Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy que CODE VEIN II, la esperada secuela del éxito de 2019 CODE VEIN, ya está disponible en Acceso Anticipado para consolas y PC. Desarrollado por Bandai Namco Studios, el nuevo RPG de acción lleva a los jugadores a un viaje épico en el que manejan el tiempo como un arma, atraviesan versiones pasadas y presentes de un mundo explorable y descubren una dramática batalla para salvar a la humanidad.

CODE VEIN II ofrece un juego RPG lleno de acción con combates emocionantes y un profundo sistema de progresión para mejorar los personajes, las armas y las habilidades. Ambientado en un futuro en el que los últimos restos de la humanidad y los cazarresucitados luchan contra un mundo al borde del colapso, los jugadores viajarán por grandes entornos con sus compañeros mientras se enfrentan a enemigos desafiantes y jefes finales enormes e inolvidables.

CODE VEIN II presenta una jugabilidad distintiva para un RPG de acción, en el que los jugadores utilizan la sangre drenada de los enemigos para desbloquear una variedad de poderosas habilidades, crear estrategias de combate con códigos de sangre y utilizar armas y equipos únicos llamados “jaulas” para vencer a enemigos desafiantes y jefes épicos. El juego también introduce el nuevo sistema de compañeros, que permite a los jugadores cambiar fácilmente entre dos formas de combate. El sistema de compañeros eleva aún más el combate del jugador a una experiencia de acción dinámica con el nuevo medidor de puntos de vínculo, los rasgos de vínculo, las bonificaciones de rasgos de compañero y la mecánica de ofrenda curativa, en la que los compañeros pueden restaurar al cazarresucitado caído con la salud recuperada.

Vuelve el sistema de personalización profundo en CODE VEIN II para el protagonista del juego, cazarresucitado, donde los jugadores pueden personalizar sus personajes a la perfección con una amplia gama de ajustes para el tipo de cuerpo, peinado, expresiones faciales, accesorios, maquillaje y mucho más. Los jugadores también pueden visitar lugares clave del juego llamados “fuentes termales” para ver a su personaje en diferentes entornos de iluminación y utilizar el modo foto para capturar y guardar sus creaciones.

Para más información sobre CODE VEIN II y otros productos de Bandai Namco Entertainment Europe, por favor visite https://es.bandainamcoent.eu/

CODE VEIN II ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam en las ediciones Standard, Deluxe y Ultimate.