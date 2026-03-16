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PLAION y Secret Mode firman un acuerdo de distribución física global de Star Wars: Galactic Racer

Se crea una nueva alianza mientras PLAION prepara el despliegue a escala galáctica del esperado título de 2026, Star Wars: Galactic Racer

PLAION ha anunciado un nuevo acuerdo de colaboración de distribución con la galardonada editorial Secret Mode, nombrando a PLAION como distribuidor físico global de Star Wars: Galactic Racer, el título debut del relevante estudio de desarrollo Fuse Games. Esta colaboración estratégica aprovecha la amplia infraestructura de distribución internacional de PLAION para asegurar que las ediciones físicas de Star Wars: Galactic Racer lleguen a los aficionados de todo el mundo.

Asciende en la clasificación para convertirte en campeón de la Liga Galáctica. Descubre el nuevo tráiler oficial de ‘STAR WARS: Galactic Racer™’, que se ha presentado durante Sony State of Play. Disponible en 2026 en PS5, Xbox X|S y PC. Con el Imperio derrotado y la Galaxia en plena reconstrucción, nace la Liga Galáctica: un circuito clandestino donde los sindicatos financian el caos… y los campeones se forjan a toda velocidad. Esto es STAR WARS: Galactic Racer™, una aventura de carreras al límite que estará disponible en 2026.

Un nuevo título de carreras llega a la galaxia: así es Star Wars: Galactic Racer

El universo de Star Wars continúa expandiéndose en el mundo del videojuego con la llegada de Star Wars: Galactic Racer, un nuevo título centrado en la velocidad, la competición y los icónicos escenarios del universo creado por George Lucas. El juego apuesta por una experiencia arcade accesible pero cargada de referencias para los seguidores de la saga, combinando carreras frenéticas con personajes y vehículos inspirados en distintas épocas de la franquicia.

A diferencia de otros títulos centrados en la acción o el combate con sables láser, Galactic Racer sitúa la competición sobre ruedas —o más bien sobre repulsores— en el centro de la experiencia. Los jugadores pueden elegir entre diferentes pilotos procedentes de múltiples planetas y facciones galácticas, cada uno con habilidades especiales que influyen en la velocidad, el control o el uso de gadgets durante las carreras.

Circuitos inspirados en planetas icónicos

Uno de los principales atractivos del juego son sus circuitos, diseñados a partir de algunos de los mundos más conocidos del universo de Star Wars. Las carreras pueden desarrollarse en desiertos abrasadores, ciudades futuristas suspendidas en el aire o bases imperiales repletas de obstáculos.

Cada circuito incorpora elementos interactivos que alteran el ritmo de la carrera: compuertas que se cierran, rutas alternativas ocultas, saltos de gravedad reducida y zonas de impulso que permiten adelantar a los rivales en los momentos más críticos. Este enfoque busca que cada partida sea dinámica y que la estrategia tenga tanto peso como la velocidad.

Vehículos personalizables

Otro de los pilares del juego es la personalización. Los jugadores pueden modificar sus speeders con diferentes motores, estabilizadores, escudos energéticos o potenciadores temporales. Estas mejoras no solo cambian el rendimiento del vehículo, sino también su aspecto visual.

El sistema de progresión se basa en ganar carreras, completar desafíos y desbloquear piezas exclusivas. Además, existen componentes raros inspirados en tecnología de distintas facciones galácticas, desde ingeniería imperial hasta modificaciones propias de contrabandistas.

Modos de juego y multijugador

Star Wars: Galactic Racer ofrece varios modos diseñados para distintos estilos de jugador. El modo campaña permite avanzar a través de un torneo galáctico donde los pilotos compiten por convertirse en el corredor más rápido de la galaxia. A lo largo de la historia aparecen rivales recurrentes, nuevas pistas y eventos especiales.

El juego también incluye multijugador online, donde hasta varios participantes pueden competir en campeonatos o carreras rápidas. Las clasificaciones globales y los eventos temporales buscan mantener activa la comunidad de jugadores.

Además, el título introduce un modo de desafíos diarios, en el que se proponen carreras con reglas especiales —como gravedad reducida, velocidad extrema o circuitos invertidos— que recompensan a los jugadores con mejoras y cosméticos exclusivos.

