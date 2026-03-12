Acer presenta sus primeros portátiles TravelMate P4 y P2 Copilot+ PC con procesadores Intel Core Ultra Series 3 y Intel vPro
Puntos destacados
- Los cuatro nuevos modelos TravelMate ofrecen un rendimiento listo para IA; la productividad conectada con Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 y herramientas de videoconferencia inteligente Acer; y opciones Intel vPro para simplificar la gestión de flotas y ofrecer seguridad de nivel corporativo.
- Con un chasis de aluminio elegante y ligero, TravelMate P4 Spin 14 AI ofrece la versatilidad de un descapotable, mientras que TravelMate P4 14 AI ofrece la misma portabilidad premium en un diseño elegante tipo concha.
- TravelMate P2 14 AI de 14 pulgadas y TravelMate P2 16 AI de 16 pulgadas ofrecen un conjunto completo de funciones listas para empresas, diseñadas para aumentar la productividad de la plantilla y la eficiencia operativa con una batería duradera.
Acer ha presentado hoy una nueva gama de ordenadores TravelMate Copilot+ PC que permiten a compañías de todos los tamaños aprovechar todo el potencial de la IA. Los nuevos portátiles profesionales TravelMate P4 14 AI, TravelMate P4 Spin 14 AI, TravelMate P2 16 AI y TravelMate P2 14 AI están equipados con los últimos procesadores Intel Core Ultra Series 3 con Intel vPro, ofreciendo rendimiento real, larga duración de batería, seguridad empresarial y una gestión simplificada.
Desde PYMES hasta el sector público, la nueva gama ofrece una combinación de rendimiento, productividad y seguridad. Estos dispositivos también representan los primeros Copilot+ PC de las series TravelMate P4 y P2, subrayando el compromiso de Acer de ofrecer un sólido portfolio de dispositivos listos para IA.
Massimiliano Rossi, vicepresidente de PBU en Acer EMEA, comentó: «Mientras los departamentos de TI y operaciones de diversos sectores exploran cómo la IA puede ayudar a su organización, Acer está comprometida a ofrecer un portfolio de productos dedicado y a aprovechar nuestra experiencia profesional para acelerar la transformación de la IA de la mejor forma posible. Para lograrlo, los nuevos TravelMate Copilot+ PC de Acer están diseñados específicamente para un rendimiento impulsado por IA, una productividad optimizada y una seguridad empresarial multilayer y de nivel empresarial.»
Jen Larson, directora general de Segmentos de Clientes Comerciales de Intel, comentó: «Esta nueva gama Acer TravelMate aprovecha los procesadores Intel Core Ultra Series 3 más avanzados de Intel con Intel vPro para ofrecer experiencias profesionales de PC diseñadas específicamente para el negocio, no reutilizadas para ello. Diseñada para un rendimiento real, la nueva plataforma ofrece seguridad de nivel empresarial para PCs, gestión de TI simplificada y diagnósticos optimizados y funciones de soporte mejoradas por IA desde el primer momento, lista para que las empresas escalen en toda la flota y en el futuro.»
Ofrecer rendimiento, productividad y seguridad a las compañías actuales
El rendimiento superior de la tecnología empresarial, sincronizado entre departamentos, es un requisito previo para que las compañías modernas se mantengan a la vanguardia. Impulsados por procesadores Intel Core Ultra Series 3 con Intel vPro, los nuevos portátiles profesionales TravelMate ofrecen capacidades avanzadas de IA en el dispositivo que aceleran los flujos de trabajo impulsados por inteligencia artificial mientras proporcionan un rendimiento rápido, estable y silencioso, junto con una batería duradera en un chasis fino y ligero.
Los responsables de la toma de decisiones de TI buscan herramientas de IA que impulsen la productividad sin alterar la dinámica de equipo o los ecosistemas ya establecidos. Los equipos de todos los niveles están priorizando la eliminación de tareas repetitivas y de bajo valor para liberar tiempo para la resolución creativa de problemas. Para satisfacer a todos, la nueva gama aprovecha la innovación y eficiencia de las experiencias con Windows 11 Copilot+ PC, incluyendo herramientas inteligentes que ahorran tiempo y reducen la fricción en el trabajo diario. Para facilitar el trabajo incluso en entornos menos ideales, funciones mejoradas por IA como Acer PurifiedVoice con reducción de ruido por IA y Acer PurifiedView aseguran un audio y vídeo más claros. Los trabajadores también disponen de mayor alcance móvil con capacidades de carga rápida mediante Thunderbolt 4 y TravelMateSense para optimizar el uso de batería, mientras que la velocidad de Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 facilita la colaboración y el intercambio de archivos en tiempo real.
