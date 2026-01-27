KILLER INN llegará con su Early Access el 12 de febrero de 2026

EL JUEGO DE ACCIÓN Y MISTERIO KILLER INN LLEGA CON SU EARLY ACCESS EL 12 DE FEBRERO DE 2026

Comienza a jugar por solo €9.99 por tiempo limitado

SQUARE ENIX acaba de anunciar que KILLER INN, el emocionante juego multijugador de acción y misterio de asesinatos, llegará con su Early Access el 12 de febrero de 2026 a PC via Steam.

No te pierdas el nuevo tráiler de KILLER INN

Con la entrada de KILLER INN en fase de Early Access, el equipo de desarrollo buscará activamente la opinión de los jugadores para seguir perfeccionando el juego de cara a su lanzamiento oficial. El título estará disponible para su compra a un precio especial de Early Access de 9,99 €. El precio del juego aumentará con su lanzamiento oficial*, por lo que se anima a los jugadores a aprovechar esta oferta anticipada por tiempo limitado. También estarán disponibles compras cosméticas opcionales en el juego.

En KILLER INN, 24 jugadores son invitados a un misterioso castillo por una organización clandestina conocida como Astra para competir por riquezas inimaginables. A cada jugador se le asignará de forma aleatoria y secreta uno de los dos roles disponibles: Lobos, cuya misión es cazar y matar, y Corderos, que deberán contraatacar y sobrevivir al caos… o escapar del castillo.

Los jugadores deberán utilizar todas las armas, herramientas y pistas a su alcance para sobrevivir y ganar. Con los asesinos ocultándose a plena vista, será necesario cuestionarlo todo, incluso a los aliados más cercanos. Al final de la noche, todos los jugadores deberán matar, morir o escapar de la locura.

KILLER INN cuenta provisionalmente con la clasificación M (Mature) por la ESRB y PEGI 18, y está desarrollado por Tactic Studios y publicado por SQUARE ENIX en colaboración con TBS GAMES. Para más información, visita:

https://www.square-enix.com/killer-inn/