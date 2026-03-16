vivo V70 aterriza en Europa con retrato profesional ZEISS, diseño elegante y rendimiento completo

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vivo ha anunciado hoy el lanzamiento de vivo V70, posicionado como un smartphone insignia de retrato profesional desarrollado en colaboración con ZEISS. Incorpora una potente cámara ZEISS Super Telephoto (Retrato) de 50 MP, una cámara frontal ZEISS para selfies grupales de 50 MP, un modo AI Stage dedicado, grabación de vídeo en 4K a 60 fps y herramientas de edición posterior impulsadas por IA, lo que convierte al V70 en el compañero perfecto para actuaciones en escenario y viajes.

Con un nuevo diseño elegante, el dispositivo cuenta con un marco de aleación de aluminio de grado aeroespacial, una pantalla OLED Ultra Clear 1.5K con sensor de huella ultrasónico, una durabilidad de primer nivel y una batería BlueVolt de 6500 mAh de larga duración con carga rápida de 90W. Impulsado por el nuevo OriginOS 6, ofrece un rendimiento mejorado y un mayor control de la privacidad.

“El vivo V70 ofrece una mejor experiencia de usuario gracias a un diseño más atractivo, una fotografía superior y un rendimiento global mejorado”, afirmó Xun Qin, director general de productos internacionales de vivo. “Con su diseño refinado y resistente, el sistema OriginOS más fluido e inteligente y las mejoras de nivel profesional en la cámara, el vivo V70 es un dispositivo elegante y fiable para cualquier situación”.

Acercando el escenario con una cámara teleobjetivo (retrato) de nivel profesional, desarrollada junto a ZEISS

Equipado con un sistema de imagen aún más potente desarrollado en colaboración con ZEISS, vivo V70 está preparado para capturar cada momento con una calidad impresionante. La cámara ZEISS Super Telephoto (Retrato) de 50 MP incorpora un sensor ultrasensible de nivel profesional de 1/1,95 pulgadas y estabilización óptica de imagen (OIS) para obtener fotografías más nítidas en condiciones de poca luz, mientras que su avanzado diseño periscópico permite alcanzar mayores niveles de zoom sin aumentar el grosor del dispositivo.

El sistema trasero se completa con una cámara principal ZEISS con OIS de 50 MP, equipada con un sensor insignia de 1/1,56 pulgadas, y una cámara ZEISS ultra gran angular de 8 MP, que aporta mayor versatilidad. En la parte frontal, el dispositivo integra una cámara ZEISS Group Selfie de 50 MP con autofoco, capaz de ofrecer resultados nítidos tanto en selfies individuales como en fotografías de grupo con amigos.[1]

Con el Modo Escenario con IA, el vivo V70 captura imágenes nítidas y en primer plano de los artistas en el escenario.

El vivo V70 incorpora un nuevo AI Stage Mode, especialmente optimizado para la fotografía de escenarios. La potente cámara ZEISS super teleobjetivo (Retrato) de 50 MP y el Modo Escenario con IA, potenciados por el AI Image Enhancement Algorithm y la tecnología AI Style Portrait, trabajan conjuntamente para alcanzar un zoom de hasta 10x, logrando imágenes de escenario nítidas y detalladas. Además, el retrato multifocal ZEISS permite capturar con mayor precisión la emoción del momento, con opciones como el retrato de 85 mm con ZEISS Sonnar Style Bokeh, que ofrece destellos suaves y cremosos, y el retrato de primer plano de 100 mm con ZEISS Planar Style Bokeh, que aporta efectos clásicos.

Por primera vez en la serie V, el vivo V70 incorpora grabación de vídeo en 4K a 60 fps, lo que permite capturar imágenes cinematográficas con una fluidez excepcional y capacidades de vídeo de primer nivel. Asimismo, el dispositivo introduce el borrador del audio con IA, una función que añade un mayor nivel de control creativo en la postproducción al detectar diferentes tipos de sonido y eliminar selectivamente los ruidos no deseados de las grabaciones.

Una imagen mejorada con AI Magic Weather, que incluye corrección de la composición, eliminación de personas y mejora del clima mediante inteligencia artificial.

El vivo V70 mejora aún más la creatividad con herramientas impulsadas por IA que simplifican el ajuste y la edición posterior directamente en el dispositivo, lo que lo convierte en una opción ideal para la fotografía de viajes. Funciones que permiten transformar cielos nublados en soleadas, eliminar personas o corregir fotografías inclinadas. Los usuarios también pueden cambiar libremente entre distintos entornos geográficos para crear retratos de viaje impactantes que destacan tanto al sujeto como al paisaje.

Rendimiento fluido y durabilidad integral, fiable en cualquier situación

El vivo V70 ofrece un rendimiento sólido para gaming, edición fluida de fotos y vídeo, y multitarea sin interrupciones. Integra memoria LPDDR5X de alto rendimiento y almacenamiento UFS 4.1, lo que permite una apertura más rápida de aplicaciones y acceso ágil a archivos. Además, incorpora una cámara de vapor ultragrande de 4.200 mm², la más grande jamás utilizada en la serie V, que garantiza una gestión térmica inteligente para mantener un rendimiento estable.

