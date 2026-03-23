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Novedades de videojuegos indies en PlayStation-Marzo 2026-

Este mes, el catálogo de PlayStation se ha enriquecido con una oleada de propuestas indies que demuestran, una vez más, que la innovación y el arte no conocen límites. Desde odiseas visuales que nos transportan a mundos pintados a mano hasta frenéticos desafíos de precisión y oscuras aventuras de fantasía, marzo se ha convertido en un escaparate de talento independiente.

Planet of Lana II ya está disponible para PS5

Esta odisea cinematográfica de puzles acompaña a Lana y su fiel compañero Mui en una misión de rescate a través de un mundo vibrante invadido por máquinas sin rostro. Los jugadores deben resolver acertijos ambientales y superar secuencias de sigilo confiando en la conexión única entre ambos protagonistas. Destaca por su espectacular estilo artístico pintado a mano y una banda sonora épica que envuelve una historia sobre la naturaleza. Más información

Blasphemous II se une hoy al catálogo de PS Plus Extra y Premium

Tras despertar en un lugar nuevo y extraño, interrumpiendo su descanso final, El Penitente vuelve a ser arrojado al interminable ciclo de vida, muerte y resurrección, sin más opción que explorar estas nuevas y peligrosas tierras para descubrir sus secretos, que han permanecido olvidados durante mucho tiempo. Hordas de nuevos y grotescos enemigos se interpondrán en el camino del jugador, aguardando el juicio final de la brutal mano de El Penitente. Más información en el blog oficial de PlayStation.

The Bearer & the Last Flame ya está disponible en PS5



Esta aventura de acción y fantasía oscura sitúa al jugador como el portador de la última luz en un mundo asolado por la oscuridad. A través de cinco reinos sombríos, el protagonista deberá derrotar a criaturas y bestias para devolverlas a las tinieblas. El juego ofrece un combate exigente estilo soulslike, exploración de mazmorras y castillos, y diversos estilos de lucha basados en magia o cuerpo a cuerpo. El videojuego está disponible en formato digital en PlayStation Store y también en formato físico en dos ediciones: estándar y coleccionista.

Sonic Wings Reunion llega el 26 de marzo en formato físico a PS5

Secuela del clásico arcade de disparos donde ocho personajes únicos se enfrentan a la misteriosa organización «Fata Morgana» en escenarios del mundo moderno. Los jugadores pilotan naves futuristas a través de ocho fases llenas de acción, disfrutando de un desarrollo de historia que cambia según el piloto. Incluye modo cooperativo local y tres bandas sonoras, incluyendo la original del compositor Soshi Hosoi. Más información en PlayStation Store y tiendas habituales.

Inspector Waffles Early Days llega en formato físico a PS5 el 19 de marzo

En esta precuela de estilo point-and-click, el joven gato Waffles vive sus primeros días como inspector resolviendo casos de atracos e incendios. La jugabilidad se centra en explorar escenas del crimen, interrogar a un carismático elenco de animales antropomórficos e informar los hallazgos al veterano agente Pancakes. Es una aventura detectivesca con vista cenital inspirada en los clásicos del género y dividida en cinco capítulos.

Aureole Wings of Hope llega el próximo 27 de marzo a PS5

En este frenético plataformas de precisión basado en físicas, los ángeles Ramila y Ryleth emprenden una cruzada para salvar su reino de un ejército demoníaco. Los jugadores controlan una aureola celestial a través de niveles diseñados para poner a prueba los reflejos a velocidades supersónicas. La aventura combina controles intuitivos, una banda sonora enérgica y biomas coloridos llenos de coleccionables ocultos. Puedes encontrarlo en formato digital en PlayStation Store y en tiendas físicas a partir del 27 de marzo junto con una edición coleccionista.