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Milestone ha desvelado un nuevo tráiler de Screamer, el juego futurista de carreras arcade centrado en la historia, que se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 26 de marzo de 2026, con acceso anticipado el 23 de marzo.

Comenzando con la canción Survive del grupo de J-Pop WAGAMAMARAKIA, el vídeo prepara el terreno para las primeras horas del juego, mostrando una mezcla explosiva de narrativa inspirada en JRPG, cinemáticas y espectaculares secuencias de juego. Las secuencias narrativas definen cómo cada equipo tiene su propia historia y motivos para participar en El Torneo, el mayor evento ilegal de carreras callejeras de la historia. Pronto queda claro que el premio de mil millones de dólares ofrecido por el enigmático Mr. A es solo una parte de los motivos que lleva a Screamers a arriesgarlo todo en las calles de Neo Rey. Esta diversidad se extiende a los propios coches, cada uno se conduce diferente y vienen equipados con habilidades únicas que reflejan la personalidad y el estilo de sus pilotos.

Puedes ver el trailer de Screamer

A través de los diálogos de los personajes doblados por actores internacionales, los jugadores comenzarán a explorar las dinámicas interpersonales dentro de cada equipo mientras dominan las principales mecánicas del juego con los tutoriales iniciales. Los primero eventos guían a los jugadores a través del sistema Twin Stick, dando control total sobre cada vehículo, junto con el Sistema Echo, la tecnología única que impulsa tanto las acciones ofensivas como defensivas y hace que los coches de Screamers sean realmente inmortales.

Estas secuencias iniciales ofrecen una mezcla atractiva de narrativa y acción, preparando a los jugadores para sumergirse en toda la profundidad de la jugabilidad a medida que avanza la historia, introduciendo eventos especiales gradualmente como las Carreras por Equipos, donde cruzar la meta primero no garantiza la victoria.

Screamer estará disponible el 26 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Página web oficial: https://milestone.it/es/games/screamer/

Acerca de Milestone

Fundada en Milán en 1996, Milestone es uno de los desarrolladores de juegos de careras más importantes y con más solera del mundo. El equipo de más de 300 personas es responsable de series de éxito como MotoGP™, MXGP y Monster Energy Supercross – The Official Videogame, el aclamado Hot Wheels Unleashed™, así como su propia propiedad intelectual, RIDE. Para más información visita https://milestone.it/