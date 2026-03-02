Análisis Resident Evil Requiem: Capcom firma una brillante vuelta al survival horror con su entrega más ambiciosa y terrorífica

Compartir Facebook

Resident Evil Requiem: Capcom firma una brillante vuelta al survival horror con su entrega más ambiciosa y terrorífica

Resident Evil Requiem, la novena entrega principal de la saga de Capcom, ha llegado el 27 de febrero de 2026 estamos ante uno de los capítulos más sólidos, refinados y atractivos de la era moderna de la franquicia. El nuevo título recupera el pulso de Raccoon City, vuelve a poner el foco en el terror como núcleo de la experiencia y combina dos sensibilidades jugables muy distintas para ofrecer una aventura que sabe mirar al pasado sin renunciar a la evolución técnica y jugable que ha definido a la serie en los últimos años.

Análisis Resident Evil Requiem gameplay de la primera hora

Os dejamos la primera hora para que puedas ver el terror y ambientación . Gráficamente es sobresaliente y la historia engancha desde el principio.

Capcom ha hecho un juego redondo Resident Evil Requiem es el noveno juego principal de la serie, un dato que no solo refuerza su peso dentro de la serie, sino que también explica la ambición con la que se ha construido. No se trata de una simple continuación, sino de una entrega concebida para tener relevancia dentro del gran arco narrativo de la franquicia. La propia editora ha presentado este regreso a Raccoon City como una forma de reconectar con las raíces de Resident Evil en un momento especialmente simbólico, ya que la saga celebra su 30 aniversario.

Historia Resident Evil Requiem

Uno de los grandes aciertos de Resident Evil Requiem es su planteamiento narrativo. La historia introduce a Grace Ashcroft, una nueva protagonista vinculada personalmente a Raccoon City, y la contrapone con la presencia de Leon S. Kennedy, uno de los personajes más emblemáticos de toda la franquicia.

Grace representa el perfil vulnerable, inexperto y temeroso que eleva la sensación de indefensión, mientras que Leon aporta el bagaje, la contundencia y el carisma de un veterano marcado por décadas de lucha contra el bioterrorismo. Ese contraste no solo enriquece el relato, también multiplica la variedad de sensaciones que transmite el juego.

Ese equilibrio entre novedad y legado funciona especialmente bien porque Resident Evil Requiem no parece limitarse a explotar la nostalgia. La vuelta a los restos de Raccoon City y a la sombra de Umbrella no está planteada como un guiño superficial, sino como el corazón mismo del argumento. Capcom explicó que quería retomar una historia conectada con la narrativa global de la saga y con los grandes traumas que definieron sus episodios clásicos. En ese sentido, el juego parece entender algo esencial: el mejor homenaje a Resident Evil no consiste en repetir fórmulas, sino en recuperar su identidad desde una sensibilidad contemporánea.

Gráficos Resident Evil Requiem

En el apartado visual, Resident Evil Requiem lo ha bordado y es uno de los títulos más espectaculares de Capcom hasta la fecha. La compañía vuelve a apoyarse en el RE Engine, el motor gráfico que ha impulsado algunas de sus producciones más exitosas de la última década, y todo indica que aquí alcanza uno de sus techos de madurez. El sudor deslizándose por la piel de Grace, la textura del cabello o el temblor sutil de sus labios cuando el miedo se apodera de ella, la lluvia. Es decir, no se trata solo de más resolución o mejores efectos: el salto está en la capacidad del motor para convertir el detalle facial y corporal en una herramienta narrativa.

La iluminación, los interiores, el trabajo sobre materiales y el tratamiento de los espacios cerrados parecen ser otra de las grandes fortalezas del juego. Las primeras coberturas insisten en que Capcom ha afinado la ambientación hasta extremos notables, utilizando la oscuridad, los reflejos, las sombras parciales y la lectura del escenario para generar incomodidad de forma constante. En un género como el survival horror, donde la puesta en escena define gran parte de la tensión, este nivel de control visual marca una diferencia enorme. Resident Evil Requiem no solo quiere verse bien; quiere que cada habitación, cada pasillo y cada destello de luz trabajen activamente para poner al jugador en alerta.