Para mantener la confianza de las partes interesadas y proteger su reputación, las empresas modernas también deben garantizar una seguridad sin concesiones. Cada Copilot+ PC es Secured-core PC, lo que ofrece el máximo nivel de protección de Windows en hardware, firmware y sistema operativo. Para proteger los datos y los dispositivos, los nuevos portátiles incorporan un completo conjunto de medidas de seguridad avanzadas — entre ellas la nueva Chassis Intrusion Alarm de Acer, una función opcional que avisa al usuario si la carcasa de su dispositivo se abre sin autorización. La gama también incluye Trusted Platform Module (TPM), sensor de huellas dactilares, obturador físico para la cámara integrada y cierre Kensington Nano.
Los nuevos portátiles TravelMate están además equipados con BIOS comercial y el la herramienta complementaria Acer Office Manager (AOM), que permite una gestión eficiente de flotas de dispositivos y un rendimiento fiable, especialmente para pequeñas y medianas empresas que necesitan administrar equipos remotos con facilidad, incluso con recursos limitados de soporte TI. Además, cuentan con certificación de grado militar MIL-STD 810H, lo que significa que están diseñados para resistir las exigencias de los viajes frecuentes y entornos de trabajo dinámicos y complejos. También están disponibles en modelos con certificación TCO, ayudando a las organizaciones a cumplir sus objetivos de sostenibilidad.
Desbloqueando una productividad sin límites con Acer TravelMate P4 Spin 14 AI y TravelMate P4 14 AI
Diseñados con un elegante chasis de aluminio, TravelMate P4 Spin 14 AI (TMP414RN-76, TMP414RN-56, TMP414RN-76-TCO, TMP414RN-56-TCO) y TravelMate P4 14 AI (TMP414-76-TCO, TMP414-56-TCO, TMP414-56, TMP414-76) son más delgados y ligeros que la generación anterior, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento, eficiencia energética y portabilidad. Para adaptarse a diversos tipos de trabajo, ambos modelos ofrecen visuales impresionantes tanto en una pantalla WUXGA como en una 3K (WQXGA+, 2880×1800 y 100% de cobertura sRGB). La relación de aspecto 16:10 de cada pantalla ofrece un espacio de trabajo vertical ampliado para aumentar la productividad, reforzada aún más por el soporte para múltiples pantallas externas 4K a través de dos puertos USBC y un puerto HDMI.
TravelMate P4 Spin 14 AI convertible de 360 grados ofrece una pantalla táctil e incluye un stylus integrado en su compartimento, lo que aporta los flujos de trabajo intuitivos de una experiencia tipo tablet al trabajo creativo y a la colaboración. Con un peso de tan solo 1,19 kg, TravelMate P4 14 AI de tipo concha, potencia la productividad impulsada por IA en un diseño ultraportátil ideal para viajeros de negocios frecuentes y trabajadores híbridos que buscan el equilibrio perfecto de rendimiento y movilidad ligera. Ambos modelos incorporan sensor de huellas dactilares integrado y teclado retroiluminado.
Impulsando a los equipos de trabajo con portátiles profesionales preparados para la IA: Acer TravelMate P2 16 AI y TravelMate P2 14 AI
Diseñados para ofrecer productividad desde cualquier lugar, TravelMate P2 16 AI (TMP216-52, TMP216-72, TMP216-52-TCO, TMP216-72-TCO) y TravelMate P2 14 AI (TMP214-57, TMP214-57-TCO, TMP214-77, TMP214-77-TCO) destacan por ofrecer experiencias de alto rendimiento propias de los Copilot+ PC manteniendo al mismo tiempo una larga duración de la batería. La tecnología de carga rápida permite alcanzar hasta el 80% de la batería en solo una hora, o el 50% en 30 minutos. Además, su pantalla IPS WUXGA con formato 16:10 con biseles estrechos ofrece imágenes nítidas y claras con mayor eficiencia energética. TravelMate P2 16 AI añade el espacio extra de una pantalla de 16 pulgadas, lo que lo convierte en una opción ideal para creadores y profesionales que trabajan con contenido, realizan multitarea o manejan cargas de trabajo intensivas en datos.
