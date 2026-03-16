OPPO amplía la Serie A6 con los nuevos modelos A6 5G y 4G y A6x 5G y 4G: potencia, rendimiento y fluidez superiores para el día a día

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Los nuevos dispositivos ofrecen una experiencia completa y duradera, autonomía excepcional gracias a sus baterías de hasta 6550 mAh y carga ultrarrápida que garantiza conexiones ininterrumpidas

Con un diseño premium inspirado en modelos flasghip, tasa de refresco de 120Hz y una durabilidad extrema certificada para resistir los desafíos de los estilos de vida más activos

OPPO ha presentado hoy las últimas incorporaciones a su porfolio de la Serie A con el lanzamiento de la Serie OPPO A6, que incluye los modelos A6 5G y 4G, y A6x 5G y 4G. La Serie A6 es un compañero perfecto para el día a día, ofrece una batería de larga duración, un potente rendimiento con chips líderes en su rango de precio, fluidez total y un diseño inspirado en los modelos flagship, proporcionando una experiencia impecable que sigue el ritmo de las necesidades cambiantes de los usuarios.

«En OPPO, creemos que la gran tecnología debe ser accesible para todos», afirma Eason Xu, director de marketing de producto de OPPO. «La Serie A6 trae el rendimiento y el diseño de nivel flagship a todos los segmentos. Con baterías de gran capacidad y procesadores de última generación que lideran su gama de precios, la serie garantiza un uso diario y un entretenimiento fluidos. Junto con la optimización Full-Dimensional Scene Smoothness de ColorOS 15, ofrece una experiencia impecable y refinada en cada interacción».

Energía para todo el día con carga ultrarrápida

La Serie OPPO A6 ofrece a los usuarios un gran impulso de energía con baterías de larga duración. A6 4G y 5G cuentan con una capacidad de 6.550 mAh, por su lado los A6x 5G y 4G están equipados con una batería de 6.100 mAh.

Estas baterías de gran capacidad también minimizan las recargas frecuentes y garantizan un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Incluso después de 1.800 ciclos de carga, conservan más del 80 % de su capacidad original. Con una carga típica cada 1,1 días, los A6 proporcionan una autonomía fiable durante más de cinco años, mientras que las baterías de los A6x duran hasta tres años, ofreciendo un rendimiento duradero para los usuarios a largo plazo.

La carga rápida de OPPO complementa las baterías de alta capacidad, permitiendo a los usuarios cargar sus dispositivos en menos tiempo. Gracias a la carga rápida de nivel de 45W SUPERVOOC™ para los A6 5G y 4G. En cuanto al modelo A6x 5G y 4G cuentan con carga rápida de 15W.