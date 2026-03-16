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John Carpenter’s Toxic Commando ya está disponible ¡Prepárate para una destrucción zombi sin fin!

Únete en cooperativo de 4 jugadores, sal a la carretera y sobrevive a la pesadilla zombi más desquiciada de John Carpenter

Saber Interactive y Focus Entertainment se enorgullecen de estrenar el tráiler de lanzamiento oficial de John Carpenter’s Toxic Commando, disponible ya en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, en Steam y Epic Games Store . Impulsado por el innovador motor Swarm Engine de Saber — la misma tecnología de los juegos World War Z: Aftermath y Warhammer 40,000: Space Marine 2. Este shooter cooperativo arroja simultáneamente oleadas interminables de hordas de zombis grotescos y jefes gigantes sacados directamente de las pesadillas de una leyenda del grindhouse. Los fans del terror y acción absurdo de los 80 ya pueden preparase. ¡Bienvenidos al apocalipsis!

«Por fin se ha estrenado el juego y ya puedes jugarlo», ha dicho John Carpenter. “Es bueno y es divertido. Puede que no estés preparado para que te ataquen estas monstruosidades, pero cuando lo hagan, ¡más te vale aprender rápido! Te van a masacrar. ¡Estas aberraciones son de otro mundo! ¡Es hora de patearles!»

¡Puedes ver el tráiler de lanzamiento aquí!

Puede que no seáis el mejor equipo de mercenarios, ¡pero sois un Comando Tóxico!

En un futuro no muy lejano, un experimento para aprovechar la energía del núcleo terrestre desata un terrible desastre, convirtiendo la tierra en inmundicia y a los vivos en engendros no muertos. Leon Dorsey, el genio a cargo del experimento tiene un plan para deshacer el entuerto: un equipo de mercenaries altamente cualificados para hacer el trabajo. Desgraciadamente, eran demasiado caros, por eso contrató a los… TOXIC COMMANDO.

Haz equipo con hasta 3 amigos con soporte completo para crossplay en PC y consolas. Limpia el desastre zombi en este shooter cooperativo de acción y supervivencia para 4 jugadores, en el que te enfrentarás a múltiples misiones a través de un mundo semiabierto infestado de hordas interminables de monstruosidades mutantes. Busca vehículos dispersos por el mapa y aplasta a esos zombis bajo las ruedas de tus coches favoritos por pura satisfacción.

Elige entre gran variedad de armas, granadas, habilidades especiales y hasta catanas malditas. Cuando te atacan monstruosidades mutantes desde todos los ángulos, el trabajo en equipo no es opcional, ¡es supervivencia!

John Carpenter’s Toxic Commando ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, así como en Steam y Epic Games Store. Consigue la Blood Edition para asegurar tu pase de temporada.