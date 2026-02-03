Compartir Facebook

Uno de los juegos gratios en Undisputed disponible en PS Plus con la suscripción Essential para febrero del 2026. Steel City Interactive y PLAION anuncian que, a partir de hoy, Undisputed, el juego de boxeo más auténtico hasta la fecha, está disponible en PS Plus incluido con la suscripción PS Plus Essential.

Para los jugadores nuevos que no conocen la saga, Steel City Interactive ha creado el primero de una serie de tutoriales para ponerles en forma y prepararlos para enfrentarse a Muhammad Ali en Undisputed. Puedes ver el vídeo tutorial para principiantes aquí

Undisputed disponible en PS Plus con la suscripción Essential ¿Cómo jugar?

con consejos sobre cómo defenderte, golpear y mantener niveles de resistencia.

Puedes ver el tráiler de Undisputed

Undisputed ofrece una autenticidad sin precedentes, con mecánicas de lucha estratégicas, más de 70 luchadores licenciados y una experiencia visual asombrosa, con daños y deformaciones faciales realistas.

§ El Modo Carrera como en la vida real sigue el épico viaje desde boxeador aficionado hasta Campeón Indiscutible

§ Creador de personajes detallado para crear tu propio luchador y personalizar todo, desde la constitución hasta tatuajes, pantalones cortos, guantes y mucho más

§ Mecánicas revolucionarias de juego de pies y un sistema de combate profundo permiten combates realistas, además de múltiples atributos y estilos de IA que diferencian a los luchadores

§ Leyendas como Muhammad Ali y Sugar Ray Robinson aparecen junto a campeones modernos como Tyson Fury y Canelo Álvarez, junto a estrellas de la División Femenina, como Katie Taylor y Claressa Shields

§ Se incluyen el WBC, Consejo Mundial de Boxeo Británico y otras organizaciones relevantes, junto con marcas reconocidas de boxeo y comentaristas como el legendario Jimmy Lennon Jr.

§ Modelos de personajes increíblemente detallados, con daños realistas, sudor progresivo y deformación facial

Undisputed también está disponible para su compra en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.