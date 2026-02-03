Compartir Facebook

MILESTONE ESTRENA EL TRAILER DE LOS MODOS DE JUEGO DE SCREAMER

Los modos de juego de SCREAMER en un nuevo tráiler. Tras desvelar un primer vistazo al lore del juego, Milestone ha lanzado hoy un nuevo tráiler de Screamer, ofreciendo a los fans una visión general de los modos de juego que ofrece en su mundo futurista y distópico. Screamer estará disponible el 26 de marzo de 2026, en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con acceso anticipado a partir del 23 de marzo de 2026.

Puedes ver el tráiler de los Modos de juego de Screamer

La campaña para un jugador se desarrolla a través de El Torneo, el evento ilegal de carreras callejeras más ambicioso jamás organizado. Cinco equipos rivales, cada uno formado por tres personajes, se enfrentan en carreras despiadadas y sin restricciones impulsadas por el Sistema Echo, una característica única instalada en cada vehículo que permite tanto acciones ofensivas como defensivas. Cada equipo está impulsado por su propia historia, con motivaciones e identidades únicas reflejadas tanto en el diseño de los personajes como en la estética de los coches. A medida que los jugadores avanzan en la competición y juegan con todo el elenco de personajes, descubrirán estas narrativas entrelazadas a través de escenas cinemáticas de la mano de actores internacionales como Troy Baker y Aleks Le.

Más allá de la campaña principal, la combinación de modos de juego de Screamer muestra su mezcla distintiva de carreras trepidantes y lucha intensa. Las Carreras por Equipos permiten a los jugadores formar su equipo ideal uniéndose con uno o dos personajes de su elección. Sin embargo, la victoria no depende solo de la velocidad, ya que las clasificaciones finales combinan las posiciones en la carrera con el número de KOs ejecutados por cada miembro del equipo, premiando la cooperación y el juego táctico. El Desafío de Overdrive, en cambio, pondrá al límite a los amantes del riesgo. Overdrive es una mecánica especial que potencia significativamente el rendimiento del vehículo y que está activa desde el inicio de la carrera, obligando a los jugadores a conducir sus coches a máxima capacidad. Cada error puede ser fatal, ya que si chocas termina la partida, convirtiéndolo en la prueba de supervivencia definitiva. Inspirado en las clásicas experiencias arcade, el Desafío de Puntuación es un modo de carrera que pone a prueba la audacia y el instinto de conducción. Los jugadores deben acumular tantos puntos como sea posible completando acciones específicas a lo largo de una serie de carreras, compitiendo por un puesto en la cima de la tabla de clasificación al final del recorrido. Como homenaje a la edad de oro del género, Screamer también revive el reto de las carreras arcade clásicas basadas en líneas de precisión y velocidad sin concesiones. La Contrarreloj pone a prueba el rendimiento durante tres vueltas de gran intensidad, mientras que el modo Punto de Control añade una presión implacable, y cada segundo se convierte en una lucha por la supervivencia. Por último, en el modo Carrera, se podrá tomar el control total y ajustar cada detalle de la competición, ofreciendo la máxima libertad y una personalización completa de la jugabilidad.

Desde enfrentamientos globales hasta partidas en el salon, Screamer también ofrece muchas opciones multijugador. Las Carreras Clasificatorias por Equipos son la opción ideal para quienes buscan una competencia feroz, mientras que en las Salas Privadas se pueden crear carreras con reglas personalizadas e invitar directamente a los competidores. Por último, la Combinación ofrece una lista de reproducción rotativa de Carreras y Carreras por Equipos para jugar online, mientras que la pantalla dividida permite que hasta cuatro jugadores disfruten del caos offline.

Con una amplia gama de modos diseñados para recompensar la habilidad y la estrategia, Screamer anima a los jugadores a explorar cada aspecto de su ecosistema arcade. Desde enfrentamientos en equipo hasta desafíos en solitario, dominar cada modo permitirá a los fans perfeccionar estilos de juego mientras desbloquean objetos especiales y personalizaciones.

Screamer estará disponible el 26 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Página web oficial: https://milestone.it/es/games/screamer/