Un enfoque más arcade para el universo Star Wars

Con Galactic Racer, la franquicia explora un enfoque más desenfadado dentro del catálogo de videojuegos basados en la saga. El tono del juego prioriza la diversión inmediata y la accesibilidad, lo que lo convierte en una propuesta apta tanto para jugadores veteranos como para nuevos fans.

Al apostar por carreras rápidas, circuitos espectaculares y una amplia variedad de vehículos, el título busca consolidarse como una alternativa fresca dentro del universo interactivo de Star Wars. Para muchos seguidores, podría convertirse en el nuevo referente de velocidad dentro de la galaxia muy, muy lejana.

Un nuevo título de carreras llega a la galaxia: así es Star Wars: Galactic Racer

El universo de Star Wars continúa expandiéndose en el mundo del videojuego con la llegada de Star Wars: Galactic Racer, un nuevo título centrado en la velocidad, la competición y los icónicos escenarios del universo creado por George Lucas. El juego apuesta por una experiencia arcade accesible pero cargada de referencias para los seguidores de la saga, combinando carreras frenéticas con personajes y vehículos inspirados en distintas épocas de la franquicia.

A diferencia de otros títulos centrados en la acción o el combate con sables láser, Galactic Racer sitúa la competición sobre ruedas —o más bien sobre repulsores— en el centro de la experiencia. Los jugadores pueden elegir entre diferentes pilotos procedentes de múltiples planetas y facciones galácticas, cada uno con habilidades especiales que influyen en la velocidad, el control o el uso de gadgets durante las carreras.

Circuitos inspirados en planetas icónicos

Uno de los principales atractivos del juego son sus circuitos, diseñados a partir de algunos de los mundos más conocidos del universo de Star Wars. Las carreras pueden desarrollarse en desiertos abrasadores, ciudades futuristas suspendidas en el aire o bases imperiales repletas de obstáculos.

Cada circuito incorpora elementos interactivos que alteran el ritmo de la carrera: compuertas que se cierran, rutas alternativas ocultas, saltos de gravedad reducida y zonas de impulso que permiten adelantar a los rivales en los momentos más críticos. Este enfoque busca que cada partida sea dinámica y que la estrategia tenga tanto peso como la velocidad.

Vehículos personalizables

Otro de los pilares del juego es la personalización. Los jugadores pueden modificar sus speeders con diferentes motores, estabilizadores, escudos energéticos o potenciadores temporales. Estas mejoras no solo cambian el rendimiento del vehículo, sino también su aspecto visual.

El sistema de progresión se basa en ganar carreras, completar desafíos y desbloquear piezas exclusivas. Además, existen componentes raros inspirados en tecnología de distintas facciones galácticas, desde ingeniería imperial hasta modificaciones propias de contrabandistas.

Modos de juego y multijugador

Star Wars: Galactic Racer ofrece varios modos diseñados para distintos estilos de jugador. El modo campaña permite avanzar a través de un torneo galáctico donde los pilotos compiten por convertirse en el corredor más rápido de la galaxia. A lo largo de la historia aparecen rivales recurrentes, nuevas pistas y eventos especiales.

El juego también incluye multijugador online, donde hasta varios participantes pueden competir en campeonatos o carreras rápidas. Las clasificaciones globales y los eventos temporales buscan mantener activa la comunidad de jugadores.

Además, el título introduce un modo de desafíos diarios, en el que se proponen carreras con reglas especiales —como gravedad reducida, velocidad extrema o circuitos invertidos— que recompensan a los jugadores con mejoras y cosméticos exclusivos.

Un enfoque más arcade para el universo Star Wars

Con Galactic Racer, la franquicia explora un enfoque más desenfadado dentro del catálogo de videojuegos basados en la saga. El tono del juego prioriza la diversión inmediata y la accesibilidad, lo que lo convierte en una propuesta apta tanto para jugadores veteranos como para nuevos fans.

Al apostar por carreras rápidas, circuitos espectaculares y una amplia variedad de vehículos, el título busca consolidarse como una alternativa fresca dentro del universo interactivo de Star Wars. Para muchos seguidores, podría convertirse en el nuevo referente de velocidad dentro de la galaxia muy, muy lejana.

PLAION gestionará todos los aspectos de la logística física, distribución y operaciones de ventas minoristas en todos los principales territorios internacionales, de cara al lanzamiento del título, previsto en 2026.