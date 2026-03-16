Atomic Heart muestra su último DLC #4 «Blood on Crystal» y la fecha de lanzamiento con una jugabilidad explosiva

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Atomic Heart muestra su último DLC #4 «Blood on Crystal» y la fecha de lanzamiento con una jugabilidad explosiva

El 16 de abril se estrena el cuarto y último contenido del Pase Atomic, con el apasionante desenlace de la historia de la primera parte de Atomic Heart.

El 24 de marzo se lanza la Ultimate Edition de Atomic Heart en tiendas físicas

Focus Entertainment y Mundfish Studio anuncian que el DLC #4 «Blood on Crystal» llegará al bello y distópico mundo de Atomic Heart el 16 de abril, en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Descubre los nuevos enemigos y localizaciones del nuevo contenido DLC en el tráiler de juego de hoy, y prepárate para el culminante final de la increíble historia de Atomic Heart.

¡Puedes ver el tráiler gameplay del DLC#4 Blood on Crystal AQUÍ!

Blood on Crystal es un sangriento enfrentamiento a muerte

¡Vive el apasionante desenlace de Atomic Heart en el DLC#4 Blood on Crystal! P-3, el Gemelo y sus camaradas deben aventurarse en las profundidades de la Instalación 3826 para luchar contra CHAR-les y hacer un último y desesperado intento por salvar a la humanidad de la aniquilación total. Visita la nueva Plataforma Flotante, el Complejo clasificado Cristal y descubre la indescriptible verdad detrás de los nefastos planes de CHAR-les.

Enfréntate a una nueva generación de enemigos con todo el poder de tu arsenal

Enfréntate a las amenazas definitivas al enfrentarte a los Polímeros, nuevos seres misteriosos surgidos de los horribles experimentos del propio CHAR-les. Aprovechando las propiedades del polímero para adoptar formas elementales, te obligarán a adaptar tu estilo de lucha sobre la marcha y aprovechar al máximo tu arsenal. Por suerte, tendrás acceso a las habilidades de guantes y armas más poderosas para enfrentarte a ellos, así como a los jefes más demenciales que puedas encontrar en la Instalación 3826.

Atomic Heart presenta su Ultimate Edition

Además del lanzamiento del DLC #4 Blood on Crystal, esta primavera también se lanza la nueva Ultimate Edition de Atomic Heart tanto en tiendas físicas como digitales. La edición física ya se puede reservar antes de su estreno el 24 de marzo, e incluye un nuevo y exclusivo SteelBook, además del juego base, el Atomic Pass (con los 4 DLC de historia, zonas adicionales, armas, enemigos, jefes y elementos cosméticos), el paquete de diseños para armas Labor & Science y Golden Age, y un libro de arte digital. Las versiones digitales estarán disponibles el 16 de abril con el lanzamiento de Blood on Crystal.