El resultado es una experiencia gráfica que no busca el espectáculo vacío, sino la inmersión. Y ahí es donde Resident Evil Requiem parece destacar con más fuerza. Los avances y análisis coinciden en subrayar que el terror no nace únicamente de los enemigos o de los sobresaltos, sino del lenguaje audiovisual del conjunto. La expresividad facial, el comportamiento de la cámara, la dirección de arte y el uso del espacio se combinan para construir una atmósfera que se siente densa, opresiva y absorbente. Capcom parece haber entendido que, en 2026, el verdadero salto tecnológico del survival horror no pasa solo por “más gráficos”, sino por usar la tecnología para hacer el miedo más creíble.

Sonido Resident Evil Requiem

El sonido y la banda sonora merecen una mención especial. Son una pieza decisiva en la capacidad del juego para sostener la tensión. El diseño en primera y tercera persona afecta también al trabajo de sonido, y Capcom remarca que ajustar ambas perspectivas ha implicado retocar equilibrio, interfaz y audio como si se estuvieran desarrollando dos juegos en paralelo. Esto es importante porque revela hasta qué punto el sonido no está tratado como un añadido, sino como un sistema central de la experiencia. En un título donde el miedo depende de la anticipación, de la vulnerabilidad y de la sensación de amenaza permanente, cada respiración, cada crujido y cada silencio importan. Por ejemplo el sonido de la lluvia con la vibración en le mando de PS5 es una pasada que te genera una inmersión total.

Todo apunta a que la banda sonora adopta un papel más atmosférico que invasivo, algo muy coherente con la identidad de la saga. En lugar de imponerse continuamente, la música parece funcionar como una capa de presión psicológica que sabe retirarse para dejar respirar al escenario y reaparecer cuando conviene tensar la cuerda. Ese control del ritmo sonoro es clave en el survival horror, y las primeras críticas coinciden en que Resident Evil Requiem sabe combinar sobresalto, incomodidad y nervio con notable precisión. Cuando un juego logra que el jugador escuche antes de atreverse a avanzar, significa que el apartado sonoro está haciendo exactamente lo que debe.

Jugabilidad Resident Evil Requiem

La jugabilidad, es probablemente el terreno donde Resident Evil Requiem encuentra su mayor virtud. Capcom ha apostado por una estructura que mezcla primera y tercera persona, algo que le sienta como un guante y lo hace no como una curiosidad, sino como una decisión de diseño con impacto real sobre el miedo, el ritmo y la lectura del combate. La compañía reconoce que adaptar el juego a ambas perspectivas ha supuesto un gran esfuerzo porque cada una altera las animaciones, la interfaz, el balance y el propio diseño sonoro. Los dos protagonista cado uno con su forma de jugar. Todo esto genera uan propuesta mucho más rica: una experiencia que puede resultar íntima y angustiosa en primera persona, pero también más táctica y física en tercera.

Las secciones protagonizadas por Grace Ashcroft parecen ser el gran motor del terror puro. Las coberturas publicadas describen un enfoque donde los recursos escasean, la movilidad transmite fragilidad y la protagonista refleja el miedo del jugador de forma casi directa. Su respiración alterada, su reacción ante las amenazas y su falta de experiencia convierten cada avance en algo más incierto. Este diseño tiene mucho valor porque devuelve a Resident Evil una sensación clásica: la de sobrevivir con lo justo, sintiendo que cualquier error puede costar carísimo. Capcom no solo busca que Grace sea un personaje nuevo; busca que sea el vehículo perfecto para reactivar la vulnerabilidad que hizo grande a la saga.

Frente a esa fragilidad, Leon S. Kennedy introduce una capa más orientada a la acción, pero sin romper el tono general. Las primeras informaciones apuntan a que sus segmentos incluyen más armas, más enemigos y una sensación de control más marcada, aunque sin caer en una deriva puramente explosiva. Ese contraste es una de las mejores noticias para la saga: en vez de elegir entre horror clásico o acción moderna, Resident Evil Requiem parece encontrar una forma convincente de hacer coexistir ambos registros. Y eso lo convierte en un juego potencialmente muy atractivo tanto para quienes prefieren la tensión asfixiante como para quienes disfrutan de un ritmo algo más agresivo.

