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La nueva actualización del software del sistema del dispositivo para uso a distancia PlayStation Portal añade el modo 1080p Alta calidad y mejoras de la experiencia de uso

Está disponible desde hoy.



El número de usuarios mensuales de Transmisión en streaming en la nube creció un 162 % interanual en enero, y más del 50 % de los usuarios de PS Portal son ahora miembros de PlayStation Plus Premium*

Sony Interactive Entertainment (SIE) lanza hoy una nueva actualización del dispositivo de reproducción a distancia PlayStation Portal. Esta nueva actualización del software del sistema de PS Portal incorpora mejoras diseñadas para ofrecer una alta fidelidad visual, interacciones más fluidas y una experiencia optimizada en general. A continuación se detallan las características:

Modo 1080p Alta calidad

Los jugadores ahora pueden seleccionar el modo 1080p Alta calidad durante el Uso a distancia y la Transmisión en streaming en la nube. Este nuevo modo permite disfrutar de los juegos a una tasa de bits más alta comparado con el modo 1080p Estándar para ofrecer una experiencia fluida y de alta fidelidad**.

Para activar este modo, basta con ir a [Menú rápido] > [Resolución máxima] y seleccionar [1080p Alta calidad] durante el Uso a distancia y la Transmisión en streaming en la nube.

El cambio se aplicará al reiniciar la sesión de Uso a distancia o Transmisión en streaming en la nube.

Experiencia de transmisión en streaming en la nube mejorada

Se añaden varias mejoras de estabilidad y reducido la fricción en las sesiones de Transmisión en streaming en la nube***.

Página de detalles de productos mejorada : Al seleccionar «Transmitir» en las páginas de detalles del producto de los paquetes de juego, aparecerá una nueva interfaz de usuario que permite seleccionar un juego específico del paquete al que jugar.

: Al seleccionar «Transmitir» en las páginas de detalles del producto de los paquetes de juego, aparecerá una nueva interfaz de usuario que permite seleccionar un juego específico del paquete al que jugar. Invitación de juego : Al transmitir en streaming activamente un título compatible y recibir invitaciones de juego, ahora aparece una notificación clara en pantalla en PS Portal para garantizar que nunca se pieda una invitación mientras se juega.

: Al transmitir en streaming activamente un título compatible y recibir invitaciones de juego, ahora aparece una notificación clara en pantalla en PS Portal para garantizar que nunca se pieda una invitación mientras se juega. Notificaciones de trofeos mejoradas : las notificaciones de trofeos ahora muestran claramente el nombre del trofeo y la imagen asociada al desbloquearlo. Los trofeos de Platino también incluirán una animación especial para darle mayor visibilidad y celebrar el logro.

: las notificaciones de trofeos ahora muestran claramente el nombre del trofeo y la imagen asociada al desbloquearlo. Los trofeos de Platino también incluirán una animación especial para darle mayor visibilidad y celebrar el logro. Pantalla Buscar mejorada: la interfaz de búsqueda se ha mejorado para agilizar la experiencia, como mostrar el teclado en pantalla al instante al abrir la búsqueda.

Experiencia inicial optimizada

Para aquellos que no tengan una cuenta para PlayStation, dar los primeros pasos es ahora más fácil que nunca. Gracias a una interfaz de usuario y un proceso inicial mejorados, ahora es posible crear una cuenta e iniciar sesión rápidamente en PS Portal escaneando el código QR con un dispositivo móvil.

Consulta toda la información en este artículo del blog de PlayStation España.