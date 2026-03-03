ZTE lanza en el MWC26 la serie nubia Neo 5 con el único smartphone de gama media con gatillos laterales y ventilador incorporado

· La nueva serie nubia Neo 5 reúne potentes capacidades para juegos, como refrigeración de nivel profesional, gatillos ultrarrápidos, batería de larga duración, un espacio de juego con IA de nivel profesional, tecnología Cold-Core Trinity y el exclusivo AI Copilot Demi 2.0; todo en un smartphone con elegante diseño ‘gaming’.

· Su lanzamiento mundial será tras el evento de Barcelona, primero en el Sudeste asiático en el mes de marzo y después en el resto de países, con distintas versiones y disponible en tres acabados distintos.

ZTE, proveedor internacional de telecomunicaciones y soluciones inteligentes de conectividad, presenta en el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 su nueva estrategia para dispositivos de consumo, adaptada a los nuevos escenarios de la inteligencia artificial.

Así, nubia, marca de smartphones altamente personalizados y orientados al estilo de vida, presenta su revolucionaria serie nubia Neo 5, encabezada por el nubia Neo 5 GT, el único dispositivo de su categoría que incorpora un ventilador integrado y un diseño completamente plano. La gama se completa con los más accesibles nubia Neo 5 y nubia Neo 5 Max, que añade una súper pantalla, única en el mercado, de 7,5 pulgadas.

La serie ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de juego de nivel profesional a jóvenes gamers y usuarios de la generación Z familiarizados con la tecnología. Integra capacidades avanzadas como refrigeración profesional, gatillos ultrarrápidos, batería de larga duración, un espacio de juego con IA de nivel eSports y el exclusivo AI Copilot Demi 2.0, todo ello en un dispositivo potente y estilizado.

“En nubia, nuestra visión es sencilla pero ambiciosa: convertirnos en la marca tecnológica que mejor se adapte al estilo de vida de la generación más joven. Al convertir los smartphones para videojuegos en nuestro punto de entrada estratégico, estamos tendiendo un puente hacia los jóvenes y sus aficiones”, en palabras de Bai Keke, vicepresidente de ZTE. “Estamos creando una amplia gama de productos, que abarca desde dispositivos para juegos de nivel profesional, como el nubia Neo 5 GT, hasta el potente dispositivo con pantalla grande nubia Neo 5 Max”.

Más allá de los smartphones, nubia aborda todos los escenarios del estilo de vida de los usuarios jóvenes, lo que incluye juegos, entretenimiento, educación, trabajo y actividades creativas. Al combinar una IA optimizada para juegos con un ventilador activo integrado único en la gama media, este dispositivo ofrece una experiencia de deportes electrónicos de nivel profesional en un dispositivo delgado y accesible.

El único ventilador integrado de la gama media para una estabilidad inigualable

El nubia Neo 5 GT da respuesta al principal reto de los usuarios de videojuegos en el móvil, como es el sobrecalentamiento, mediante una combinación de refrigeración activa y hardware de alto rendimiento diseñado para mantener tasas de FPS estables de principio a fin. Frente a otros dispositivos con refrigeración pasiva, el nubia Neo 5 GT integra un ventilador activo real y una amplia superficie de refrigeración de 29.508 mm². El sistema se apoya en un diseño especializado de conductos de flujo continuo que dirige el aire fresco directamente a la CPU y la batería.

El dispositivo incorpora Cold-Core Trinity, basado en una arquitectura eficiente MediaTek D7400 de 4 nm con memoria dinámica LPDDR Max de 6400 Mbps, gestionada por NeoTurbo Engine, que optimiza de forma inteligente los recursos para garantizar altas tasas de fotogramas estables. La antena gaming de 360° asegura una conexión sólida en cualquier posición de uso. nubia colabora con desarrolladores líderes para optimizar el rendimiento, y el nubia Neo 5 GT cuenta con certificación oficial para jugar a 120 FPS a los videojuegos para móviles Garena Free Fire y Mobile Legends: Bang Bang. Asimismo, ofrece una experiencia de 90 FPS en Delta Force en su versión actualizada.

Consigue la victoria con una precisión digna de una consola.

En el entorno competitivo, los milisegundos resultan determinantes. El nubia Neo 5 GT incorpora Neo Triggers 5.0 de 550 Hz, que elevan el control estándar a una experiencia de cuatro dedos propia de dispositivos profesionales. Con una latencia inferior a 5,5 ms y una velocidad táctil instantánea de 3.049 Hz, el terminal ofrece una respuesta inmediata y precisa. El algoritmo Magic Touch 3.0 mantiene la sensibilidad de la pantalla incluso en condiciones de humedad o sudor.

La pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas y resolución 1,5K con tasa de refresco de 144 Hz proporciona imágenes fluidas y definidas. El brillo máximo de 4.500 nits garantiza visibilidad incluso bajo luz solar directa. La función Eye Care, certificada por SGS, contribuye a reducir la fatiga ocular durante sesiones prolongadas. El dispositivo integra una batería de doble celda de 6.210 mAh y carga rápida de hasta 80 W (45 W en el mercado de la UE). El modo extremo del 5% permite hasta 23 minutos adicionales de juego o 29 horas en espera. La función Bypass Charging alimenta directamente el dispositivo durante el juego sin pasar por la batería.

Una experiencia de juego inmersiva en un diseño completamente plano

El nubia Neo 5 GT presenta un diseño exclusivo con parte trasera completamente plana, sin saliente de cámara, lo que favorece un agarre más estable. Las esquinas redondeadas y el cable de carga especializado de 90° refuerzan la ergonomía. La experiencia audiovisual se apoya en altavoces estéreo duales con DTS:X® Ultra, motor lineal X-Axis e iluminación trasera “Eagle Eye” (diseño emulando un ojo de águila) y luced LED customizbles también en el ventilador.

El AI Game Space 5.0 centraliza los ajustes de rendimiento y gestión de juegos. Integra el AI Copilot Demi 2.0, que actúa como asistente inteligente. Gaming Coach proporciona actualizaciones de estado en tiempo real para títulos FPS y MOBA; Gaming Chatbot resuelve consultas al instante; y Demi Auto-Chat gestiona mensajes automáticamente.

La serie nubia Neo 5 se posiciona como un dispositivo versátil para el día a día. Incorpora triple cámara trasera con IA de 50 MP y cámara frontal de 16 MP, junto con funciones de inteligencia artificial como AI Memory, AI Scam Alert, AI Image/Text Generation y AI Translate, orientadas a mejorar la productividad, la seguridad y la creatividad. Desde la competición gaming hasta la gestión de tareas cotidianas o la creación de contenidos, esta serie ofrece un rendimiento integral.

Su lanzamiento mundial comenzará poco después del MWC Barcelona 2026, primero en el Sudeste asiático durante el mes de marzo, y luego en Europa en el mes de abril. Los precios oscilarán entre los 299€ y 599€, dependiendo del país, configuración y versión, y estará disponible en tres acabados distintos.

En España está previsto que el terminal aterrice en el segundo trimestre de este año en la versión europea.

Para obtener más información, visite el stand de ZTE (3F30, pabellón 3, Fira Gran Vía) en el MWC Barcelona 2026 o visita:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html