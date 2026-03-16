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El evento Capcom Spotlight nos dejó sorpresas de PRAGMATA, Monster Hunter Stories 3, Mega Man, Resident Evil, y Street Fighter

El evento Capcom Spotlight ofreció una amplia selección de noticias sobre sus próximos lanzamientos. La retransmisión mostró un nuevo vistazo a PRAGMATA™ con fecha de lanzamiento actualizada, un nuevo tráiler de estética anime para Monster Hunter Stories 3™: Twisted Reflection con detalles sobre contenidos DLC, y actualizaciones tanto de Mega Man™: Dual Override como de Mega Man Star™ Force Legacy Collection. El programa también destacó las celebraciones del 30º aniversario de Resident Evil, la llegada de Alex a Street Fighter 6 y mucho más.

PRAGMATA desbloquea una fecha de lanzamiento anticipada

Ya queda menos para la llegada de PRAGMATA, y como no podía ser de otra forma, Capcom ha vuelto a actualizar la fecha de lanzamiento del juego por última vez. El juego de acción y aventura de ciencia ficción llegará a PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 y PC a través de Steam el 17 de abril de 2026*, ¡una semana antes de lo previsto!

Un nuevo tráiler exploró lugares inéditos en el escenario lunar de PRAGMATA. Estos niveles incluyen la superficie lunar y un sector frondoso tipo invernadero dentro de la estación, donde nuevos enemigos esperan a Hugh y Diana mientras luchan por escapar y regresar a la Tierra.

Las secuencias también mostraron nuevos elementos presentes en el Refugio. En esta base de operaciones, Hugh y Diana conocen a Cabin, un robot de soporte independiente que ayuda en varias funciones del Refugio. Como el Club de Sellos de Cabin, donde se pueden intercambiar Monedas por coleccionables, con bonificaciones adicionales para completar filas. Cabin también te permite cambiar la música ambiente del Refugio desde su jukebox, donde se irán desbloqueando más temas a medida que avanzan en el juego. Este refugio seguro también es donde los jugadores pueden equiparse con objetos cosméticos y disfrutar de extras como los contenidos de la Edición Deluxe.

PRAGMATA ya se puede reservar en todas las plataformas. Como bono exclusivo, los jugadores que reserven el juego recibirán el atuendo de Hugh de Neo Bushido de estilo samurái y el atuendo de Diana de Neo Kunoichi inspirado en ninjas. Los jugadores ya pueden probar la jugabilidad única que presenta el juego en la demo Sketchbook de PRAGMATA. Esta demo pública y gratuita ya está disponible en PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store y Steam.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection revela nuevo tráiler, DLC y más

En la antesala del lanzamiento de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, el 13 de marzo, Capcom estrenó el Tráiler de Lanzamiento que muestra una breve sinopsis de la envolvente historia, así como un Tráiler de animación especial que ofrece una visión ampliada a la infancia del protagonista y su recorrido hasta convertirse en un Ranger ambientado antes de los eventos del próximo juego de rol.

En Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, los jugadores tratarán de descubrir la verdad oculta tras una inminente crisis medioambiental llamada la Invasión de los Cristales, que arrastra a dos países hacia la destrucción. La última entrega llegará a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, manteniendo los cimientos de la querida saga RPG por turnos con nuevas mejoras.

Para probar esta aventura, los jugadores ya pueden descargar la versión de prueba para probar el capítulo inicial del juego y transferir los datos guardados al juego completo al lanzamiento. Al vincular datos guardados de ciertos títulos de Monster Hunter™ se desbloquean bonificaciones de armaduras superpuestas, incluyendo el traje Rider de Hakum, el atuendo de Kamura, el Traje de Rider de Mahana y el set de Armadura superpuesta Hope para el Protagonista, y sólo por conectarse a la ID CAPCOM se consigue el traje Capcom Work para Rudy.

Tras el lanzamiento el 13 de marzo, el accesorio Círculo Dorado y la armadura del Amigo de Simon Wind Wyvern se desbloquearán como DLC gratuito desde el primer día. Los jugadores que reserven el título también recibirán la armadura superpuesta de Eleanor: Reina Cornazul. Más información sobre estas bonificaciones en la web oficial de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Nuevos diseños de jefes de Mega Man y mejoras en el multijugador

Mega Man: Dual Override volvió al Spotlight para compartir una actualización sobre el concurso de diseño de jefes del juego, además de mostrar las siluetas de los otros siete Robot Masters.