Para las organizaciones que apoyan el trabajo remoto desde prácticamente cualquier lugar, ambos modelos pueden incluir conectividad LTE opcional, garantizando acceso continuo en internet incluso fuera de la cobertura WiFi. También se puede añadir sensor de huellas dactilares y un teclado retroiluminado opciones adicionales.
Disponibilidad
TravelMate P4 14 AI estará disponible en España desde junio de 2026.
TravelMate P4 Spin 14 AI estará disponible en España desde junio de 2026.
TravelMate P2 16 AI estará disponible en España desde junio de 2026.
TravelMate P2 14 AI estará disponible en España desde mayo de 2026.
Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad varían según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, especificaciones de productos y precios en mercados específicos, por favor contacte con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.
Especificaciones
|Nombre
|TravelMate P4 14 IA
|Modelo
|TMP414-76-TCO / TMP414-56-TCO / TMP414-56 / TMP414-76
|Sistema operativo
|Windows 11 Pro, Windows 11 Home
|Procesadores
|Intel Core Ultra 7 procesador 365
Intel Core Ultra 7 procesador 356H
Intel Core Ultra 7 procesador 355
Procesador Intel Core Ultra 5 332
Procesador Intel Core Ultra 5 322
[Las opciones de Intel vPro estarán disponibles en una fecha posterior.]
|Gráficos
|Intel Graphics
|Pantalla
|Pantalla de 14,0″ con tecnología IPS (conmutación en plano), WQXGA+ 2880 x 1800, pantalla TFT LCD Acer ComfyView™ retroiluminada por LED de alta luminosidad (400 nits, valor típico)
Pantalla de 14,0″ con tecnología IPS (In-Plane Switching), WUXGA 1920 x 1200, pantalla TFT LCD Acer ComfyView™ con retroiluminación LED, tasa de refresco de 120Hz.
|Memoria
|Hasta 64 GB de DDR5 SDRAM de doble canal
|Almacenamiento
|256 GB / 512 GB / 1 TB, PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe
|Cámara
|Cámara 5M +IR
Cámara FHD
|Audio
|DTS® Audio, tecnología Acer PurifiedVoice con reducción de ruido por IA en micrófonos incorporados de 3 micrófonos para soportar el Modo Avanzado de Privacidad, tecnología Acer TrueHarmony
|Seguridad
|Lector de huellas, gestor de seguridad Acer ProShield Plus, solución de módulo de plataforma discreto de confianza (TPM), cerradura Kensington (nanotipo), obturador de cámara, alarma opcional de intrusión en chasis
|Características
|Experiencias de Copilot+ PC, OceanGlass™ Touchpad, TravelMateSense
|Puertos
|Dos puertos USB Tipo-C™ compatibles con Thunderbolt™ 4, dos portos USB Standard-A, puerto HDMI® 2.1 con soporte HDCP, lector de tarjetas microSD™, entrada para auriculares/altavoz de 3,5 mm, auriculares compatibles con micrófono incorporado, puerto Ethernet (RJ-45)
|Batería
|Batería de iones de litio de 3 celdas de 65 Wh
|Conectividad
|Wi-Fi 7, compatible con Bluetooth® 5.4 o superior
|Dimensiones/Peso
|314,7 (An) x 228,4 (D) x 15,9 (Alto) mm (12,39 x 8,99 x 0,63 pulgadas)
1,19 kg (2,62 lbs.) Pantalla WQXGA+
1,33 kg (2,93 lbs.) Pantalla WUXGA
|Cumplimiento del sistema
|ENERGY STAR®, Wi-Fi®, registro EPEAT®, opcional certificado TCO
|Nombre
|TravelMate P4 Spin 14 AI
|Modelo
|TMP414RN-76 / TMP414RN-56 / TMP414RN-76-TCO / TMP414RN-56-TCO
|Sistema operativo
|Windows 11 Pro, Windows 11 Home
|Procesadores
|Intel Core Ultra 7 procesador 365
Intel Core Ultra 7 procesador 356H
Intel Core Ultra 7 procesador 355
Procesador Intel Core Ultra 5 335
Intel Core Ultra 5 procesador 325
Procesador Intel Core Ultra 5 322
[Las opciones de Intel vPro estarán disponibles en una fecha posterior.]
