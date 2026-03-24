Nuki traslada la comodidad de los pagos contactless a la puerta de casa y presenta su nuevo Keypad 2 NFC

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Nuki, el fabricante líder de cerraduras inteligentes en Europa, presenta su nuevo Keypad 2 NFC, que permite abrir la puerta de casa con el smartphone o smartwatch mediante la tecnología NFC, trasladando la comodidad y seguridad de los pagos contactless al acceso del hogar.

El Keypad 2 NFC se integra fácilmente con todos los Smart Locks de Nuki compatibles con Matter y ofrece múltiples opciones de desbloqueo: Apple Home Key, Samsung Digital Home Key, modo ‘Nuki App’, huella digital o código de acceso. Puedes comprarlo en Amazon.

‘ Tocar para desbloquear’: Nuki traslada la comodidad de los pagos contactless a la puerta de casa

Nuki presenta su nuevo Keypad 2 NFC que permite abrir la puerta con el móvil o smartwatch mediante tecnología NFC

Nuki, el fabricante líder de cerraduras inteligentes en Europa, presenta su nuevo Keypad 2 NFC, que traslada la comodidad y la seguridad de los pagos contactless a la puerta de casa, con la funcionalidad de tocar para desbloquear la cerradura. El pionero austríaco lanza así el primer teclado certificado por Aliro para cerraduras electrónicas residenciales.

La tecnología NFC, que permite el pago sin contacto a través del smartphone o del smartwatch, está cada vez más presente en las pequeñas acciones del día a día, desde la compra en el supermercado hasta el pago de un billete en el autobús urbano. Con el nuevo Keypad 2 NFC, Nuki lleva ahora las ventajas de este estándar inalámbrico a las puertas de acceso, permitiendo el intercambio de datos a pocos centímetros con la máxima seguridad.

“El acceso nunca ha sido tan inteligente, seguro y rápido. Con el nuevo Keypad 2 NFC, trasladamos las ventajas del pago contactless a la puerta de casa, permitiendo a nuestros usuarios disfrutar de la misma comodidad y seguridad”, afirma Martin Pansy, cofundador y CEO de Nuki.

La apertura de la puerta a un toque de distancia

Dado que el Smart Lock y el Keypad son dos productos independientes dentro del ecosistema de Nuki, esta nueva función NFC se puede instalar fácilmente: todos los Smart Locks de Nuki compatibles con Matter pueden actualizarse en pocos minutos para ser compatibles y poder desbloquearla con solo un toque a través del nuevo Keypad.

En la práctica, basta con acercar el smartphone al Keypad 2 NFC, sin necesidad de abrir la aplicación de Nuki, para conseguir el desbloqueo de la cerradura. Para utilizar Apple Home Key o Samsung Digital Home Key en la app wallet, se requiere un Nuki Smart Lock compatible con Matter, un hub Matter del proveedor correspondiente, y un dispositivo móvil compatible.

“Uno de los principios fundamentales de Nuki es hacer accesibles las nuevas funciones para todos los usuarios, independientemente del fabricante”, destaca el cofundador y Chief Innovation Officer, Jürgen Pansy.

Por eso, el modo de la app de Nuki amplía las opciones de desbloqueo: permite ‘Tocar para desbloquear’ completamente independiente de Matter o de las aplicaciones del wallet. Este modo está disponible para todos los usuarios con un Nuki Smart Lock de cuarta o quinta generación y un smartphone compatible con NFC, sin necesidad de un hub adicional.

Seguro, rápido y duradero

Con el Keypad 2 NFC, ahora se puede desbloquear la puerta del hogar de cinco formas diferentes: mediante Apple Home Key, Samsung Digital Home Key, la función ‘Tocar para desbloquear’ en el modo app de Nuki, la huella dactilar o con un código de acceso personalizado. El nuevo teclado puede almacenar hasta 20 huellas dactilares, 35 llaves ‘Tocar para desbloquear’ y 200 códigos de acceso.

Mientras crece la variedad de opciones de acceso, los estándares de Nuki en seguridad de datos, simplicidad y durabilidad permanecen intactos. Cada entrada al hogar, ya sea con toque, huella digital o código, está protegida con cifrado de extremo a extremo. La compañía austríaca utiliza los mismos estándares de cifrado comprobados que en los sistemas de pago. Como con todos los productos de Nuki, el nuevo Keypad mantiene el más alto nivel de seguridad de datos: toda la información de acceso se almacena localmente y el uso de la nube es opcional.

La instalación es tan sencilla y rápida como siempre: el montaje se realiza en cuestión de minutos mediante tiras adhesivas o tornillos, sin necesidad de cableado complejo.

El Nuki Keypad 2 NFC, fabricado en Europa, está diseñado para durar, protegido contra el polvo y la humedad según la norma internacional IP54. En la configuración del ecosistema de Nuki, el teclado y la Smart Lock no están conectados permanentemente, lo que hace que el sistema sea muy eficiente energéticamente y funcione durante al menos doce meses.

Pioneros en estándares abiertos para el acceso inteligente

El estándar Matter ha garantizado durante años la integración fluida de dispositivos de hogar inteligente entre fabricantes, permitiendo una configuración simple y comunicación sin problemas dentro de hogares conectados. El estándar de hogar inteligente fue desarrollado por la Connectivity Standards Alliance (CSA), cuyos miembros incluyen grandes actores de la industria como Apple, Samsung y Google.

Ahora, Matter se ha ampliado con un estándar dedicado para acceso inteligente: con Aliro, las cerraduras inteligentes se comunican de forma segura y fluida con smartphones y wearables.

“Nuki dio un paso importante en la industria con el lanzamiento de la primera cerradura electrónica con soporte nativo para Matter. Llevar Aliro a las puertas de nuestros clientes es el siguiente paso lógico. Como pioneros en acceso inteligente, apoyar estándares abiertos no es solo una opción, es una convicción central. Los usuarios merecen interoperabilidad perfecta y tecnología a prueba de futuro, sin importar el ecosistema que elijan”, concluye Jürgen Pansy.

Nuki Keypad 2 NFC ya disponible