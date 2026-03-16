MotoGP 26 se estrena el 29 de abril

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Milestone y MotoGP Sports Entertainment Group se complacen en anunciar MotoGP™26, que se lanzará el 29 de abril de 2026 en PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™2, Nintendo Switch™, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X y PC a través de Steam, Microsoft y Epic Games Store. El juego presenta novedades apasionantes, como Valoraciones dinámicas de los Pilotos, un sistema de manejo basado en pilotos y un modo Carrera ampliado, ofreciendo a los jugadores una experiencia de MotoGP™ más auténtica e inmersiva que nunca.

Puedes ver el tráiler del anuncio de MotoGP™26

En la nueva entrega, se podrá consultar las valoraciones de todos los pilotos. A cada piloto se le asigna una tarjeta de valoración con cuatro atributos clave: tiempo por vuelta, ritmo, enfrentamientos directos y fiabilidad. Estos valores se actualizan dinámicamente en función de su rendimiento en el mundo real para determinar las Valoraciones Dinámicas de los Pilotos. Como resultado, la forma actual de los pilotos influirá directamente en el equilibrio competitivo en la parrilla, tanto dentro como fuera del Modo Carrera, ofreciendo una sensación de inmersión más profunda y auténtica.

Con todos los pilotos oficiales y los circuitos de la temporada 2026 para las categorías MotoGP™, Moto2™ y Moto3™, MotoGP™26 mejora su modelo de física gracias a un sistema de manejo basado en pilotos. Esto permite a los jugadores controlar la moto gestionando el peso y los movimientos del piloto, proporcionando una sensación de conducción realista e intensa y reacciones más rápidas a gran velocidad.

Para una mayor inmersión en el mundo de MotoGP™, el modo Carrera ahora gira en torno a un paddock totalmente 3D, que sirve como centro para todo el fin de semana de carreras. Aquí, los jugadores pueden sumergirse en la vida fuera de la pista con dos interesantes novedades: ruedas de prensa los jueves y un mánager personal. Durante las ruedas de prensa del jueves, se podrán fijar objetivos tanto a corto como a largo plazo, ya sea retando públicamente a los rivales o presionando al equipo para que desarrolle una moto más rápida. Mientras tanto, el manager personal jugará un papel clave en la trayectoria profesional, gestionando las negociaciones contractuales, organizando reuniones con representantes del equipo y del fabricante, y guiando a los jugadores en decisiones cruciales en el Mercado de Riders.

El modo de juego Race Off regresa, y se amplía con una nueva ubicación y la incorporación de Production Bikes, una nueva categoría de 1000cc que se une a Motard, Flat Track y Minibikes. Al igual que los pilotos reales, Race Off permite a los jugadores disfrutar de sesiones de carrera más relajadas, perfectas para entrenar y mejorar el rendimiento antes del campeonato.

Las experiencias Arcade y Pro ayudarán a jugadores de todos los niveles en su camino hacia la gloria. La experiencia Arcade, revisada respecto al capítulo anterior, es perfecta para principiantes y para quienes buscan una jugabilidad simplificada; por otro lado, la experiencia Pro está destinada a ser el punto álgido de la simulación, ofreciendo la sensación de moto más realista y todas las herramientas para crear la configuración perfecta.

Con el juego cruzado que ahora permite parrillas completas para 22 jugadores y soporte para pantalla partida, ya está todo listo para la mejor competición, tanto online como offline. Por último, los jugadores pueden volver a personalizar su aspecto con editores gráficos avanzados y compartir sus creaciones de casco, número y parche trasero con la comunidad