|Gráficos
|Intel Graphics
|Pantalla
|Pantalla IPS de 14,0″, WQXGA+ 2880 x 1800, relación de aspecto 16:10, gama de color sRGB 100% con multitáctil integrado, soporte para lápiz AES2.0
WUXGA 1920 x 1200″ resolución 14,0″ LED IPS retroiluminada con multitáctil integrado, relación de aspecto 16:10, soporte para lápiz AES2.0, tasa de refresco de 120Hz
|Memoria
|Hasta 64 GB de DDR5 SDRAM de doble canal
|Almacenamiento
|256 GB / 512 GB / 1 TB, PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe
|Cámara
|Cámara USB 5M
Cámara 5M +IR
|Audio
|DTS® X:Ultra Audio, tecnología Acer PurifiedVoice con reducción de ruido por IA en 3 micrófonos incorporados para soportar Advanced Privacy Mode, tecnología Acer TrueHarmony
|Seguridad
|Lector de huellas con capas eléctricas, gestor de seguridad Acer ProShield Plus, solución de módulo de plataforma confiable (TPM) discreto, cerradura Kensington (nanotipo), obturador de cámara, alarma opcional de intrusión en chasis
|Características
|Experiencias en PC con Copilot+, lápiz óptico AES integrado, touchpad OceanGlass™, TravelMateSense
|Puertos
|Dos puertos USB Tipo-C™ compatibles con Thunderbolt™ 4, dos portos USB Standard-A, puerto HDMI® 2.1 con soporte HDCP, lector de tarjetas microSD™, entrada para auriculares/altavoz de 3,5 mm, auriculares compatibles con micrófono incorporado, puerto Ethernet (RJ-45)
|Batería
|Batería de iones de litio de 4 celdas de 71 Wh
|Conectividad
|Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 o superior
|Dimensiones/Peso
|312,8 (An) x 231,6 (D) x 16,9/17,1 (Alto) mm (12,31 x 9,12 x 0,67/0,67 pulgadas)
1,33 kg (2,93 lbs.) Pantalla WQXGA+
1,4 kg (3,09 lbs.) Pantalla WUXGA
|Cumplimiento del sistema
|ENERGY STAR®, Wi-Fi®, EPEAT® registrados
|Nombre
|TravelMate P2 16 IA
|Modelo
|TMP216-52 / TMP216-72 / TMP216-52-TCO / TMP216-72-TCO
|Sistema operativo
|Windows 11 Pro, Windows 11 Home
|Procesadores
|Intel Core Ultra 7 procesador 365
Intel Core Ultra 7 procesador 356H
Intel Core Ultra 7 procesador 355
Procesador Intel Core Ultra 5 332
Procesador Intel Core Ultra 5 322
[Las opciones de Intel vPro estarán disponibles en una fecha posterior.]
