con el regreso de la «Fase de Supervivencia» favorita de los fans, donde los equipos que se encuentren al final de la tabla de clasificación durante las finales se enfrentarán a la eliminación una vez que se alcance el umbral de puntos. El Día 3 también comenzará con un enfrentamiento individual a todo o nada, preparando el escenario para un explosivo último día de competición.

El torneo Trials of Avalon reúne a una formidable alineación de los mejores jugadores y creadores de contenido de Warzone, representando una diversa mezcla de orígenes y niveles de habilidad de todo el mundo. Prepárate para ver a favoritos de los fans como Zyro, Chowh1, Enkeo, Dekii, Anaaja, HusKerrs, el actual campeón de la Call of Duty®: Warzone Resurgence Series Fifakill, y muchos más. España estará representada por Winghaven , que retransmitirá el evento en su propio canal de Twitch.

Trials of Avalon es un torneo de tres días de Call of Duty: Warzone donde 48 escuadrones letales se enfrentan cara a cara por una oportunidad de ganar el premio de $65,000 y el derecho a presumir.

Los días 1 y 2 dividen a los participantes en grupos a lo largo de 15 partidas de alta presión, sin margen de error mientras los escuadrones luchan por sobrevivir. El día 3 comienza con el codiciado Solo Yolo: 150 jugadores dejan de lado sus lealtades para un enfrentamiento único, donde el ganador se lo lleva todo, antes de lanzarse a una despiadada final por punto de partido. A partir de ahí, los escuadrones con peor clasificación son eliminados en cada partida hasta que un equipo llega al punto de partido y se corona campeón.

Cuando se activa el punto de partido, es simple: no quedes último… o estás fuer

Los horarios de inicio de la retransmisión del torneo de tres días son los siguientes:

Día 1 (23 de marzo): 16:30, horario peninsular.

16:30, horario peninsular. Día 2 (24 de marzo): 16:30, horario peninsular.

16:30, horario peninsular. Día 3 (25 de marzo): 15:30, horario peninsular.

Guiando a los espectadores a través de cada momento intenso habrá un equipo de comentaristas lleno de estrellas, que incluye al presentador Chris Tunn, junto a los casters Brice, Enigma, Nfinity y Veracity.

Los fans pueden ver toda la acción sintonizando los canales oficiales de Twitch y YouTube de Call of Duty, donde también tendrán la oportunidad de conseguir códigos limitados para el juego y participar en sorteos exclusivos de socios como AMD y SCUF.

Pra obtener más información, mantenerte al día con las tablas de clasificación y conocer las oportunidades de ganar recompensas, se puede visitar www.europeanwarzoneseries.com