Death Stranding 2: On the Beach aterriza en PC

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Incluye el nuevo modo «To The Wilder» y más novedades tanto para la versión de PC como para la de PS5.

Ya disponible tanto la edición estándar (79,99€) como la Digital Deluxe (89,99€).

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que la esperada versión para PC de Death Stranding 2: On the Beach ya está disponible Steam y Epic Games. Los equipos de Nixxes Software y Kojima Productions han compartido oficialmente los requisitos técnicos y las principales características que acompañarán esta edición.

Tras su estreno en PlayStation 5, donde destacó por su galardonado apartado visual y sus detallados paisajes fotorrealistas, la adaptación a PC ha sido desarrollada con el objetivo de ofrecer una experiencia optimizada y de alta calidad gráfica en una amplia variedad de configuraciones de hardware.

Una nueva odisea para la humanidad

En esta secuela independiente de la aclamada obra de Hideo Kojima, los jugadores volverán a encarnar a Sam Porter Bridges. En esta ocasión, la misión se extiende más allá de las fronteras conocidas, con el objetivo de conectar México y Australia a la Red Quiral para evitar la extinción de la especie humana.

El título cuenta con un reparto de primer nivel que incluye a Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna y Troy Baker, además de la colaboración de cineastas y artistas como George Miller, Guillermo del Toro y Nicolas Winding Refn.

Nuevos desafíos y contenidos: El modo «To The Wilder»

Kojima Productions ha anunciado la llegada del modo «To The Wilder», un desafío diseñado para los jugadores más experimentados. Esta modalidad presenta entornos extremos y enemigos más letales, obligando a los portadores a maximizar su ingenio para completar los encargos.

Entre las novedades de contenido destacan:

Entrenamiento de RV: Una nueva zona denominada «Atrapados en una dimensión extraña», donde Sam podrá revivir enfrentamientos contra Neil para desbloquear equipamiento exclusivo, como cintas para la cabeza.

Interacción Quiral: El «felino quiral» visitará a los jugadores en su sala privada a bordo del DHV Magellan y estará integrado en el renovado Modo Foto .

Paridad de plataformas: Todo este contenido llegará de forma simultánea a la versión de PlayStation 5.

Excelencia técnica en PC con el sello de Nixxes Software

La versión para PC, desarrollada en colaboración con Nixxes Software, aprovechará al máximo el hardware de alto rendimiento. Las características técnicas confirmadas incluyen:

Tecnologías de Escalado: Integración total con NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS.

Rendimiento y Visualización: Tasas de fotogramas ilimitadas y compatibilidad con monitores superultraanchos (32:9) y ultraanchos (21:9) para cinemáticas.

Inmersión Total: Compatibilidad completa con el mando DualSense (respuesta háptica y gatillos adaptativos) y sonido espacial.

Trazado de Rayos (Ray Tracing): Opciones avanzadas para reflejos en superficies (agua y brea) y oclusión ambiental para un realismo visual superior en configuraciones «Muy altas».