|Gráficos
|Intel Graphics
|Pantalla
|Pantalla de 16,0″ con tecnología IPS (In-Plane Switching), WUXGA 1920 x 1200, LCD TFT retroiluminado por LED Acer ComfyView™, tasa de refresco de 120Hz, relación de aspecto 16:10, gama de color sRGB 100%
Pantalla de 16,0″ con tecnología IPS (In-Plane Switching), WUXGA 1920 x 1200, LCD TFT retroiluminado por LED Acer ComfyView™, tasa de refresco de 120Hz, relación de aspecto 16:10, gama de color NTSC 45%
|Memoria
|Hasta 64 GB de DDR5 SDRAM de doble canal
|Almacenamiento
|256 GB / 512 GB / 1 TB, PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe
|Cámara
|Cámara 5M +IR
Cámara FHD
|Audio
|DTS® Audio, tecnología Acer PurifiedVoice con reducción de ruido por IA y micrófonos de doble micrófono integrados, tecnología Acer TrueHarmony
|Seguridad
|Gestor de seguridad Acer ProShield Plus, solución de módulo de plataforma discreto de confianza (TPM), cerradura Kensington (nanotipo), obturador de cámara, alarma opcional de intrusións en chasis, lector de huellas dactilares opcional
|Características
|Experiencias de Copilot+ PC, OceanGlass™ Touchpad, TravelMateSense
|Puertos
|Dos puertos USB Tipo-C™ compatibles con Thunderbolt™ 4, dos puertos USB Standard-A, puerto HDMI® 2.1 con soporte HDCP, lector de tarjetas microSD™, puerto Ethernet (RJ-45), entrada para auriculares/altavoces de 3,5 mm, auriculares compatibles con micrófono incorporado
|Batería
|Batería de iones de litio de 3 celdas de 65 Wh
|Conectividad
|Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 o superior, opción LTE
|Dimensiones/Peso
|357,58 (An) x 254,17 (D) x 18,9/19,6 (Alto) mm (14,08 x 10,01 x 0,74/0,77 pulgadas)
1,63 kg (3,59 lbs.) con batería de 3 celdas, pantalla WUXGA
|Cumplimiento del sistema
|ENERGY STAR®, Wi-Fi®, registro EPEAT®, opcional certificado TCO
|Nombre
|TravelMate P2 14 IA
|Modelo
|TMP214-57 / TMP214-57-TCO / TMP214-77 / TMP214-77-TCO
|Sistema operativo
|Windows 11 Pro, Windows 11 Home
|Procesadores
|Intel Core Ultra 7 procesador 365
Intel Core Ultra 7 procesador 356H
Intel Core Ultra 7 procesador 355
Procesador Intel Core Ultra 5 332
Procesador Intel Core Ultra 5 322
[Las opciones de Intel vPro estarán disponibles en una fecha posterior.]
|Gráficos
|Intel Graphics
|Pantalla
|Pantalla de 14,0″ con tecnología IPS (In-Plane Switching), WUXGA 1920 x 1200, LCD TFT retroiluminada por LED Acer ComfyView™, tasa de refresco de 120Hz, relación de aspecto 16:10, gama de color sRGB 100%
Pantalla de 14,0″ con tecnología IPS (In-Plane Switching), WUXGA 1920 x 1200, LCD TFT retroiluminado por LED Acer ComfyView™, tasa de refresco de 120Hz, relación de aspecto 16:10, gama de color NTSC 45%
|Memoria
|Hasta 64 GB de DDR5 SDRAM de doble canal
|Almacenamiento
|256 GB / 512 GB / 1 TB, PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe
|Cámara
|Cámara 5M +IR
Cámara FHD
|Audio
|DTS® Audio, tecnología Acer PurifiedVoice con reducción de ruido por IA y micrófonos de doble micrófono integrados, tecnología Acer TrueHarmony
|Seguridad
|Gestor de seguridad Acer ProShield Plus, solución de módulo de plataforma discreto de confianza (TPM), cerradura Kensington (nanotipo), obturador de cámara, alarma opcional de intrusións en chasis, lector de huellas dactilares opcional
|Características
|Experiencias de Copilot+ PC, OceanGlass™ Touchpad, TravelMateSense
|Puertos
|Dos puertos USB Tipo-C™ compatibles con Thunderbolt™ 4, dos puertos USB Standard-A, puerto HDMI® 2.1 con soporte HDCP, lector de tarjetas microSD™, puerto Ethernet (RJ-45), entrada para auriculares/altavoces de 3,5 mm, auriculares compatibles con micrófono incorporado
|Batería
|Batería de iones de liti de 3 pilas de 65 Wh
|Conectividad
|Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 o superior, opción LTE
|Dimensiones/Peso
|314,7 (An) x 228,4 (D) x 17,9/18,9 (Alto) mm (12,39 x 8,99 x 0,7/0,74 pulgadas)
1,33 kg (2,93 lbs.) con batería de 3 celdas, pantalla WUXGA
|Cumplimiento del sistema
|ENERGY STAR®, Wi-Fi®, registro EPEAT®, opcional certificado TCO
