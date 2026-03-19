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STARBITES llegará a Switch, PlayStation y PC el 21 de Mayo

¡Únete a Lukida y sus amigos en este nuevo juego RPG de ciencia ficción!

NIS America, Inc. se complace en anunciar su colaboración con IKINAGAMES Co., Ltd. para publicar un nuevo juego RPG, STARBITES, que llegará a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam el 21 de mayo.

¡Mira el nuevo tráiler!

¡Únete a Lukida y sus aliados para descubrir la verdad que se esconde bajo las arenas de Bitter!

¡Súbete a tu Motorbot y dirigete hacia la libertad en el nuevo RPG STARBITES! En Bitter, un planeta desértico devastado por las secuelas de una guerra interestelar, una joven chatarrera llamada Lukida busca escapar hacia las estrellas, pero un repentino ataque de un robot gigante pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán su vida y el destino de Bitter para siempre.

Explora el extenso paisaje de Bitter a con tu Motorbot y ábrete camino hacia la victoria en un sistema de combate por turnos fácil de aprender y satisfactorio de dominar. ¡Forma tu grupo, equipa a tus Motorbots con poderosos armamentos y adéntrate en los desiertos de Bitter! En algún lugar bajo las dunas, te espera la verdad de lo que ocurrió hace 45 años…

Detalles clave

Derriba a tus enemigos: descubre los puntos débiles de tus adversarios, rompe su defensa e inflige daño en un clásico juego de rol por turnos fácil de aprender y difícil de dejar. ¡Consigue turnos extra con “Driver’s High” para darle la vuelta a la situación!

descubre los puntos débiles de tus adversarios, rompe su defensa e inflige daño en un clásico juego de rol por turnos fácil de aprender y difícil de dejar. ¡Consigue turnos extra con “Driver’s High” para darle la vuelta a la situación! Súbete a tu Motorbot: cada personaje tiene un Motorbot personal que se adapta a su propia personalidad y estilo de combate. Lukida se eleva en su robot armado con una honda, mientras que Gwendoll recorre el terreno en su llamativa moto voladora.

cada personaje tiene un Motorbot personal que se adapta a su propia personalidad y estilo de combate. Lukida se eleva en su robot armado con una honda, mientras que Gwendoll recorre el terreno en su llamativa moto voladora. Secretos bajo las dunas: las arenas de Bitter esconden muchos secretos. Descubre la verdad en esta apasionante historia de arrepentimiento, venganza y perdón.

¡STARBITES saldrá a la venta el 21 de mayo para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (en su edición de Nintendo Switch 2), PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC! El juego sigue disponible para reservar tanto en su edición estándar como en la Limitada, ¡y el primer día también estará disponible un paquete de actualización en la edición de Nintendo Switch 2!

Information del título