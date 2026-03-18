Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡El nuevo tráiler del juego CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS (Oliver y Benji) desvela sus nuevos sistemas de combate futbolístico!

Presentado hoy, el tráiler de CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS (Oliver y Benji) muestra un sistema de combate futbolístico totalmente renovado, mientras Tsubasa y sus rivales se lanzan hacia su próximo desafío, que sacudirá al mundo. Este nuevo vídeo destaca la intensidad de cada enfrentamiento en el campo, donde las acciones pulidas, la profundidad estratégica y los espectaculares supermovimientos se unen en un enfrentamiento digno de la legendaria serie.

¡Mira el tráiler CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS!

Los jugadores disfrutarán de una acción en el campo más refinada, regates intuitivos, duelos en las entradas y un sistema de paradas basado en la resistencia totalmente renovado que convierte cada intento de gol en un duelo estratégico. Carga tus disparos, rompe la defensa del portero y ejecuta magníficas jugadas.

El juego introduce varios sistemas nuevos importantes:

Max Actions: jugadas poderosas de alto riesgo y alta recompensa que dominan los intercambios ofensivos y defensivos.

jugadas poderosas de alto riesgo y alta recompensa que dominan los intercambios ofensivos y defensivos. Movimientos especiales: habilidades específicas para cada posición (delanteros, centrocampistas y defensas), que incluyen superdisparos, superpases, superregates y superentradas.

habilidades específicas para cada posición (delanteros, centrocampistas y defensas), que incluyen superdisparos, superpases, superregates y superentradas. Nivel de cadena: genera impulso mediante regates, pases y acciones especiales para aumentar la potencia de disparo y la velocidad de carga.

genera impulso mediante regates, pases y acciones especiales para aumentar la potencia de disparo y la velocidad de carga. Goalkeeper Tactics: predicción de disparos en seis direcciones, duelos basados en la resistencia y mecánicas de parada que reducen permanentemente la resistencia del portero.

predicción de disparos en seis direcciones, duelos basados en la resistencia y mecánicas de parada que reducen permanentemente la resistencia del portero. Miracle Actions: momentos de remontada excepcionales y espectaculares que puedencambiar el rumbo de un partido, capturando el espíritu impredecible de la serie original.

Desde impresionantes tomas aéreas hasta paradas milagrosas en el último segundo, cada partido es una batalla cinematográfica de reflejos, estrategia y pura pasión por el fútbol. Los aficionados se enfrentarán a rivales legendarios en la escena mundial mientras luchan por alcanzar el título definitivo.

CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS (Oliver y Benji) llegará en 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam