Hoy Razer ha anunciado el lanzamiento en beta de Synapse Web, una aplicación web que permite ajustar algunas configuraciones básicas de sus dispositivos sin necesidad de instalar software. La web busca ofrecer una alternativa rápida y accesible para quienes necesitan modificar parámetros en entornos donde no es posible instalar programas, como equipos compartidos, trabajo, torneos o sistemas bloqueados pero quieres usar tus dispositivos Razer.

La web funciona directamente desde navegadores basados en Chromium, como Google Chrome, Microsoft Edge u Opera. Pero aún no funciona con Mozilla Firefox. Su objetivo es proporcionar una experiencia de ajuste simplificada, que incluya las funciones básicas que los jugadores suelen necesitar en situaciones concretas.

Una wwb pensada para ajustes rápidos

Synapse Web es una gran idea ya que se integra como una nueva capa dentro del ecosistema Synapse de Razer. En esta fase inicial, es compatible únicamente con la línea de teclados Razer Huntsman V3, incluyendo los modelos Pro 8KHz, Pro TKL 8KHz y Pro Mini. La compañía Razer ha adelantado que más dispositivos se sumarán a medida que la plataforma evolucione lo que es una gran noticia.

La web ofrece acceso rápido a configuraciones básicas sin depender de instalaciones locales. Entre las funciones disponibles se encuentran la modificación de parámetros básicos, la selección de efectos rápidos de iluminación Chroma RGB y la gestión de perfiles almacenados en la memoria interna del dispositivo. Esto permite mantener ajustes consistentes al cambiar de ordenador o al utilizar equipos ajenos.

Según Razer, el desarrollo de Synapse Web ha contado con aportaciones de jugadores profesionales y a loss miembros de Team Razer, con el objetivo de replicar flujos de trabajo reales en competiciones donde la rapidez, sensillez y la fiabilidad son esenciales.

La compañía plantea Synapse Web como un complemento a Synapse 4, no como un sustituto. Mientras la versión completa del software sigue siendo necesaria para configuraciones avanzadas y sincronización entre múltiples dispositivos, la versión web se posiciona como una solución ligera para ajustes inmediatos y escenarios donde la instalación de software no es viable.

Synapse Web ya está disponible en fase beta a través de la dirección web htrps://synapse.razer.com. Con este lanzamiento, Razer amplía las opciones de personalización para sus usuarios más frikis y gamers, ofreciendo una herramienta más flexible para quienes necesitan modificar su equipo de forma rápida, sencilla y desde prácticamente cualquier lugar.

Si tienes uno de los dispositivos compatibles te recomiendo probarlas