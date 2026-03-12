Nintendo celebra el MAR10 Day con el tráiler final de Super Mario Galaxy: la película

La app Nintendo Today! cuenta ya con contenido exclusivo de la película. Además, los fans de Mario podrán disfrutar de tres nuevos títulos en Nintendo Classics a partir de hoy y de la promoción MAR10, con descuentos en juegos de Mario, junto con otras novedades que se irán revelando a lo largo del día.
Es 10 de marzo, en inglés March 10th… o “MAR10”, una fecha que se ha convertido en una celebración anual de todo lo relacionado con Mario. Para conmemorar la ocasión en 2026, Nintendo prepara para el MAR10 Day diferentes anuncios y novedades, entre ellos el tráiler final de Super Mario Galaxy: la película.
A partir de hoy, cada día que los usuarios accedan a Nintendo Today!, la aplicación gratuita para dispositivos inteligentes, conseguirán una tarjeta coleccionable digital basada en la película. Además, desde el 1 de abril podrán utilizar la aplicación para registrarse en cines colaboradores y tener acceso a contenido exclusivo, como marcos digitales para fotos.
Echa un vistazo al Super Mario Galaxy: la película Direct.
Las celebraciones del MAR10 Day incluyen también tres títulos clásicos de Mario que estarán disponibles a partir de hoy, la Promoción MAR10 Day, con descuentos en una selección de juegos protagonizados por Mario y sus amigos, y otras novedades que se anunciarán a lo largo del día en los canales de Nintendo.
Nintendo e Illumination compartieron ayer el tráiler final de Super Mario Galaxy: la película durante una presentación Nintendo Direct. A partir de hoy, Nintendo ofrecerá contenido relacionado con la película en Nintendo Today!, la aplicación para dispositivos inteligentes que trae a los usuarios actualizaciones diarias de Nintendo.
Desde septiembre de 2025, Nintendo está llevando a cabo distintas iniciativas con motivo del 40 aniversario de Super Mario Bros., y esta película es el principal acontecimiento. El nuevo filme de animación basado en el mundo de Super Mario Bros. se estrena el 1 de abril de 2026. Hay más información disponible en la página web de Super Mario Galaxy La Película.
Además, a partir de hoy ya se puede reservar en My Nintendo Store una selección de productos inspirados en el universo de Super Mario Galaxy: la película.
Contenido exclusivo en Nintendo Today!
Es hora de prepararse para el estreno de Super Mario Galaxy: la película con Nintendo Today!, la aplicación gratuita de Nintendo para dispositivos inteligentes. A partir de hoy, los usuarios podrán conseguir una tarjeta coleccionable digital de la película cada día: para ello, solo tienen que acceder a la aplicación y tocar la tarjeta en cuestión. Hay un total de 40 tarjetas, y se podrán coleccionar hasta el 10 de junio. Además, desde el 1 abril, si usan la aplicación para escanear el póster de Super Mario Galaxy: la película en cines colaboradores, podrán registrarse y tener acceso a contenido exclusivo, incluidos fondos de pantalla y marcos para fotos que muestran la fecha y la ubicación en la que han visto la película (solo están disponibles en los propios cines). Hay más información disponible en la página web de Super Mario Galaxy: la película.
Un trío de clásicos de Mario para disfrutar
Para celebrar el MAR10 Day, un trio de juegos clásicos de Mario llega hoy a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión. Echa un vistazo y descubre Mario Clash y Mario’s Tennis, disponibles por primera vez en Europa a través de la colección Virtual Boy – Nintendo Classics*3 para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Mario vs. Donkey Kong también da hoy el salto a Game Boy Advance – Nintendo Classics para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.
Además, Nintendo Music cuenta desde hoy con la banda sonora de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Y los fans de Tetris 99 disfrutarán el mes que viene con la Maximus Cup número 52, que contará con un tema inspirado en Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Los jugadores competirán en batallas online en el modo Tetris 99 y quienes consigan al menos 100 puntos del evento desbloquearán un nuevo tema dentro del juego. Este evento tendrá lugar desde el viernes 3 de abril a las 9 h (hora peninsular) hasta el martes 7 de abril a las 8:59 h.
Promoción MAR10 DAY: descuentos para Mario y sus amigos
Durante la Promoción MAR10 Day, hasta el 15 de marzo a las 23:59 h (hora peninsular), una selección de juegos digitales protagonizados por Mario y sus amigos estarán disponibles a precios reducidos en la Nintendo eShop y en My Nintendo Store. Entre ellos están Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, que añade a la fiesta nuevos modos y formas de jugar en Nintendo Switch 2. Super Mario Party Jamboree para Nintendo Switch también puede encontrarse a precio reducido.
En Nintendo Switch, la promoción incluye todo un mundo de diversión Mario con Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, y una misión fantasmal y viscosa con Luigi’s Mansion 3 y Luigi’s Mansion 3 + Pack multijuegos. Otros títulos con descuento son Super Mario Maker 2, en el que podrás diseñar los niveles de Super Mario con los que siempre has soñado; los barriles y barriles de diversión plataformera de Donkey Kong Country Returns HD, y Super Mario RPG, el primer RPG de Mario de la historia, revisado para Nintendo Switch.
¡Descubre todos los juegos con precio reducido en el minisite de la promoción!
Presta atención a las redes sociales de Nintendo para descubrir más novedades sobre Mario y sus amigos a lo largo del día.
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