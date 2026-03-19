Death Stranding 2: On the Beach aterriza en PC

- Incluye el nuevo modo «To The Wilder» y más novedades tanto para la versión de PC como para la de PS5.
- Ya disponible tanto la edición estándar (79,99€) como la Digital Deluxe (89,99€).
Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que la esperada versión para PC de Death Stranding 2: On the Beach ya está disponible Steam y Epic Games. Los equipos de Nixxes Software y Kojima Productions han compartido oficialmente los requisitos técnicos y las principales características que acompañarán esta edición.
Tras su estreno en PlayStation 5, donde destacó por su galardonado apartado visual y sus detallados paisajes fotorrealistas, la adaptación a PC ha sido desarrollada con el objetivo de ofrecer una experiencia optimizada y de alta calidad gráfica en una amplia variedad de configuraciones de hardware.
Una nueva odisea para la humanidad
En esta secuela independiente de la aclamada obra de Hideo Kojima, los jugadores volverán a encarnar a Sam Porter Bridges. En esta ocasión, la misión se extiende más allá de las fronteras conocidas, con el objetivo de conectar México y Australia a la Red Quiral para evitar la extinción de la especie humana.
El título cuenta con un reparto de primer nivel que incluye a Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna y Troy Baker, además de la colaboración de cineastas y artistas como George Miller, Guillermo del Toro y Nicolas Winding Refn.
Nuevos desafíos y contenidos: El modo «To The Wilder»
Kojima Productions ha anunciado la llegada del modo «To The Wilder», un desafío diseñado para los jugadores más experimentados. Esta modalidad presenta entornos extremos y enemigos más letales, obligando a los portadores a maximizar su ingenio para completar los encargos.
Entre las novedades de contenido destacan:
Entrenamiento de RV: Una nueva zona denominada «Atrapados en una dimensión extraña», donde Sam podrá revivir enfrentamientos contra Neil para desbloquear equipamiento exclusivo, como cintas para la cabeza.
Interacción Quiral: El «felino quiral» visitará a los jugadores en su sala privada a bordo del DHV Magellan y estará integrado en el renovado Modo Foto.
Paridad de plataformas: Todo este contenido llegará de forma simultánea a la versión de PlayStation 5.
Excelencia técnica en PC con el sello de Nixxes Software
La versión para PC, desarrollada en colaboración con Nixxes Software, aprovechará al máximo el hardware de alto rendimiento. Las características técnicas confirmadas incluyen:
Tecnologías de Escalado: Integración total con NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS.
Rendimiento y Visualización: Tasas de fotogramas ilimitadas y compatibilidad con monitores superultraanchos (32:9) y ultraanchos (21:9) para cinemáticas.
Inmersión Total: Compatibilidad completa con el mando DualSense (respuesta háptica y gatillos adaptativos) y sonido espacial.
Trazado de Rayos (Ray Tracing): Opciones avanzadas para reflejos en superficies (agua y brea) y oclusión ambiental para un realismo visual superior en configuraciones «Muy altas».
Ediciones y bonificaciones de reserva
Los jugadores que vinculen sus cuentas a PSN podrán acceder a un traje exclusivo inspirado en el logotipo de PlayStation y parches de diseño único para la mochila.
Death Stranding 2: On the Beach ya están disponibles las dos versiones en Steam y Epic Games:
Edición Estándar (79,99€): Incluye el siguiente contenido adicional de precompra
- Ametralladora [MU] (nv. 1), desbloqueo anticipado
- Parche 70: quokka
- Parche 71: felino quiral
- Parche 72: «Why Me?» (¿Por qué yo?)
- Exoesqueleto de combate: oro (nv. 1, nv. 2, nv. 3)
- Exoesqueleto potenciado: oro (nv. 1, nv. 2, nv. 3)
- Exoesqueleto bokka: oro (nv. 1, nv. 2, nv. 3
Edición Digital Deluxe (89,99€): Incluye el desbloqueo anticipado de la Ametralladora (nv. 1), parches exclusivos (quokka, felino quiral) y variantes de oro para los exoesqueletos de combate, potenciado y bokka.
- Holograma personalizado: quokka (desbloqueo anticipado)
- Exoesqueleto de combate: plata (nv. 1, nv. 2, nv. 3)
- Exoesqueleto potenciado: plata (nv. 1, nv. 2, nv. 3)
- Exoesqueleto bokka: plata (nv. 1, nv. 2, nv. 3)
Death Stranding 2: On the Beach está ambientado 11 meses después de los acontecimientos del juego anterior. Sam Bridges, que ahora vive una vida apacible con su bebé Lou, está en México para cumplir un encargo que le ha solicitado Fragile. En México, Sam se ve envuelto en un incidente que finalmente acaba llevándolo a Australia. Allí, debe enfrentarse a la hercúlea tarea de recorrer el continente para, una vez más, reconectar una sociedad fracturada.
En esta nueva entrega, Kojima Productions ha aprovechado al máximo el potencial de PS5 y PC para ofrecer unos gráficos asombrosos que lucen en la inmensidad del entorno y en los detalles de cada personaje. Los jugadores podrán disfrutar de mayor libertad y opciones relativas a las estrategias y toma de decisiones, aprovechando el nuevo ciclo de día y noche en benficio propio, entre otros.
Además, el juego cuenta con el Servicio de Conexión Social, un sistema que regresa en esta entrega para fomentar la conexión asíncrona entre jugadores de todo el mundo mediante mensajes, donación de recursos o gestión de cargas perdidas. De este modo, las acciones de cada jugador pueden afectar a cómo interactúan otros con el mundo del juego y viceversa.
Disponible la historia del primer juego en este vídeo sobre los acontecimientos que preceden a la esperada secuela de Kojima Productions.
Ambas versiones del título, tanto la estándar (79,99€) como la Digital Deluxe (89,99€), disponibles en Steam y Epic Games ya están disponibles. Toda la información en el blog de PlayStation España.