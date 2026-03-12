PlayStation anuncia las novedades del catálogo de juegos y del catálogo de clásicos de PlayStation Plus para marzo de 2026

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Hoy PlayStation anuncia las novedades del catálogo de juegos y del catálogo de clásicos de PlayStation Plus para marzo de 2026.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional al catálogo de juegos, para los niveles de PlayStation®Plus Extra y Premium, y las novedades del catálogo de clásicos para el nivel PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de juegos (Extra – Premium)

A continuación, se muestran los nuevos títulos que desde el próximo 17 de marzo estarán disponibles sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Extra y Premium. Se trata de un total de 7 juegos, entre los cuales destacan los siguientes títulos:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 para PS5®: Es un título de acción en tercera persona que pone al jugador en la piel del legendario Teniente Titus, un Marine Espacial de los Ultramarines, que regresa siglos después de los eventos del primer juego. Ambientado en un universo sumido en una guerra galáctica constante, los jugadores deben purgar los implacables enjambres de Tiránidos para defender el Imperio de la Humanidad en una campaña épica que puede jugarse en solitario o en cooperativo para hasta tres personas.

para PS5®: Es un título de acción en tercera persona que pone al jugador en la piel del legendario Teniente Titus, un Marine Espacial de los Ultramarines, que regresa siglos después de los eventos del primer juego. Ambientado en un universo sumido en una guerra galáctica constante, los jugadores deben purgar los implacables enjambres de Tiránidos para defender el Imperio de la Humanidad en una campaña épica que puede jugarse en solitario o en cooperativo para hasta tres personas. EA SPORTS™ Madden NFL 26 para PS5®: Es una nueva entrega de la saga de fútbol americano, EA SPORTS™ Madden NFL, que aprovecha un nuevo sistema de aprendizaje automático impulsado por IA para convertir miles de jugadas de casi una década de datos reales de la NFL en una jugabilidad más explosiva con nuevos rasgos específicos de jugadores, estilos de juego auténticos y contras adaptables que coinciden con las tendencias y las estrategias de los quarterbacks y entrenadores de la NFL.

para PS5®: Es una nueva entrega de la saga de fútbol americano, EA SPORTS™ Madden NFL, que aprovecha un nuevo sistema de aprendizaje automático impulsado por IA para convertir miles de jugadas de casi una década de datos reales de la NFL en una jugabilidad más explosiva con nuevos rasgos específicos de jugadores, estilos de juego auténticos y contras adaptables que coinciden con las tendencias y las estrategias de los quarterbacks y entrenadores de la NFL. Persona 5 Royal para PS4® / PS5®: Se trata de la versión extendida y reelaborada del aclamado RPG. Como ampliación del lanzamiento original de 2017, Persona 5 Royal viene repleto de nuevos personajes, confidentes, historia y ubicaciones, además de incluir una nueva mecánica de gancho para acceder de forma sigilosa a áreas nunca vistas. El jugador deberá explorar Tokio, mientras desbloquea nuevos Personas (demonios de las mazmorras de ensueño que lucharán a su lado), personaliza la Guarida de los Ladrones, descubre una nueva historia añadida, nuevas cinemáticas, finales alternativos y mucho más.

para PS4® / PS5®: Se trata de la versión extendida y reelaborada del aclamado RPG. Como ampliación del lanzamiento original de 2017, Persona 5 Royal viene repleto de nuevos personajes, confidentes, historia y ubicaciones, además de incluir una nueva mecánica de gancho para acceder de forma sigilosa a áreas nunca vistas. El jugador deberá explorar Tokio, mientras desbloquea nuevos Personas (demonios de las mazmorras de ensueño que lucharán a su lado), personaliza la Guarida de los Ladrones, descubre una nueva historia añadida, nuevas cinemáticas, finales alternativos y mucho más. Blasphemous 2 para PS4® / PS5®: Es un juego de acción y exploración en 2D de estilo metroidvania que continúa la historia de El Penitente. Tras despertar en un lugar nuevo y extraño, interrumpiendo su descanso final, El Penitente vuelve a ser arrojado al interminable ciclo de vida, muerte y resurrección, sin más opción que explorar estas nuevas y peligrosas tierras para descubrir sus secretos, que han permanecido olvidados durante mucho tiempo. Hordas de nuevos y grotescos enemigos se interpondrán en el camino, aguardando el juicio final de la brutal mano de El Penitente. A estos enemigos se unirán imponentes y titánicos jefes finales que acechan en la oscuridad, a la espera de una oportunidad para enviar al jugador de vuelta a la tumba.

para PS4® / PS5®: Es un juego de acción y exploración en 2D de estilo metroidvania que continúa la historia de El Penitente. Tras despertar en un lugar nuevo y extraño, interrumpiendo su descanso final, El Penitente vuelve a ser arrojado al interminable ciclo de vida, muerte y resurrección, sin más opción que explorar estas nuevas y peligrosas tierras para descubrir sus secretos, que han permanecido olvidados durante mucho tiempo. Hordas de nuevos y grotescos enemigos se interpondrán en el camino, aguardando el juicio final de la brutal mano de El Penitente. A estos enemigos se unirán imponentes y titánicos jefes finales que acechan en la oscuridad, a la espera de una oportunidad para enviar al jugador de vuelta a la tumba. Metal Eden para PS5®: Es un título FPS de ciencia ficción lleno de adrenalina, donde la avanzada Hiperunidad Aska parte en una misión suicida para rescatar los Núcleos de los ciudadanos de Moebius, una enorme ciudad monolítica que un día prometió futuro para la humanidad y hoy es una trampa letal. El jugador se deberá abrir paso a través del Cuerpo de Defensa Interno en una guerra cibernética, enfrentarse a los Ingenieros y descubrir los misterios del proyecto Edén.

Esta es la lista completa de títulos que se añadirán al catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium en el mes de marzo:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 para PS5®.

para PS5®. EA SPORTS™ Madden NFL 26 para PS5®.

para PS5®. Persona 5 Royal para PS4® / PS5®.

para PS4® / PS5®. Blasphemous 2 para PS4® / PS5®.

para PS4® / PS5®. Metal Eden para PS5®.

para PS5®. Lord of the Rings: Return to Moria para PS5®.

para PS5®. Astroneer para PS4® / PS5®.

A su vez, los jugadores tendrán una última oportunidad para disfrutar de los títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium a partir del 17 de marzo. Estos títulos son: Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Redout 2, Paradise Killer, Cris Tales, Circus Electrique, R-TYPE FINAL 3 Evolved.

Catálogo de clásicos (Premium)

A continuación se muestra el nuevo título que llegará este mes sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Premium:

Tekken Dark Resurrection para PS4® / PS5® de PSP®.

Más información en el Blog PlayStation®.