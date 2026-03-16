Etrange Overlord Lanza una nueva demo

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El Juego Musical de Acción y Aventuras Llegará a Nintendo Switch, PlayStation y PC el 26 de marzo

NIS America, Inc. se complace en anunciar que la demo de Etrange Overlord, el próximo juego de acción y aventuras musicales, sale hoy a la venta. La demo incluye las primeras fases del juego. Ya está disponible en todo el mundo. El juego completo saldrá a la venta para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC el 26 de marzo de 2026.

Mira el tráiler de la demo

La demo ya está disponible en Nintendo, PlayStation y Steam (PC).

Juega las primeras horas de Etrange Overlord y sé testigo de la caída (y el resurgimiento) de la protagonista, Étrange von Rosenburg. ¡Haz nuevos amigos, descubre la mecánica única de carril giratorio y prueba varios personajes mientras avanzas hasta la fase 2-4!* ¡Ya no tendrás que creer en nuestras palabras cuando te digamos que ni siquiera el infierno puede detenerla!

*Todos los datos guardados se transferirán al juego principal cuando se publique, junto con el parche del primer día.

La edición limitada de Etrange Overlord ya está disponible para reservar en Nintendo Switch y PlayStation 5 por 89,99 $ esta incluye la Edición de Deluxe de Etrange Overlord con una caja coleccionista, el libro de arte “Art of Étrange: From Hell to Heaven”, la banda sonora original de “Étrange Encore”, un soporte acrílico musical “Conductor of Chaos” y una hoja de pegatinas “Stuck in Hell”.

Acusada falsamente de asesinar al rey, Étrange von Rosenburg es ejecutada rápidamente, ¡hasta encontrarse sola en el infierno! ¿Qué puede hacer la encantadora hija del duque, amante de los dulces? ¡Pues tomar el control, por supuesto! ¡Vive una historia llena de humor y emoción en este frenético RPG de acción de Sohei Niikawa, creador de Disgaea y Rhapsody: A Musical Adventure!

Aprovecha la mecánica principal del carril giratorio que envía objetos, potenciadores e incluso personajes dando vueltas por el mapa. A medida que avances en la historia, podrás desafiar a tus amigos en etapas llenas de acción con el modo multijugador de 2 a 4 jugadores. Complace a Étrange en su insaciable necesidad de dulces para obtener recompensas en forma de potenciadores y bonificaciones temporales. Los magníficos diseños de los personajes cobran vida gracias al legendario ilustrador Shinichiro Otsuka con Étrange y sus muchos, muchos aliados cabalgando, luchando e incluso cantando a su paso por el infierno. ¡No te pierdas esta odisea musical!

Características:

Un ejército de subordinados : ¡En el papel de Étrange von Rosenburg, reúne a un variopinto grupo de personajes de todos los rincones del infierno y ponlos a trabajar como tus subordinados! Cada uno de estos entrañables personajes ha sido diseñado por el legendario ilustrador Shinichiro Otsuka.

: ¡En el papel de Étrange von Rosenburg, reúne a un variopinto grupo de personajes de todos los rincones del infierno y ponlos a trabajar como tus subordinados! Cada uno de estos entrañables personajes ha sido diseñado por el legendario ilustrador Shinichiro Otsuka. Persigue el carril giratorio : Dispara, esquiva y ábrete paso a través del campo de batalla en un juego de rol de acción trepidante, con una mecánica única de un carril que hace que los objetos, los potenciadores e incluso tus personajes giren alrededor del escenario. ¡Disfruta del frenético juego con hasta cuatro amigos en el modo multijugador!

: Dispara, esquiva y ábrete paso a través del campo de batalla en un juego de rol de acción trepidante, con una mecánica única de un carril que hace que los objetos, los potenciadores e incluso tus personajes giren alrededor del escenario. ¡Disfruta del frenético juego con hasta cuatro amigos en el modo multijugador! Vive tu mejor vida después de la muerte: ¡Que estés en el infierno no significa que no puedas disfrutar! Sigue a Étrange mientras intenta vivir su mejor vida sin importar las circunstancias en una historia de gran alcance con muchas risas, corazón y números musicales.

Página web oficial