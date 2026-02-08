SUPER ROBOT WARS Y, el juego de combate táctico por turnos con un elenco estelar de mechas y pilotos, ya tiene disponible un nuevo DLC. Tras la actualización gratuita de principios de esta semana, que incluía nuevas funciones, este DLC añade cinco nuevas unidades mecha, 16 nuevas misiones de área, 10 nuevas misiones a bordo y mucho más.
El RPG táctico basado en cuadrículas desarrollado por Bandai Namco Forge Digitals Inc. y publicado por Bandai Namco Entertainment Europe añade nuevas unidades y personajes jugables de “Kotetsu Jeeg”, “Dynamic Planning Original (Getter Robot – The Jet-Black Drifters)” y “Brave of the Legend Da-Garn».
Ante la inminente catástrofe de una ruina inevitable, SUPER ROBOT WARS Y desafía a los “Guardians of Steel” a levantarse y conquistar el destino. La aclamada serie combina un elenco estelar de mechas, animaciones de ataque llenas de acción y un sistema de mejoras para personalizar diversas unidades y pilotos. El juego también cuenta con una historia original profunda y cautivadora que entrelaza universos de una variedad de animes de mechas.
SUPER ROBOT WARS Y ya está disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC.. Leer artículo completo en Frikipandi El DLC de SUPER ROBOT WARS Y añade nuevos mechas, misiones y mucho más, ya está disponible.