Capcom ofreció recientemente a los fans la oportunidad de ayudar a crear uno de los Robots maestros que aparecerá en la próxima entrega principal de la saga clásica Mega Man™. De entre casi 10.000 propuestas, se seleccionaron 20 candidatos, y anoche el productor Hiroyuki Minamitani presentó los seis mejores diseños seleccionados elegidos por los fans. Ahora, el equipo de desarrollo deberá elegir el diseño ganador, al que se enfrentará el Blue Bomber cuando el juego final llegue en 2027 para PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

Hasta entonces, los fans tendrán la oportunidad de explorar la colección Mega Man Star Force™ Legacy Collection. El programa de anoche incluyó un resumen de las excelentes funciones online que aparecerán en esta extraordinaria colección con los siete juegos de Mega Man Star Force™, incluyendo:

Ajustes mejorados – Los jugadores pueden buscar oponentes en varios títulos para facilitar el emparejamiento online. Los datos guardados y la edición de mazos también están disponibles para cada juego.

– Los jugadores pueden buscar oponentes en varios títulos para facilitar el emparejamiento online. Los datos guardados y la edición de mazos también están disponibles para cada juego. Trading mundial – Intercambia cartas con jugadores de todo el mundo.

– Intercambia cartas con jugadores de todo el mundo. Diversos tipos de partidas – Partidas casuales para principiantes, partidas clasificatorias para competir y salas privadas para partidas entre amigos.

– Partidas casuales para principiantes, partidas clasificatorias para competir y salas privadas para partidas entre amigos. Listas de hermanos – mientras que el máximo en los originales era de seis, los jugadores ahora pueden formar grupos de hasta 100 personas por partida e ir cambiando en cualquier momento, incluso después de las batallas online.

Mega Man Star Force Legacy Collection se lanza el 27 de marzo de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam. Las reservas anticipadas ya están disponibles e incluyen cuatro arreglos musicales extra más dos modelos de personajes extra, Geo Stelar (ropa casual) y Omega-Xis para el menú principal. Para celebrar el lanzamiento, ahora también se pueden disfrutar gratis los episodios de la serie de anime Mega Man Star Force en YouTube.

Nuevo contenido de Street Fighter 6 – Outfit 4

Tanto si buscas grabar un videoclip de ambientación veraniega con Dee Jay como si quieres disfrutar de la majestuosidad natural de la costa con Elena, no te pierdas sus Outfit 4 que se unen a la popular serie de bañadores desde el 17 de marzo junto con el lanzamiento de Alex en Street Fighter 6.

Alex, el Hombre Sin Aliados, el mismo Diablo Oscuro, finalmente entra en el ring de Street Fighter 6. El legendario luchador profesional Kenny Omega incluso ayudó en la captura de movimiento de las técnicas de wrestling de Alex, las secuencias de salida y Super Arts para asegurar que los fans tuvieran una experiencia auténtica cada vez que Alex pelea.

Echa un vistazo al tráiler gameplay y la guía de personaje aquí en YouTube para ver cómo Alex usa su fuerza y coraje para arrollar a los rivales dentro y fuera del ring.

El debut estelar de Alex no termina ahí, el supergrupo de música anime JAM Project ha creado el tema «Go! ¡Alex! ¡Nace la esperanza! – para la banda sonora de Street Fighter 6. No te pierdas el Alex Arrives! Fighting Pass que trae nuevos contenidos a cada modo de juego de Street Fighter 6.

Street Fighter 6 ya está disponible en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

El evento también mostró secuencias de la película de acción real Street Fighter™ de Capcom y Legendary Entertainment. Sintoniza Capcom Cup 12 y Street Fighter League: World Championship 2025, que se celebra del 11 al 15 de marzo de 2026 en directo desde la Ryogoku Kokugikan Arena de Tokio, que mostrará una visión ampliada entre bastidores de la esperada película cuyo estreno mundial en cines será el 16 de octubre de 2026.

Una épica celebración del 30º aniversario de la icónica serie Resident Evil

Justo después del lanzamiento de Resident Evil Requiem y Resident Evil Generation Pack, la icónica franquicia Resident Evil celebra su 30º aniversario el 22 de marzo de 2026, con diversas festividades a lo largo del año:

· Este año se cumple el 25º aniversario de Universal Studios Japón, el parque temático que se ha asociado con Resident Evil para ofrecer un entretenimiento inigualable durante años. Para conmemorar estos aniversarios trascendentales, una nueva colaboración sobre Resident Evil Requiem sumergirá a los visitantes en el mundo del juego como nunca.

· ¡Las entradas para los conciertos orquestales «RESIDENT EVIL 30th Anniversary Concerts – Symphony of Legacy -» ya están a la venta!

· Un nuevo juego arcade basado en Resident Evil™ 2, equipado con chorros de aire y tecnología de vibración del suelo, hará que los jugadores sientan miedo en todo el cuerpo mientras eliminan zombis en este juego de disparos.