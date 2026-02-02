Compartir Facebook

Nuevo DLC de GT7. El Xiaomi SU7 Ultra llega a Gran Turismo 7 en su nueva actualización para tu PlayStation

Sony Interactive Entertainment y Polyphony Digital han anunciado la disponibilidad de una nueva actualización de Gran Turismo 7, el título de conducción exclusivo para PlayStation®, que estrena 2026 con la llegada de tres espectaculares vehículos enfocados en la competición. Entre ellos destaca el Xiaomi SU7 Ultra, el esperado superdeportivo eléctrico del gigante tecnológico chino. El update 1.67 de Gran Turismo®7 estará disponible para todos los jugadores a partir de este 29 de enero.

Xiaomi SU7 Ultra: el eléctrico definitivo del gigante de los móviles. Xiaomi, después de alcanzar el éxito mundial en la venta de dispositivos inteligentes, centró su atención en la movilidad eléctrica, al que ha aplicado su tecnología y espíritu de innovación. Su modelo de debut fue el sedán deportivo SU7, que se convirtió en un éxito desde el primer momento. La firma china ha querido ir más lejos con una variante monstruosa con tres motores que le proporcionan una potencia total de 1527CV, le permite hacer el 0-100km/h en 1,98 segundos y llegar a una velocidad máxima de 350km/h. El motor trasero V8 llega a girar a 27.200 rpm, un auténtico récord para un modelo de producción. También se ha prestado especial atención a la potencia de frenado, que le permite desacelerar desde 100km/h hasta detenerse en 30,8 metros. Por fuera destaca su gran rendimiento aerodinámico, con un kit de carrocería en fibra de carbono que permite reducir el peso y mejorar la deportividad.

Porsche 911 GT3 R (992): una máquina de carreras pura. Desde el lanzamiento del modelo original en 1963, el 911 ha sido el referente de los coches deportivos tanto en la carretera como en el circuito. El linaje de la franquicia llegó en 2018 a la octava generación con este 911 ‘992’ que simboliza la filosofía de diseño moderna de la marca alemana con sus faros led de 4 puntos y los sofisticados pilotos traseros combinados. En 2022 llegó el modelo de competición GT3 R, incorporando un motor bóxer de 4.2 litros y 6 cilindros que incorpora fibra de carbono, suspensión de doble horquilla multibrazo y una mayor distancia entre ejes. Este 911 GT3 R concentra todo el conocimiento y la tecnología de competición de Porsche para dominar los circuitos.

Hyundai Elantra N TC: diseñado para la victoria. Este sedán de alto rendimiento presenta una edición especial diseñada específicamente para los circuitos. Su modelo base cuenta con un motor turbo de inyección directa que proporciona 276CV y supone una sólida base para convertirlo en vehículo de competición. Su carrocería ancha y aerodinámica junto con el splitter de fibra de carbono y el gran alerón trasero han mejorado notablemente su paso por curva. Sus frenos tienen piezas específicas para carreras de resistencia y se ha realizado un especial esfuerzo en reducir el peso y aumentar la rigidez de todo el vehículo.

La actualización también presenta las siguientes novedades para seguir expandiendo la experiencia de juego de Gran Turismo®7:

Se han añadido nuevos menús extra en el GT Café

Circuitos del Mundo: añadidos los siguientes eventos: World Touring Car 600 – Nürburgring Nordschleife Word Touring Car 700 – Spa Francorchamps World Touring Car 800 – Mount Panorama

‘California Roadsides’ se ha añadido como lugar destacado en el modo Scapes.

