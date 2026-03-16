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ERTIGO GAMES ANUNCIA EL REMAKE DEL CLÁSICO SUPERVENTAS THE 7TH GUEST PARA PC Y CONSOLAS

El remake completo del icónico juego de puzles y misterio se lanzará a finales de este año en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Róterdam, Países Bajos, 12 de marzo de 2026 – Vertigo Games ha anunciado hoy The 7th Guest Remake, una completo remake de la icónica aventura de misterio reconstruida desde cero utilizando tecnología moderna. El juego presenta puzles reinventados, entornos rediseñados y nuevas grabaciones de secuencias de vídeo volumétrico, dando vida a la mansión encantada clásica y sus misterios para una nueva generación de jugadores.

Puedes ver el Tráiler del anuncio de The 7th Guest Remake



Seis invitados llegan a una mansión inquietante, pero algo siniestro está en el aire. El rico solitario y fabricante de juguetes Henry Stauf acecha en las sombras, y un poder oscuro se cierne sobre la casa, envuelto en misterio. ¿Quién es el séptimo invitado? ¿Qué quiere Henry de ellos? ¿Y quién vivirá para contarlo?

A medida que los jugadores exploran la inquietante mansión, los puzles se vuelven cada vez más desafiantes, con peligros acechando en cada esquina. Cada sombra, crujido lejano y luces parpadeando generan tensión mientras la casa revela poco a poco sus secretos.

The 7th Guest Remake es la aventura de misterio definitiva para los jugadores que adoran los puzles complejos, la exploración inquietante y una historia escalofriante.

Características clave de The 7th Guest Remake:

Narración cinematográfica a través de vídeo volumétrico : Entra en la historia. Utilizando vídeo volumétrico recién grabado, las actuaciones en vivo se capturan en 3D completo, colocando a los jugadores directamente dentro de la mansión de Henry Stauf. Actores reales aparecen dentro del propio mundo, haciendo que cada encuentro sea inmediato e inquietante.

: Entra en la historia. Utilizando vídeo volumétrico recién grabado, las actuaciones en vivo se capturan en 3D completo, colocando a los jugadores directamente dentro de la mansión de Henry Stauf. Actores reales aparecen dentro del propio mundo, haciendo que cada encuentro sea inmediato e inquietante. Jugabilidad única de puzles complejos : La icónica mansión encantada cobra vida con gráficos de alta gama y puzles cuidadosamente rediseñados. Cada puzle está incorporado en la trama y vinculado al lore de la mansión, con elementos reconocibles que rinden homenaje al original.

: La icónica mansión encantada cobra vida con gráficos de alta gama y puzles cuidadosamente rediseñados. Cada puzle está incorporado en la trama y vinculado al lore de la mansión, con elementos reconocibles que rinden homenaje al original. Entornos dinámicos: La mansión encantada cambia y se transforma mediante efectos visuales ingeniosos e ilusiones ópticas. Investiga cada inquietante rincón, desbloquea nuevas habitaciones y descubre secretos ocultos a medida que los horrores de su interior empiezan a acercarse.

The 7th Guest Remake ya se puede incluir en la lista de deseos en PlayStation 5 a través de PlayStation Store, y en PC a través de Steam, GOG o Epic Games Store. Las listas de deseos para Xbox Series X|S y Nintendo Switch estarán disponibles próximamente.

Para estar al día de The 7th Guest Remake y otros títulos de Vertigo Games, suscríbete al boletín en The7thGuestRemake.com