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Tras su estreno el 12 de febrero de 2026, RIDE 6 reúne la mayor selección de vehículos hasta la fecha, con más de 340 motocicletas* de 21 fabricantes* en 7 categorías, incluyendo ahora también Maxi Enduro y Baggers. Os dejamos el enlace a nuestro análisis de Ride 6

Diseñado como un festival itinerante de progresión libre, el nuevo modo carrera RIDE Fest ofrece a los jugadores la oportunidad de reclamar su lugar entre los grandes de todos los tiempos, compitiendo contra 10 pilotos legendarios como Casey Stoner, Troy Bayliss y Guy Martin. Desde circuitos de primer nivel hasta carreras en carretera y exigentes circuitos de karts, los aficionados pondrán a prueba sus habilidades en una amplia variedad de superficies y, por primera vez en la franquicia, debutan las carreras todoterreno, invitando a los pilotos a conquistar tierra y grava.

Para poder dominar todo tipo de motos y terrenos, RIDE 6 introduce un nuevo sistema de doble física. Al elegir entre las experiencias Pro y Arcade, los jugadores pueden adaptar cada evento a su nivel de habilidad, logrando el equilibrio perfecto entre diversión y realismo.

Se estrena el tráiler de elogios de RIDE 6

*Incluyendo contenidos D1 y DLC

Impulsado por Unreal Engine 5, RIDE 6 ya está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games.