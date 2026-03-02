Anker Innovations presenta sus novedades tecnológicas en el marco de la celebración del MWC 2026

Las últimas innovaciones de Anker en soluciones de carga inteligente, hogar conectado con eufy y audio premium con soundcore marcan tendencia en Barcelona
El nuevo Robot Aspirador eufy C28 Omni, con tecnología DuoSpiral™ y sistema HydroJet™, lleva la limpieza profunda y sin enredos a otro nivel, ideal para hogares con mascotas.
Anker Innovations, líder mundial en dispositivos tecnológicos, ha presentado en el marco de la celebración del Mobile World Congress 2026 de Barcelona una nueva generación de dispositivos de Anker, soundcore y eufy, abarcando soluciones de carga, hogar inteligente y audio premium.
Anker amplía su gama de cargadores inteligentes con la nueva versión en color Cosmic Orange del Anker Nano Cargador (45W, pantalla inteligente, plegable 180°), que se suma a los colores ya disponibles. Este cargador, un 47% más pequeño que el original de 30W, pero con un 50% más de potencia, es capaz de identificar el modelo de iPhone* en segundos para ofrecer una carga personalizada y segura. Incorpora el Modo Cuidado certificado por TÜV, que reduce la temperatura de la batería del teléfono en 5°C respecto a otros cargadores de 45W, protegiendo así la salud de la batería**. Su pantalla inteligente ofrece información en tiempo real sobre la potencia y temperatura de carga, y su diseño plegable de doble ángulo (90° y 180°) lo hace ideal para viajar.
El nuevo Anker Prime Cargador (3 en 1, MagGo, AirCool, plegable) llega a Europa con carga inalámbrica Qi2 de 25W y tecnología de refrigeración activa. Este cargador compacto y plegable permite cargar simultáneamente iPhone, Apple Watch y AirPods, manteniendo la temperatura óptima de los dispositivos gracias a su ventilador silencioso AirCool de 19 dB.
Dispositivos Anker disponibles el próximo mes de abril.
Llega a España el eufy C28 Omni con DuoSpiral™ para una limpieza más profunda y sin enredos. Este robot aspirador incorpora la revolucionaria tecnología propia DuoSpiral™, un sistema de doble cepillo principal con cerdas dobles en espiral que giran hacia adelante, levantando y canalizando activamente el pelo y la pelusa hacia la aspiradora. Al regresar a la estación, los cepillos se retraen y giran en ambas direcciones, dirigiendo los residuos a un compartimento dedicado para su fácil eliminación. Esta tecnología antienredos maximiza la eficiencia de limpieza y reduce al mínimo la intervención manual, incluso en hogares con mascotas o cabellos largos. También cuenta con sistema HydroJet™ que limpia el rodillo en tiempo real, una potencia de succión de 15.000 Pa y el sistema iPath 2.0 de navegación inteligente.
El robot aspirador eufy C28 Omni tiene un precio oficial de 699,99 €, pero hasta el 16 de marzo puedes conseguirlo por solo 499,99 € tanto en Amazon.es como en eufy.com (también en app eufy). Solo necesitas usar el código promocional ESEUFYC28 (Amazon) o C28499962FR6 (eufy.com y app) hasta el 2 de marzo, o aprovechar el ahorro directo durante los descuentos de primavera del 3 al 16 de marzo.
El nuevo eufy C15 Robot Cortacésped amplía el ecosistema de cuidado inteligente del jardín de la marca, ofreciendo automatización de última generación a un precio más accesible. Gracias a la tecnología Vision-FSD, no requiere cables perimetrales ni configuraciones complejas, mapeando el jardín de forma automática y evitando obstáculos con IA avanzada. Cubre hasta 500 m² y pendientes del 32%, ideal para jardines urbanos. Lanzamiento previsto en 2026.
soundcore, la marca de audio premium de Anker Innovations, presenta los nuevos auriculares soundcore Space 2, diseñados para viajar y para el día a día. Estos auriculares combinan una cancelación de ruido avanzada de 4 etapas, optimizada especialmente para bajas frecuencias, lo que los hace ideales para vuelos y entornos ruidosos. Su diseño ergonómico incorpora almohadillas de espuma viscoelástica que garantizan el máximo confort durante largas sesiones de uso.
Destacan también por su impresionante autonomía, ofreciendo hasta 50 horas de reproducción con la cancelación activa de ruido activada y hasta 70 horas con esta función desactivada. Además, cuentan con carga rápida, permitiendo disfrutar de hasta 4 horas de música con solo 5 minutos de carga.
La experiencia se completa con la personalización de sonido HearID 3.0, que adapta el audio a las preferencias y necesidades auditivas de cada usuario. Los soundcore Space 2 estarán disponibles en en abril en varios colores.