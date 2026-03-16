Crimson Desert confirma los 60 FPS en PS5 y Xbox Series X/S, aunque con un pero: tendrá tres modos gráficos

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Uno de los juegos más esperados Crimson Desert apunta a los 60 FPS en consolas, pero introduce tres modos gráficos en PS5 y Xbox Series X/S donde ya roza el nivel máximo en el hardware de las consolas.

El esperado RPG de acción de mundo abierto Crimson Desert, desarrollado por Pearl Abyss, sigue revelando nuevos detalles técnicos a medida que se acerca su lanzamiento. Tras meses de especulación sobre su rendimiento en consolas de nueva generación, el estudio coreano ha confirmado que el juego tendrá como objetivo alcanzar los 60 fotogramas por segundo en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

La noticia ha sido bien recibida por los jugadores que esperan una experiencia fluida en consola, aunque el anuncio llega acompañado de un matiz importante: el título contará con tres modos gráficos diferentes, una decisión cada vez más habitual en los grandes lanzamientos de la actual generación. El objetivo es permitir que cada jugador priorice entre rendimiento, fidelidad visual o un punto intermedio entre ambos.

Este enfoque refleja también la ambición técnica del proyecto. Crimson Desert es uno de los desarrollos más complejos de los últimos años dentro del género de acción y rol, con un mundo abierto muy detallado, sistemas físicos avanzados y combates altamente dinámicos. Todo ello supone un reto importante para el hardware de consola, incluso en plataformas modernas.

Un mundo abierto diseñado para impresionar

Desde su primera presentación, Crimson Desert se ha posicionado como un RPG de acción de gran escala ambientado en el continente ficticio de Pywel. El juego combina exploración en mundo abierto, narrativa cinematográfica y combates intensos que recuerdan por momentos a los títulos de acción más exigentes del mercado.

El desarrollo corre a cargo de Pearl Abyss, el estudio coreano conocido principalmente por el MMO Black Desert Online. Para este nuevo proyecto, el equipo ha creado un motor gráfico propio llamado BlackSpace Engine, pensado específicamente para manejar grandes escenarios abiertos y sistemas dinámicos complejos.

Las demostraciones técnicas que se han mostrado hasta ahora destacan por la cantidad de elementos que interactúan al mismo tiempo en pantalla. Los entornos presentan condiciones meteorológicas cambiantes, ciclos de día y noche muy marcados y un alto nivel de detalle en personajes, criaturas y escenarios. A ello se suma un sistema físico que permite que muchos objetos del entorno reaccionen a las acciones del jugador.

Este tipo de ambición técnica explica por qué el estudio ha optado por ofrecer varios modos gráficos en consola. Mantener un rendimiento alto en un juego con tantos sistemas activos al mismo tiempo es un desafío considerable.

Tres modos gráficos para adaptar la experiencia

La decisión de incluir tres configuraciones visuales busca ofrecer flexibilidad al jugador. Aunque Pearl Abyss todavía no ha detallado todas las especificaciones técnicas de cada modo, el planteamiento general seguirá la lógica que ya se ha visto en otros grandes lanzamientos de la generación actual.

El modo rendimiento estará diseñado para quienes priorizan la fluidez por encima de todo. En este caso el objetivo será alcanzar los 60 FPS, algo especialmente importante en un título centrado en la acción. Para lograrlo, el juego probablemente reducirá algunos parámetros visuales como la resolución dinámica, la distancia de dibujado o ciertos efectos de iluminación.

En el extremo opuesto se situará el modo calidad, que buscará mostrar el juego con el mayor nivel de detalle posible en consola. Esto podría implicar una resolución más alta, mejores sombras y una mayor densidad de elementos en pantalla, aunque a cambio el framerate se situaría previsiblemente en torno a los 30 FPS.

Entre ambos extremos aparecerá un modo equilibrado, pensado como un punto intermedio. Este tipo de configuración suele ofrecer una calidad visual cercana al modo gráfico más alto, pero manteniendo una tasa de imágenes por segundo más elevada, normalmente entre 40 y 60 FPS. En televisores compatibles con VRR (Variable Refresh Rate), estas fluctuaciones pueden percibirse de forma mucho más suave.

Diferencias entre consolas

Uno de los aspectos que todavía no se han detallado es cómo se comportará el juego en cada consola. Mientras que PlayStation 5 y Xbox Series X comparten un nivel de potencia relativamente similar, Xbox Series S presenta limitaciones técnicas mayores.

En muchos títulos actuales de mundo abierto, la consola más pequeña de Microsoft suele utilizar resoluciones más bajas o escalado dinámico más agresivo para mantener un rendimiento estable. Algo similar podría ocurrir con Crimson Desert, especialmente en el modo rendimiento.

