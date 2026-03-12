Battlefield 6 ofrecerá una prueba gratuita del 17 al 24 de marzo: así podrás jugar a su guerra total sin pagar

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El fenómeno de los shooters multijugador vuelve a mover ficha. Battlefield 6 abrirá sus puertas a millones de jugadores con una prueba gratuita disponible del 17 al 24 de marzo, una iniciativa que permitirá experimentar durante una semana completa la propuesta bélica del título sin coste alguno. La promoción llega en pleno despliegue de la segunda temporada del juego y permitirá explorar algunos de sus mapas más recientes, probar nuevos modos y adentrarse en el combate táctico que caracteriza a la saga.

Durante estos días, cualquier jugador podrá entrar en la batalla y enfrentarse a combates a gran escala con infantería, vehículos y escenarios destructibles. La prueba ofrecerá acceso a cuatro mapas diferentes y varias listas de juego, permitiendo descubrir tanto los modos más competitivos como opciones más accesibles para quienes se acercan por primera vez a la franquicia.

Una semana para probar la guerra total de Battlefield 6

La prueba gratuita estará activa durante siete días y permitirá a los jugadores experimentar una versión muy representativa del multijugador del título. En este periodo se podrá acceder a diferentes listas de juego y mapas, diseñados para mostrar la variedad de experiencias que ofrece el juego.

El objetivo de esta iniciativa es claro: atraer nuevos jugadores y reactivar a la comunidad en un momento clave para el juego, coincidiendo con la evolución de su segunda temporada de contenidos. En este contexto, los desarrolladores han reforzado el catálogo de mapas y modos para ofrecer una experiencia más completa que en el lanzamiento inicial.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de recorrer escenarios muy distintos entre sí, desde paisajes europeos devastados por la guerra hasta instalaciones subterráneas donde la visibilidad y el sigilo se convierten en factores decisivos.

Entre los mapas incluidos destaca Contaminación, ambientado en una zona montañosa europea marcada por el uso de armamento experimental y condiciones ambientales extremas que afectan al desarrollo del combate. Este escenario introduce elementos como humo tóxico y visibilidad reducida, obligando a los jugadores a adaptarse constantemente a situaciones cambiantes en mitad del campo de batalla.

Otro de los protagonistas es Base Hagental, una instalación militar subterránea situada bajo la cordillera del mapa anterior. En este escenario la acción se traslada a pasillos estrechos y zonas de combate cercano donde el trabajo en equipo y la coordinación de escuadrones resultan fundamentales para sobrevivir.

Mapas disponibles en la prueba gratuita

Los jugadores que participen en la semana gratuita podrán librar combates en cuatro mapas distintos. Dos de ellos pertenecen al contenido más reciente del juego, mientras que los otros forman parte de la rotación que ha acompañado al título desde su lanzamiento.

Entre los escenarios disponibles destaca el mencionado Contaminación, una zona marcada por un ambiente hostil y condiciones de combate dinámicas que cambian constantemente la forma de jugar. Este mapa fue introducido durante la segunda temporada y representa uno de los ejemplos más claros del enfoque estratégico del juego.

A este se suma Base Hagental, un mapa diseñado principalmente para combates de infantería en interiores. En él, los enfrentamientos se desarrollan en túneles subterráneos con múltiples rutas de flanqueo y entornos destructibles que permiten crear nuevos caminos durante la batalla.

Además, los jugadores también podrán combatir en Eastwood, uno de los mapas introducidos durante la primera temporada, y en Mirak Valley, que forma parte de la rotación original del juego.

La combinación de estos escenarios ofrece experiencias muy distintas: desde enfrentamientos abiertos con vehículos y grandes distancias hasta combates frenéticos en espacios cerrados donde cada esquina puede esconder una emboscada.

Modos de juego disponibles durante la prueba

La prueba gratuita no se limita únicamente a ofrecer acceso a algunos mapas. También incluye varias listas de juego diseñadas para mostrar diferentes estilos de combate dentro del universo de Battlefield 6.

Una de las listas destacadas es Ocaso, una experiencia centrada en el combate nocturno. En este modo, las luces se apagan y la visibilidad se reduce drásticamente, obligando a los jugadores a utilizar visores nocturnos y accesorios especiales para detectar a sus enemigos.

Este enfoque cambia completamente la dinámica habitual de los enfrentamientos, ya que los jugadores deben moverse con cautela y aprovechar la oscuridad para sorprender al rival. La tensión aumenta en cada patrulla y cada paso puede revelar la posición de un enemigo oculto en las sombras.

