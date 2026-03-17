BOOX lanza Go 10.3 (Gen II) Series: las tabletas eInk ultrafinas perfectas para los nómadas digital que trabajan en movimiento

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La nueva familia Go 10.3 (Gen II) de BOOX combina la potencia de Android 15 con una experiencia de escritura natural similar al papel.

BOOX, líder global en dispositivos de tinta electrónica (eInk), ha anunciado el lanzamiento de su nueva serie Go 10.3 (Gen II), compuesta por dos nuevas tabletas con pantallas eInk de 10,3 pulgadas diseñadas para crear un espacio libre de distracciones donde leer, pensar y desarrollar ideas.

La serie incluye los modelos Go 10.3 (Gen II) y Go 10.3 (Gen II) Lumi, por primera vez con pantalla retroiluminada, que combinan un diseño ultraportátil con la precisión del nuevo stylus InkSense Plus.

Opciones de iluminación para cada entorno de trabajo

Go 10.3 (Gen II), en línea con su predecesor, ofrece una pantalla de tinta electrónica con claridad excepcional que evita la fatiga visual tras un uso prolongado. La tecnología eInk exenta de reflejos es ideal para trabajar bajo la luz del sol desde cualquier lugar.

Por su parte, el nuevo Go 10.3 (Gen II) Lumi incorpora por primera vez iluminación frontal regulable de doble tono, permitiendo alternar entre luz fría para el día y un brillo ámbar cálido para la noche. Ambos modelos cuentan con una pantalla de tinta electrónica monocromo de alta definición (300 ppp) optimizada para una lectura perfecta en exteriores.

Con un grosor de tan solo 4,6 mm para el modelo estándar y 4,8 mm para la versión Lumi, la serie Go 10.3 (Gen II) mantiene un diseño minimalista y estilizado, sin renunciar a una batería de larga duración de 3.700 mAh. Esto se traduce en semanas de autonomía con una sola carga, facilitando un estilo de vida nómada sin compromisos.

Herramientas avanzadas de escritura y organización

Ambos equipos incluyen el nuevo stylus InkSense Plus, que soporta 4.096 niveles de sensibilidad a la presión y reconocimiento de inclinación para una experiencia de escritura natural, similar a la de anotar sobre un cuaderno o folio de papel.

Gracias a la última versión de firmware de BOOX, los usuarios disponen de herramientas digitales avanzadas como Lazo, Insertar, Esquemas y Etiquetas para llevar al siguiente nivel y mantener perfectamente organizadas sus notas manuscritas, bocetos o sesiones de brainstorming.

Integración con Android 15. Muchas menos distracciones.

Equipada con Android 15, la serie Go 10.3 (Gen II) permite el acceso total a las aplicaciones del Google Play Store. El actualizado procesador de ocho núcleos impulsa el rendimiento y la multitarea, logrando que esta generación sea mucho más fluida mientras mantiene una interfaz que minimiza las distracciones y ayuda a ser más productivo.

Los dispositivos cuentan con 64 GB de almacenamiento y son compatibles con 26 formatos de archivos, permitiendo llevar carpetas de documentos a cualquier lugar. La aplicación nativa NeoReader ofrece opciones mejoradas para la lectura y anotación en libros digitales.

Diseñada para nómadas digitales

La serie Go 10.3 (Gen II) ofrece nitidez total bajo el sol, un diseño ultrafino y herramientas enfocadas para quienes están siempre en movimiento. Ahora, con un nuevo modelo con pantalla eInk retroiluminada perfecto para acompañar a los usuarios en cualquier situación.

Creadas para favorecer la conciliación entre vida laboral y personal y reducir la fatiga visual, estas tabletas actúan como una herramienta «anti-burnout» que permite trabajar de forma fluida desde cualquier lugar.

BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi tiene un precio oficial de 449,99 euros mientras que BOOX Go 10.3 (Gen II) se puede comprar por 419,99 euros. Ambos dispositivos se podrán encontrar en la tienda online de BOOX

Especificaciones técnicas

BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi

Pantalla 10,3 pulgadas. Tecnología de tinta electrónica (eInk) Carta 1200. Monocromo. Resolución: 300 ppp. Luz frontal ajustable (cálida y fría). Rotación automática. Configuración técnica Procesador Qualcomm de ocho núcleos 4 GB de memoria RAM + 64 GB de almacenamiento. 3700mAh de batería. Altavoz y micrófonos integrados. Sistema operativo Android 15. Sistema personalizado por BOOX con aplicaciones y funciones inteligentes. Google Play Store integrado. Otros 4,8 mm de grosor. 365 gramos de peso. Compatible con el stylus BOOX InkSense Plus. WiFi y Bluetooth 5.1.

BOOX Go 10.3 (Gen II)