Monster Hunter Stories 3™: Twisted Reflection se estrena hoy en Nintendo Switch™ 2, PS5, Xbox X|S, and Steam

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Monster Hunter Stories 3™: Twisted Reflection se estrena hoy en Nintendo Switch™ 2, PS5, Xbox X|S, and Stea

El viaje comienza hoy con Monster Hunter Stories 3™: Twisted Reflection ya disponible en Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Los jugadores pueden embarcarse en la última entrega de la querida serie de RPG, que presenta el vibrante mundo de Monster Hunter™ moldeado por los lazos entre los Montaraces y los monstruos.

Una historia de dos reinos y destinos retorcidos

Ambientada dos siglos después de la Guerra de la Brecha, los reinos de Azuria y Vermeil permanecen divididos. Dos Rathalos gemelos nacen inesperadamente de un solo huevo, desatando una historia de tierras prohibidas y destinos inciertos. Surge una misteriosa Invasión de Cristales, amenazando ecosistemas y hábitats en toda la tierra y provocando conflictos entre monstruos. A lo largo del viaje, los jugadores conocerán a compañeros como el vicecapitán Gaul, el experto en monstruos Ogden, la cofundadora de los Montaraces Kora, la mejor amiga y confidente del protagonista Simon Thea, la nueva integrante de los Montaraces, y Eleanor, Princesa de Vermeil. Como protagonista, los jugadores asumen el papel de Príncipe/Princesa de Azuria y capitán de los montaraces para proteger huevos en peligro de extinción, restaurar ecosistemas y enfrentarse a monstruos poderosos. Los jugadores también pueden personalizar el aspecto de su protagonista para desempeñar sus funciones.

Combate estratégico y mecánicas

En Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, los jugadores participan en combates por turnos conservando la base del sistema de piedra-papel-tijera, con ataques de Potencia, Velocidad y Técnica que se contrarrestan para obtener ventaja táctica. El nuevo sistema, Sincrofrenesí permite que todo el grupo una fuerzas para un ataque masivo y coordinado.

Además, la Restauración de Hábitat permite a los jugadores liberar monstruos en la naturaleza para proteger especies en peligro de extinción e influir en el Rango del Ecosistema de un área, que afecta a la disponibilidad de huevos, los rasgos y los atributos elementales de los monstruos. Incluso hay monstruos raros que pueden eclosionar de huevos obtenidos en el ecosistema vivo gracias a las acciones del jugador.

Los jugadores también pueden explorar el vasto mundo de Monster Hunter Stories 3 utilizando Acciones de Montura, incluyendo trepar, planear y volar sobre los lomos de Monsties para llegar a nuevas ubicaciones, descubrir objetos ocultos y recorrer libremente terrenos tridimensionales.

Puedes ver el tráiler oficial de lanzamiento

Para celebrar el lanzamiento, los fans también pueden ver un homenaje musical a la historia del juego en el vídeo oficial Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Los jugadores pueden acceder a los DLC gratuitos de lanzamiento, que incluyen el accesorio Tiara Dorada y la armadura superpuesta para Simon Amigo de wyvern pájaro. Los contenidos adicionales están disponibles al lanzamiento, mientras que la «Historia Paralela Adicional: Rudy» saldrá en otoño de 2026.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ya está disponible en formato físico y digital a través de las cadenas habituales, Nintendo eShop, PlayStation Store, Xbox Store y Steam. También hay una Edición Deluxe y una Edición Premium Deluxe para los jugadores que quieran ampliar su aventura. La Edición Deluxe incluye el Kit Deluxe, con la «Historia Secundaria Adicional: Rudy» y el Set de Atuendos Especiales. La Edición Deluxe Premium contiene todo el contenido de la Edición Deluxe además de un pack DLC cosmético adicional con armaduras superpuestas, opciones de cabello y atuendos adicionales. Además, quienes hayan jugado la demo podrán transferir los datos guardados al juego completo.

Más detalles de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en web oficial