Aun así, el hecho de que el estudio haya confirmado un objetivo de 60 FPS también para Series S sugiere que la optimización del motor ha sido una prioridad durante el desarrollo.

El reto de mantener 60 FPS en un RPG de gran escala

Lograr una tasa estable de 60 FPS en un juego de mundo abierto no es una tarea sencilla. Este tipo de títulos deben procesar simultáneamente múltiples sistemas complejos: inteligencia artificial de enemigos y aliados, simulación física del entorno, animaciones detalladas y carga constante de nuevas zonas del mapa.

En el caso de Crimson Desert, además, el combate parece jugar un papel central. Las secuencias mostradas hasta ahora incluyen enfrentamientos rápidos con múltiples enemigos, movimientos acrobáticos y ataques especiales muy espectaculares. Este tipo de mecánicas se beneficia especialmente de una tasa de imágenes por segundo alta, ya que mejora la precisión en los controles y la sensación de respuesta inmediata.

Por esa razón, muchos jugadores probablemente optarán por el modo rendimiento, especialmente en los momentos más intensos del juego.

Una tendencia cada vez más habitual

La inclusión de varios modos gráficos se ha convertido en una práctica casi estándar en la actual generación de consolas. Juegos como Horizon Forbidden West, Spider-Man 2 o Final Fantasy XVI ya permiten elegir entre configuraciones centradas en la calidad visual o en el rendimiento.

Esta flexibilidad responde a una realidad evidente: los jugadores no siempre priorizan lo mismo. Mientras algunos buscan la mayor fidelidad gráfica posible, otros prefieren una experiencia más fluida, especialmente en títulos donde la acción tiene un peso importante.

La existencia de un tercer modo intermedio, como en el caso de Crimson Desert, añade una opción adicional para quienes quieren disfrutar de un equilibrio entre ambos aspectos.

Un proyecto clave para Pearl Abyss

Para Pearl Abyss, el lanzamiento de Crimson Desert representa un paso importante en su evolución como estudio. Tras el éxito prolongado de Black Desert Online, la compañía busca consolidarse también en el terreno de los grandes RPG de acción para un solo jugador.

El proyecto comenzó inicialmente como una especie de precuela ambientada en el mismo universo de su MMO, pero con el tiempo evolucionó hacia una experiencia independiente, con su propio tono narrativo y un enfoque mucho más cinematográfico.

El desarrollo del motor BlackSpace Engine ha sido uno de los pilares del proyecto. Este nuevo sistema gráfico permite recrear grandes paisajes naturales, ciudades densamente pobladas y escenas de batalla muy dinámicas, algo fundamental para la visión que el estudio tiene del juego.

Expectativas altas antes de su lanzamiento

Cada nueva demostración del juego ha aumentado el interés de la comunidad. Las imágenes mostradas destacan por su espectacularidad, con entornos detallados, combates muy físicos y una escala que recuerda a los grandes RPG occidentales.

Sin embargo, esa misma ambición técnica también ha generado cierta cautela entre los jugadores, que quieren comprobar cómo se traducirá todo ese despliegue visual en el rendimiento final del juego.

La confirmación de que Crimson Desert apuntará a los 60 FPS en consola, aunque sea mediante un modo específico, es una señal positiva en ese sentido. Significa que el estudio está teniendo en cuenta la importancia de la fluidez en la experiencia de juego.

La optimización marcará la diferencia

Como ocurre con muchos títulos de mundo abierto, la optimización final será clave. El equilibrio entre resolución, efectos visuales y rendimiento determinará en gran medida la percepción del juego en consola.

Si Pearl Abyss consigue ajustar correctamente sus tres modos gráficos, los jugadores podrán elegir la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias. Algunos optarán por la máxima fidelidad visual, mientras que otros priorizarán la fluidez del combate.

En cualquier caso, la inclusión de varias configuraciones demuestra que el estudio es consciente de las diferentes expectativas del público.

Un lanzamiento que sigue generando expectación

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha definitiva de lanzamiento, Crimson Desert continúa consolidándose como uno de los RPG de acción más esperados de los próximos años. Su ambicioso mundo abierto, su sistema de combate dinámico y su potente apartado técnico lo han convertido en uno de los proyectos más seguidos por la comunidad.

La confirmación de tres modos gráficos en consolas también deja claro que el juego aspira a exprimir al máximo el hardware actual. La gran incógnita será comprobar si el modo rendimiento logra mantener los 60 FPS con estabilidad en las situaciones más exigentes.

Esa respuesta llegará cuando los jugadores puedan explorar por sí mismos el enorme mundo de Pywel y descubrir hasta dónde llega realmente la ambición técnica de Crimson Desert.