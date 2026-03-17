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Hoy os dejamos el análisis del videojuego MLB The Show 26. Beisbol en estado puro para tu consola

MLB The Show 26: el videojuego que convierte cada lanzamiento en una historia de superación

El béisbol siempre ha sido un deporte de paciencia, estrategia y momentos decisivos. No se trata solo de batear o lanzar: se trata de construir una carrera, superar obstáculos y dejar una huella en el diamante. Con MLB The Show 26, la saga de béisbol de Sony San Diego Studio da un paso más allá y propone algo más ambicioso que una simple simulación deportiva: crear tu propio legado dentro del juego.

El nuevo título, que llegará el 17 de marzo a PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, se presenta como la entrega más grande e inmersiva de la franquicia hasta la fecha. Bajo el lema de “dejar huella”, el juego pone el foco en la evolución del jugador, desde sus primeros pasos en la preparatoria hasta alcanzar la gloria del Salón de la Fama del béisbol. La figura de Aaron Judge, tres veces MVP de la Liga Americana y atleta de portada, simboliza precisamente ese viaje de superación que define tanto el deporte real como la experiencia virtual.

El resultado es un título que combina mejoras técnicas, una jugabilidad refinada y una narrativa deportiva que convierte cada partido en un capítulo más de una carrera legendaria.

Trailer MLB The Show 26

Una jugabilidad más precisa, accesible y estratégica

Si algo ha definido a la serie MLB The Show durante años es su obsesión por la autenticidad. En la edición de 2026 esa filosofía se refuerza con múltiples ajustes en el núcleo jugable que hacen que cada lanzamiento y cada swing tengan más peso que nunca.

La gran novedad ofensiva es el sistema Big Zone Hitting, un nuevo método de bateo pensado para ofrecer una experiencia más accesible sin sacrificar profundidad. En lugar de colocar con precisión el indicador de cobertura del plato sobre la pelota, el jugador selecciona una zona del área de strike donde cree que llegará el lanzamiento. Si la predicción es correcta y el timing del swing es preciso, el resultado es un contacto sólido y potencialmente devastador. Este sistema permite que jugadores con menos experiencia se adapten más rápido, mientras que los veteranos siguen teniendo margen para dominar el juego mediante la anticipación y el análisis del rival.

Junto a esta mecánica aparece Fixed Zone Hitting, una alternativa más estratégica. Aquí el indicador PCI puede fijarse en una zona concreta del plato durante todo el turno al bate, permitiendo esperar el lanzamiento ideal. Es una apuesta arriesgada: si la pelota llega fuera de esa zona el bateador puede fallar fácilmente, pero cuando se acierta la lectura del pitcher el resultado puede ser demoledor.

Las mejoras también afectan al lanzamiento. El nuevo sistema Bear Down Pitching introduce momentos de máxima tensión en los que el pitcher puede aumentar temporalmente su precisión y velocidad para enfrentarse a situaciones críticas del partido. La mecánica exige gestionar bien la energía y elegir cuándo activar ese impulso extra, lo que añade una capa estratégica adicional a los enfrentamientos en las últimas entradas.

Todo ello se complementa con ajustes finos en la sensibilidad del PCI, nuevas opciones de control y una física del bateo más refinada. En conjunto, la jugabilidad se siente más dinámica y más fiel a la tensión real de un partido de béisbol profesional.

Animaciones y detalles que elevan el realismo

Uno de los avances más visibles de MLB The Show 26 está en el apartado visual y en la fluidez de las animaciones. El juego incorpora más de 500 nuevas animaciones, que abarcan desde recepciones de los catchers hasta movimientos defensivos más naturales en el infield.

Las mejoras no se limitan a la estética. Los atributos defensivos han sido rediseñados para ofrecer comportamientos más realistas en el campo. Por ejemplo, la reacción de los jugadores ahora se divide en diferentes direcciones —izquierda, derecha, hacia delante o hacia atrás—, lo que crea defensas mucho más creíbles y variadas. También se introduce el atributo Pop Time para los catchers, que mide la rapidez con la que pueden recibir y lanzar la pelota para evitar robos de base.

Estas modificaciones se traducen en partidos más orgánicos. Un shortstop rápido puede reaccionar mejor a un batazo hacia su lado fuerte, mientras que un catcher con mejor pop time tendrá más probabilidades de frenar a un corredor que intente robar base.

El resultado es una experiencia visual y jugable que captura mejor que nunca la complejidad del béisbol real.

Nuevos estadios y un mundo más global

La expansión del universo del juego también llega a través de nuevos escenarios. MLB The Show 26 introduce tres estadios inéditos que aportan variedad y un aire internacional a la competición.

