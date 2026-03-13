Razer Axon Wallpaper Engine se asocia con Luma AI para una nueva generación de fondos de pantalla

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Hoy Razer Axon Wallpaper Engine se asocia con Luma AI para lanzar la generación de fondos de pantalla impulsada por IA

Revolucionando la personalización del escritorio para creadores y entusiastas

Razer™, la marca mundial líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy una importante colaboración entre Razer Axon Wallpaper Engine, su plataforma inmersiva de fondos de pantalla, y Luma AI, una empresa de inteligencia artificial de vanguardia que desarrolla inteligencia artificial multimodal (AGI) y es conocida por su producto estrella, Dream Machine . Esta colaboración integra la tecnología de vanguardia de Luma AI directamente en Axon Wallpaper Engine, lo que permite a los usuarios generar arte digital y fondos de pantalla de alta fidelidad y altamente personalizados con una facilidad sin precedentes.

La alianza aprovecha los potentes modelos generativos de Luma AI, conocidos por crear imágenes detalladas y coherentes que transforman radicalmente la forma en que las personas personalizan sus espacios de trabajo digitales. Esta integración marca la evolución de Axon Wallpaper Engine hacia una plataforma para la expresión creativa, que conecta el arte digital con la inteligencia artificial avanzada.

“El escritorio es el lienzo personal definitivo. Nuestro objetivo es empoderar a los usuarios, ya sean gamers, artistas o profesionales, para que hagan de ese espacio algo único y personal”, afirmó Dwight Kwok, director de Software Business de Razer. “Al asociarnos con Luma AI, hacemos que la creación digital profesional sea accesible al instante. Ahora, cualquiera puede convertir una idea creativa en una impresionante obra de arte de alta resolución que capture a la perfección su estética personal.”

Arte instantáneo: integración de Luma AI para todos los creadores

Al integrar el motor generativo de Luma AI, Axon Wallpaper Engine ahora ofrece una experiencia perfecta para dar vida a visiones digitales personalizadas:

Calidad de alta fidelidad: La tecnología de Luma AI garantiza que los fondos de pantalla generados por IA sean imágenes dignas de una galería con detalles excepcionales, perfectos para monitores grandes y modernos y exhibiciones artísticas.

Creación intuitiva: Los usuarios solo necesitan indicaciones de texto simples para hacer realidad sus conceptos más imaginativos (desde arte conceptual estilizado hasta paisajes cinematográficos) adaptando cada detalle sin necesidad de conocimientos de software complejos.

Optimizado para cualquier pantalla: Los fondos de pantalla se generan en formatos de alta resolución, ideales para configuraciones 4K y de múltiples monitores, lo que garantiza el máximo impacto visual en cualquier configuración de pantalla.

Ecosistema visual: Los fondos de pantalla generados se pueden sincronizar perfectamente con los efectos de iluminación Razer Chroma RGB, lo que permite a los usuarios ampliar su arte personalizado en un espectáculo de luces completo e inmersivo en toda su configuración.