La lista de juego Guerra total representa la esencia clásica de la saga. Aquí se incluyen algunos de los modos más populares entre la comunidad, como Conquista, donde los equipos luchan por el control de puntos estratégicos en mapas de gran tamaño, y Avance, que plantea intensas batallas en primera línea donde un equipo ataca y el otro defiende posiciones clave.

También se podrá probar Escalada, un modo introducido en el lanzamiento global del juego que incrementa progresivamente la intensidad del combate. A medida que avanza la partida, los límites del mapa se redefinen y aparecen vehículos adicionales, lo que provoca enfrentamientos cada vez más caóticos.

Por último, los jugadores que busquen una experiencia más relajada podrán optar por Avance informal, una modalidad diseñada especialmente para quienes se inician en el juego o prefieren partidas menos competitivas.

En este modo los equipos son más pequeños —ocho jugadores por bando— y se complementan con soldados controlados por inteligencia artificial. De esta manera, los combates siguen siendo dinámicos, pero la presión competitiva se reduce, permitiendo aprender mecánicas y completar desafíos con mayor tranquilidad.

Una temporada que apuesta por el combate táctico

La prueba gratuita llega en un momento importante para el juego. La segunda temporada ha ampliado considerablemente el contenido disponible con nuevos mapas, armas, gadgets y vehículos.

Entre las novedades introducidas recientemente se encuentran armas como el fusil de asalto VCR-2, la ametralladora ligera M121 A2 y el fusil táctico GRT-CPS, además de dispositivos como el lanzamisiles antiaéreo 9K38 IGLA o sistemas de detección de drones.

También se han incorporado vehículos como motos todoterreno de alta velocidad que permiten desplazarse rápidamente por el campo de batalla y ejecutar ataques sorpresa contra posiciones enemigas.

El objetivo de estas actualizaciones es ampliar la profundidad estratégica del juego y ofrecer más opciones tácticas para cada clase de soldado.

Además, el desarrollo de la temporada se divide en varias fases que introducen contenido progresivamente. La fase iniciada el 17 de marzo, centrada en el combate nocturno, añade el mapa Base Hagental y modos diseñados específicamente para jugar en condiciones de baja visibilidad.

Un intento de atraer a nuevos jugadores

Las pruebas gratuitas se han convertido en una estrategia habitual dentro de los juegos multijugador modernos. Permiten que nuevos jugadores prueben el título sin compromiso y, al mismo tiempo, revitalizan la comunidad con un aumento temporal de usuarios activos.

En el caso de Battlefield 6, esta iniciativa llega en un momento en el que la saga busca consolidar su base de jugadores y reforzar su presencia frente a otros grandes shooters del mercado.

El acceso gratuito durante una semana permitirá a muchos jugadores descubrir las mejoras introducidas en las últimas actualizaciones y experimentar el juego en su estado más reciente.

Para los desarrolladores, este tipo de eventos también sirve como una forma de recopilar datos y feedback de una gran cantidad de jugadores, lo que ayuda a ajustar el equilibrio del juego, corregir errores y mejorar la experiencia general.

Battlefield sigue apostando por su fórmula clásica

Desde su lanzamiento, la franquicia se ha caracterizado por ofrecer combates a gran escala donde conviven infantería, tanques, helicópteros y aviones en enormes campos de batalla.

Esa fórmula se mantiene en Battlefield 6, que continúa apostando por la destrucción del entorno, la cooperación entre escuadrones y el uso estratégico de vehículos para dominar el campo de batalla.

El nuevo contenido de la segunda temporada refuerza ese enfoque añadiendo escenarios más variados y mecánicas que obligan a los jugadores a adaptarse constantemente a nuevas situaciones.

La introducción de combates nocturnos, entornos subterráneos y condiciones ambientales extremas amplía la variedad de experiencias dentro del multijugador.

Cómo acceder a la prueba gratuita

La prueba gratuita estará disponible del 17 al 24 de marzo y permitirá jugar durante una semana completa en las plataformas principales donde está disponible el juego.

Durante ese periodo, los jugadores podrán acceder a los mapas, modos y progresión del juego incluidos en el evento. En muchos casos, el progreso obtenido durante la prueba puede conservarse si el jugador decide comprar el título completo después.

Con esta iniciativa, Battlefield 6 busca atraer tanto a veteranos de la saga como a nuevos jugadores interesados en experimentar su propuesta de guerra a gran escala.

Durante siete días, cualquiera podrá comprobar de primera mano si el juego logra recuperar el espíritu de las grandes batallas que hicieron famosa a la franquicia. Y, al menos durante esta semana, la guerra estará abierta para todos.