La batería BlueVolt de 6.500 mAh proporciona duración para todo el día, incluso en condiciones de calor o frío extremos, mientras que el cargador 90W de carga rápida añade horas de uso en tan solo unos minutos.

Más allá de la potencia, el vivo V70 está diseñado para durar. Cuenta con resistencia al polvo y al agua IP68 e IP69, así como resistencia a caídas de 10 facetas, capaz de soportar caídas accidentales desde hasta 1,8 metros, ofreciendo protección integral frente a chorros de agua a alta presión, inmersión y golpes desde distintos ángulos. La fiabilidad también se extiende a la conectividad, gracias a su función de señal de doble puente y optimizaciones de red específicas para entornos congestionados. Su innovador diseño de antena mejora la llegada de señal a través de paredes y la estabilidad de la conexión durante el juego.

Un OriginOS más inteligente e intuitivo, diseñado con la seguridad en mente

vivo V70 funciona con OriginOS 6, la última versión del sistema operativo de vivo, que incluye cinco generaciones de actualizaciones del sistema y cinco años de actualizaciones de seguridad. Gracias a una profunda integración entre IA y sistema operativo, ofrece un rendimiento más inteligente que impulsa la productividad diaria, mientras que sus mejoras en seguridad otorgan a los usuarios un mayor control sobre su privacidad. Con una infraestructura completamente rediseñada y diversas funciones nuevas, el sistema mantiene una experiencia fluida durante hasta cinco años. Además, la conectividad en múltiples escenarios permite compartir y colaborar fácilmente entre dispositivos y aplicaciones.

OriginOS 6 introduce Origin Island, una cápsula dinámica situada en la parte superior de la pantalla que muestra información relevante en cada momento ofreciendo mayor comodidad. También agiliza tareas habituales mediante funciones como copiar y acceder, arrastrar y acceder, e Isla Origin, que reconocen el contexto y la intención del usuario. El sistema también incorpora diversas herramientas de productividad impulsadas por IA para el trabajo, el estudio y las tareas cotidianas. La Creación con IA acelera las tareas de escritura, mientras que los Subtítulos con IA ofrece transcripción en tiempo real, traducción y resúmenes con un solo toque durante reuniones. Además, Gemini Assistant con Google proporciona asistencia personalizada en tiempo real mediante conversación natural.

La comodidad se amplía con opciones de compatir imágenes de forma fluida entre dispositivos, como Transferencia con un toque entre teléfonos vivo o entre dispositivos vivo y modelos compatibles de iPhone. El nuevo vivo Office Kit facilita la transferencia de archivos entre dispositivos y la continuidad de tareas, permitiendo compartir datos y documentos entre el teléfono y el ordenador para lograr un flujo de trabajo multidispositivo más eficiente.

Diseñado pensando en la seguridad y la durabilidad a largo plazo, OriginOS 6 cuenta con el respaldo de cinco generaciones de actualizaciones del sistema, cinco años de parches de seguridad y certificaciones de seguridad de reconocidas autoridades internacionales. La privacidad se refuerza aún más con un entorno completamente aislado donde almacenar aplicaciones e información importante o confidencial.

Resistencia y diseño premium para un nuevo estilo elegante

El vivo V70 adopta una nueva estética con un marco premium de aleación de aluminio de grado aeroespacial, esquinas redondeadas casi perfectas y una pantalla plana con bordes ultrafinos que conforman una silueta estilizada. En la parte trasera, un módulo de cámara metálico insignia de perfil bajo mantiene una apariencia limpia, fluida y discreta.vivo V70 combina resistencia con diseño premium para ofrecer un nuevo estilo elegante.

En el frontal, unos biseles ultrafinos de tan solo 1,25 mm enmarcan la pantalla OLED Ultra Clear de 6,59 pulgadas y resolución 1.5K, que funciona a 120 Hz y ofrece 459 PPI, proporcionando imágenes ultra nítidas, realistas y fluidas. En combinación con las nuevas tarjetas giratorias OriginOS, que utilizan el giroscopio para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo al inclinar el dispositivo, la pantalla ofrece una nueva forma de que los usuarios expresen su estilo personal. Bajo la pantalla, se integra un sensor de huellas dactilares ultrasónico 3D 2.0, que permite un desbloqueo más rápido y seguro, incluso con los dedos mojados.

El panel trasero está diseñado para resistir huellas y arañazos gracias al uso de cristal AG grabado. El vivo V70 estará disponible en Authentic Black.

Disponibilidad

vivo V70 5G está ya disponible en España en su versión de 12 GB+512 GB por 749€ rebajado a 699€ entre el 16 y el 29 de marzo, con un descuento extra del 10% si te suscribes a la Newsletter.

A partir del 30 de marzo, llegará una configuración de 8 GB+512 GB y más colores: Alpine Gray, Sandalwood Brown en ambas configuraciones.

Para más información visite vivoonlinestore.com

[1] El valor de los píxeles puede variar según los distintos modos de cámara y está sujeto al uso real. Tras tener en cuenta la corrección de distorsión, el campo de visión es de 90° en la cámara frontal, 84° en la cámara principal trasera, 33° en la cámara periscópica trasera y 106° en la cámara trasera gran angular.