¡Mejora la Batcueva con la nueva gama GXTrust Batman con licencia oficial!

La silla gaming Ruya Pro Batman Edition ofrece una comodidad excepcional con un elegante diseño negro y amarillo y un logotipo Premium de Batman que es inconfundible e impresionante. Diseñada pensando en las sesiones de gaming prolongadas y la comodidad durante todo el día, cuenta con lo siguiente para soportar incluso las maratones más intensas:

Una estructura con altura ajustable, reposabrazos 4D y un mecanismo de inclinación con bloqueo para personalizar tu posición

Soporte lumbar integrado, cojín de asiento extragrueso moldeado y reposacabezas extraíble para máxima comodidad y sujeción

Una combinación de tejido transpirable y polipiel que mantiene el frescor incluso durante partidas de alta intensidad

Una base en forma de estrella de aluminio resistente y un cilindro elevador de gas de clase 4 probado hasta con 150 kg, diseñada para resistir partida tras partida

Combinando el estilo icónico de Batman con la calidad GXTrust, el resto de los productos de la gama dota a los gamers con todas las herramientas esenciales para completar el set-up:

Los auriculares gaming Carus Batman Edition garantizan un sonido potente e inmersivo, compatibilidad multiplataforma y un micrófono extraíble para comunicarse de forma clara en cada partida

El mando de juegos para gaming inalámbrico Muta Batman Edition ofrece conexión trimodo mediante un receptor USB de 2,4 GHz, Bluetooth o cable USB para elegir la conexión que prefieras

La alfombrilla XXL para ratón Batman Edition presenta un elegante diseño inspirado en los cómics de Batman, junto con una superficie de 930×300 mm con bordes cosidos que ofrece espacio adicional para ratón y teclado

Para los fans más jóvenes que desean adentrarse en el mundo de Gotham, la gama GXTrust Batman incluye también accesorios que por su diseño se adaptan a sus necesidades Con un diseño atractivo y compatibilidad multiplataforma, los auriculares gaming Zirox son ideales para disfrutar de juegos y música. La silla plegable para suelo Rayzee hace que el gaming en consola sea más cómodo que nunca, lo que permite que los niños encuentren el ángulo perfecto para jugar, ver películas o leer cómics. Por último, repleta de elementos reconocibles de Batman, desde el llamativo patrón de colores negro y amarillo hasta el logotipo de Batman en el respaldo, la silla infantil Revvo Kids facilita que los niños demuestren su pasión por su superhéroe favorito mientras hacen los deberes o están jugando.

Estilizada, funcional y con mucho carácter, la gama GXTrust Batman está diseñada para llevar la diversión del fandom a los gamers de todas las edades. Tanto si vas a jugar como si tienes trabajo por hacer, esta colección te da el poder de desenvolverte a tu manera.

Disponibles actualmente en Amazon, la silla gaming Ruya Pro Batman Edition se encuentra a la venta por un PVP de 399,99 €, los auriculares gaming Carus Batman Edition por un PVP de 34,99 €, el mando de juegos para gaming inalámbrico Muta Batman Edition por un PVP de 44,99 €, y la alfombrilla XXL para ratón Batman Edition por un PVP de 19,99 €. En la gama de pequeños fans, los auriculares gaming Zirox Batman Edition están disponibles por un PVP de 24,99 €, la silla plegable para suelo Rayzee Batman Edition por un PVP de 99,99 €, y la silla infantil Revvo Kids Batman Edition por un PVP de 119,99 €.