Entre ellos destaca el Tokyo Dome, un recinto icónico del béisbol japonés que refleja el crecimiento global del deporte. A su lado aparecen el Estadio Hiram Bithorn, en Puerto Rico, y el histórico Terrapin Park, recreado para ofrecer un sabor clásico a las partidas.

Estos estadios no solo aportan diversidad visual, sino también nuevas variables jugables relacionadas con dimensiones del campo, ambiente y características únicas que afectan a la estrategia ofensiva y defensiva.

Camino a Cooperstown: la carrera definitiva

Si hay un modo que simboliza el espíritu de MLB The Show 26 es Road to the Show, que este año introduce el concepto de Camino a Cooperstown.

La idea es clara: convertir la progresión del jugador en una historia completa que comienza mucho antes de llegar a las Grandes Ligas. Por primera vez, el juego amplía los años amateur, permitiendo comenzar en la preparatoria o elegir entre varias universidades para competir en la Serie Mundial Universitaria de la NCAA.

Este enfoque transforma el modo carrera en una narrativa deportiva más profunda. Cada decisión —la universidad elegida, el rendimiento en torneos amateur o la forma de afrontar el draft— influye en el futuro del jugador.

El objetivo final es alcanzar Cooperstown, la sede del Salón de la Fama del Béisbol Nacional, y convertirse en una leyenda inmortal del deporte.

Diamond Dynasty: construir el equipo perfecto

Otro de los pilares de la franquicia regresa con novedades importantes. Diamond Dynasty, el modo de construcción de equipos, introduce un nuevo nivel de rareza llamado Diamante Rojo y cartas inspiradas en el Clásico Mundial de Béisbol.

El sistema de progresión también ha sido revisado para permitir mejorar a los jugadores más rápido mediante desafíos especiales y un sistema PXP mejorado. Además, las Modificaciones Paralelas permiten personalizar habilidades y potenciar a las estrellas del equipo.

Este modo sigue siendo uno de los más populares de la saga porque combina coleccionismo, estrategia y competición online en un mismo ecosistema.

Franquicia: la experiencia de mánager más completa

Para quienes prefieren la gestión deportiva, el modo Franquicia recibe una revisión profunda.

El nuevo Trade Hub centraliza los traspasos y rumores del mercado en un único sistema, apoyado por una lógica de negociación más realista que tiene en cuenta necesidades de los equipos, valor de los jugadores y estrategias a largo plazo.

También se han mejorado las alineaciones automáticas, la rotación de pitchers y la evolución de los jugadores a lo largo de las temporadas. Todo ello busca reflejar con mayor fidelidad cómo funcionan las organizaciones reales de la MLB.

La gestión ya no es solo cuestión de fichar estrellas, sino de construir una estructura sólida capaz de competir año tras año.

Un homenaje a la historia del béisbol

MLB The Show 26 también mantiene su compromiso con la historia del deporte gracias al regreso del modo Storylines: Negro Leagues en su cuarta temporada.

Este modo mezcla narrativa documental y jugabilidad para contar las historias de algunos de los jugadores más influyentes —y a menudo olvidados— del béisbol. En esta edición se incluyen nuevas leyendas, uniformes y estadios, permitiendo revivir momentos decisivos en la carrera de figuras históricas como Roy Campanella.

El resultado es una experiencia que va más allá del entretenimiento y funciona como un homenaje interactivo a las raíces del deporte.

Un salto adelante para la saga

Tras varias entregas que ya habían consolidado a la serie como la referencia del béisbol virtual, MLB The Show 26 demuestra que todavía hay margen para evolucionar.

Las mejoras en jugabilidad, los nuevos sistemas de control y la expansión del modo carrera refuerzan la sensación de estar ante una simulación cada vez más profunda. Al mismo tiempo, la accesibilidad introducida por mecánicas como Big Zone Hitting permite que nuevos jugadores puedan disfrutar del juego sin sentirse abrumados.

Pero quizá el mayor logro del título sea su capacidad para capturar la esencia del béisbol: la paciencia, la tensión de cada lanzamiento y la satisfacción de construir una carrera paso a paso.

En MLB The Show 26 no se trata solo de ganar partidos. Se trata de escribir tu propia historia en el diamante.

Y cuando llegue el último lanzamiento de tu carrera virtual, la pregunta será la misma que plantea el juego desde el principio: ¿cómo dejarás tu huella?

¡Hay mucho más por descubrir en MLB The Show 26, así que prepárate para saltar al campo y convertirte en una leyenda! MLB The Show 26 estará disponible el 17 de marzo para PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S y Nintendo Switch.