La clave está en que esa dualidad no parece sentirse artificial. Al contrario, varios análisis coinciden en que la combinación entre Grace y Leon ayuda a que el juego mantenga la frescura durante toda la aventura. Cambiar de perspectiva, de herramientas y de grado de poder evita la monotonía y permite a Capcom modular el ritmo con mucha inteligencia. Cuando un survival horror sabe alternar presión, pausa, exploración, combate y miedo psicológico sin desgastarse, se vuelve mucho más memorable. En ese sentido, Resident Evil Requiem da la impresión de haber encontrado una fórmula especialmente efectiva para renovar la serie sin traicionar sus fundamentos.

Otro punto muy positivo es que Capcom parece haber afinado el concepto de terror sostenido. El productor Masato Kumazawa describió la filosofía del juego como “miedo adictivo” y lo consigue, esa sensación de estar pasando por algo aterrador y, aun así, necesitar seguir avanzando para descubrir qué ocurre después. Esa definición encaja muy bien con lo que cuentan los medios que ya han podido jugarlo: un título que pone especial cuidado en que el miedo no se diluya con el paso de las horas. Es una cuestión fundamental, porque uno de los riesgos habituales del género es que el jugador se acostumbre al peligro. Resident Evil Requiem parece luchar precisamente contra eso.

También resulta muy prometedor el modo en que el juego utiliza su condición de novena entrega para reforzar su relevancia. No parece un episodio de transición ni una simple iteración técnica. Todo lo contrario: la vuelta a Raccoon City, la recuperación del terror más puro, la convivencia entre una nueva protagonista y un icono histórico, y el uso del RE Engine como base para una puesta en escena más detallada e inmersiva dibujan un lanzamiento con peso específico. La saga ha tenido muchas reinvenciones, pero Resident Evil Requiem transmite la sensación de querer sintetizar varias de ellas en una misma propuesta.

Desde una perspectiva puramente de videojuego, eso se traduce en algo muy valioso: identidad. Hay títulos técnicamente impecables que no dejan huella, pero el Resident Evil Requiem sí tiene una personalidad definida y para mi esta entre las mejores entregas a nivel de Resident Evil 4 que para mi es el mejor de la franquicia. Es oscuro, tenso, narrativamente conectado con el gran legado de la franquicia y, al mismo tiempo, suficientemente moderno como para aprovechar las posibilidades actuales del diseño audiovisual y usa la potencia de una PS5 Pro en 4K y HDR con cargas rápidas y con alta tasa de bit de una forma impecable. Esa mezcla entre respeto por la tradición y vocación de evolución es, seguramente, una de las razones por las que el juego está generando tanto interés entre veteranos y nuevos jugadores.

Por último, el juego tiene una duración correcta. Donde puedes pasarte el videojuego con unas 15-20 horas. Y a nivel de precios

Precio y contenidos de las ediciones de Resident Evil Requiem

Si estáis interesados en haceros con Resident Evil Requiem, a continuación os concretamos sus ediciones, precios y contenidos:

Además de esto, existe un contenido exclusivo, un regalo por reserva consistente el atuendo de Grace (Apocalipsis), siempre que compremos antes del lanzamiento del juego. A lo largo de este verano, tendremos también disponibles los amiibos de Grace y Leon para la versión de Nintendo Switch 2.

Conclusión Resident Evil Requiem s es un juego sobresaliente

En definitiva, Resident Evil Requiem se presenta como una entrega muy seria, muy cuidada y claramente construida para destacar dentro del catálogo reciente de Capcom. Sus gráficos apuntan a un nivel sobresaliente gracias a la evolución del RE Engine; su sonido y banda sonora parecen estar diseñados con una precisión quirúrgica para sostener la tensión; y su jugabilidad, apoyada en la convivencia entre primera y tercera persona y en la dualidad entre Grace y Leon, perfila una experiencia variada, intensa y profundamente fiel al ADN del survival horror. Si cumple en mando todo lo que ya sugieren sus primeros análisis y la información oficial, estamos ante una de las grandes referencias del género en 2026.

Resident Evil Requiem no solo apunta a ser una buena continuación. Apunta a ser una de esas entregas que recuerdan por qué Resident Evil sigue siendo una saga esencial: porque cuando Capcom acierta, pocos estudios manejan mejor la mezcla de miedo, ritmo, tecnología y espectáculo. Y en esta ocasión, todo indica que ha vuelto a acertar.