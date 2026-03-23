Actualización de Diablo Immortal ya está disponible: el regreso de Andarie

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La próxima gran actualización de Diablo Immortal ya está disponible: el regreso de Andariel, un nuevo torneo JcJ y comienza un año completo de historias

¡La gran actualización de Diablo Immortal ya está disponible! Marcamos el comienzo oficial de la hoja de ruta de 2026 de Immortal que revelamos durante «En el punto de mira» de febrero.

La nueva actualización, titulada «La captura», da comienzo a una nueva saga anual que prepara el terreno para algunos de los cataclismos más desastrosos que Santuario haya conocido jamás. La actualización también presenta un nuevo torneo JcJ igualado centrado en la habilidad, una renovación de temporada de Campos de Batalla, un nuevo evento de jefe por tiempo limitado y una poderosa nueva gema legendaria.

Nueva búsqueda principal: Andariel ha regresado por La captura

Una de los siete Señores del Infierno, la mismísima Doncella de la Angustia, regresa en un verdadero intento de superar a sus hermanos con la más poderosa de todos. Santuario está maduro para el sufrimiento y su dominio comienza con la icónica región de Lut Gholein. La saga anual «Era de la Agonía» comienza ya.

Nuevo torneo JcJ: Combate de reinos: Desafío entre iguales

En respuesta directa a los comentarios de los jugadores, Desafío entre iguales presenta un torneo JcJ igualado que pone el énfasis en la habilidad y el trabajo en equipo por encima de la progresión.

Registro: A partir del 19 de marzo Fecha del torneo: Del 23 al 27 de marzo Se normaliza el poder de los jugadores manteniendo la identidad de la clase Las configuraciones de Asesino de élite ofrecen acceso inmediatio a configuraciones competitivas seleccionadas de los mejores jugadores del JcJ



Evento temporal: Transformaciones horrendas (del 19 de marzo al 16 de abril)

Durante un mes, ciertos jefes del mundo se retuercen en formas aún más mortíferas con nuevas mecánicas, mayor agresividad y recompensas mejoradas. Derrotar a estos enemigos potenciados otorga mejores recompensas, incluyendo objetos legendarios y gemas normales.

Renovación de la temporada de Campos de Batalla (abril de 2026)

La primera gran actualización de temporada de Campos de Batalla reimagina el flujo del JcJ en los mapas Clásico y Convoy.

Las batallas en varias fases llevan a momentos culminantes Un nuevo objetivo compartido introduce un poderoso encuentro con un Gran demonio Las victorias se sienten inmediatas, visibles e impactantes sin interrumpir el ritmo del combate



Nueva gema legendaria: Tumba de leviatán

Una nueva gema legendaria recompensa los estilos de juego agresivos aumentando el daño infligido y amplificando la presión con una mejora acumulativa llamada «Profundidades abisales» cuantos más golpes críticos realices.

Para más detalles sobre lo que está por llegar y todas las novedades de Diablo Immortal, visita la página web de Immortal.