En el Nintendo Direct se han anunciado las demos de PRAGMATA™ y Monster Hunter Stories 3™, además de revelar el amiibo™ de Leon S. Kennedy de Resident Evil Requiem

Durante la presentación de hoy en el Nintendo Direct, Capcom anunció importantes novedades relativas a sus próximos títulos. Las demos tanto de PRAGMATA™ como de Monster Hunter Stories 3™: Twisted Reflection ya están disponibles a partir de hoy en varias plataformas. Además, se mostraron nuevas secuencias juego de Resident Evil™ Requiem en Nintendo Switch™ 2, y se anunció una figura amiibo™ para Leon S. Kennedy durante el programa.

La demo de PRAGMATA se lanza hoy en consolas

Hoy se estrena en consolas la demo Sketchbook de PRAGMATA. Esta demo pública gratuita transporta a los jugadores a una fría estación de investigación lunar en un futuro no muy lejano. En este juego de acción y aventura de ciencia ficción, el viajero espacial Hugh y la androide Diana unen fuerzas para encontrar la forma de regresar a la Tierra después de que la IA de la estación los clasifique como amenazas y envíe Bots enemigos para «neutralizarlos».

La demo del juego te permite probar el sistema de combate único y la exploración del esperado título por primera vez en consolas. Más allá de familiarizarse con la estimulante combinación entre hackeo y disparos del juego, se anima a los jugadores a volver a jugar la demo de Sketchbook. Este primer contacto con el juego incluye sorpresas, y características ocultas que quizá solo encuentres tras repetir partidas, así que prepárate para explorar y poner a prueba sus habilidades de acción.

La demo Sketchbook de PRAGMATA está disponible desde hoy en consolas a través de Nintendo eShop, PlayStation Store y Xbox Store. La demo también estaba disponible en Steam para PC.

PRAGMATA se estrena el 24 de abril de 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S y Steam. Las reservas ya están disponibles e incluyen de bonus el atuendo de Hugh de Neo Bushido de estilo samurái y el atuendo de Diana de Neo Kunoichi inspirado en ninjas. Una figura amiibo de Diana también se lanzará en la misma fecha y será compatible con la versión de Nintendo Switch 2.

Para más información visita la página web de PRAGMATA

Nota: La demo de PRAGMATA Sketchbook solo presenta doblaje en inglés y japonés, mientras que el juego completo llegará doblado al castellano. Algunas características dentro del juego de esta demo también pueden diferir del juego completo.

Comienza tu viaje en Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection con la demo gratuita

Los Montaraces pueden adentrarse en un mundo al borde de la destrucción con la demo gratuita de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, ya disponible en Nintendo eShop, PlayStation Store, Xbox Store y PC a través de Steam. Ambientada siglos después de la Guerra Civil, el reino de Vermeil se enfrenta a una crisis sin precedentes con especies de monstruos en peligro de extinción y el mundo natural se tambalea. Los jugadores se embarcan en un nuevo viaje de la querida saga RPG por turnos de Capcom, forjando vínculos con Monsties y dando forma al legado a través de sistemas como el Rito de Canalización y la Restauración del Hábitat.

La demo incluye los primeros capítulos del juego, cuyos datos guardados se podrán exportar al juego completo que se lanzará el 13 de marzo de 2026 en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. En la demo de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, los jugadores pueden editar la apariencia del protagonista a su gusto y tantas veces como quieran. En esta demo se podrán probar los nuevos sistemas de combate, como el indicador de alma Wyvern y el Sincrofrenesí, así como probar las tareas de un Guardabosques, como la Restauración del Hábitat. El juego ya se puede reservar con la Armadura Superpuesta especial para Eleanor como bono de reserva. También están disponibles Amiibos para Ratha, Ratha V y Rudy, que desbloquearán trajes adicionales dentro del juego en el lanzamiento.

Para más información, visita la web de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Vive el terror y la acción de Resident Evil Requiem el 27 de febrero de 2026

El Nintendo Direct de hoy presentó nuevas secuencias de juego de la versión para Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem, la novena entrega principal de la icónica saga survival horror Resident Evil™ , que se lanzará en Nintendo Switch 2, así como en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Game Store y GeForce NOW el 27 de febrero de 2026. Vive la acción trepidante y desalentadora con el legendario agente Leon S. Kennedy y el escalofriante terror de supervivencia con la analista del FBI Grace Ashcroft de una manera completamente nueva mientras cambias libremente entre perspectivas en primera y tercera persona en cualquier momento.

Y este verano se lanzan los primeros amiibo de Resident Evil tanto para Grace Ashcroft como para el legendario Leon S. Kennedy. Las reservas anticipadas de las ediciones Deluxe y Standard de Resident Evil Requiem ya están disponibles, y la edición Deluxe incluye el mismo juego base que la edición Standard, además de un pack exclusivo de cinco trajes, cuatro skins de armas, dos filtros de pantalla, dos amuletos y más.