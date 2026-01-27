35.º aniversario de Blizzard. Novedades en World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone y Diablo

Compartir Facebook

Hoy, Blizzard Entertainment ha anunciado las fechas definitivas de sus próximas presentaciones de 2026, una serie de eventos repletos de grandes anuncios de la mano de desarrolladores sobre lanzamientos en todos sus universos, incluyendo World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone y Diablo. Los eventos servirán también como galvanizadores del 35.º aniversario de Blizzard, un homenaje tanto a la comunidad como al sector, además de ofrecer avances del fantástico futuro que nos aguarda, en el que destaca el esperadísimo regreso de la BlizzCon en septiembre.

En palabras de Johanna Faries, presidenta de Blizzard Entertainment: «Nuestros equipos han exprimido todo su talento para preparar un extraordinario catálogo de propuestas y ofrecérselo a los jugadores de todos nuestros universos. Este gran hito llega en un momento muy importante, en el que queremos reflexionar sobre las tres décadas y media de historia de Blizzard y las enormes ambiciones que tenemos para el futuro. Aquí da comienzo todo lo que queremos compartir sobre nuestros juegos este año y estamos deseando convertirlo en realidad».

Conéctate a los canales de Blizzard en YouTube y Twitch para ver cada una de las presentaciones:

29 de enero a las 18:00 CET: «World of Warcraft: Estado de Azeroth» en el canal de World of Warcraft en YouTube y el canal de World of Warcraft en Twitch

4 de febrero a las 19:00 CET: «Overwatch: En primer plano» en el canal de Overwatch en YouTube y el canal de Overwatch en Twitch

9 de febrero a las 18:30 CET: «Hearthstone: En primer plano» en el canal de Hearthstone en YouTube y el canal de Hearthstone en Twitch

11 de febrero a las 23:00 CET: «30.º aniversario de Diablo: En primer plano» en el canal de Diablo en YouTube y el canal de Diablo en Twitch

Junto a este anuncio llega también «Siguiente capítulo», un vídeo que rinde un homenaje a la herencia y la historia de Blizzard centrándose en los momentos, los lanzamientos y los recuerdos que constituyen los cimientos de la empresa desde el momento de su nacimiento hasta hoy en día. En él podrás ver unos 400 objetos salidos de los archivos físicos de Blizzard, que representan un legado vivo extendido a lo largo de 35 años y una invitación abierta para que nuestros jugadores puedan seguir siendo parte de esta historia en los años venideros.

Puedes encontrar más información sobre el Blizzard Showcase en Blizzard.com.

El 29 de enero, acompaña a Holly Longdale, productora ejecutiva de World of Warcraft, e Ion Hazzikostas, director del juego sénior, en una retransmisión especial conocida como el Estado de Azeroth. En ella, reflexionarán sobre los últimos lanzamientos de características de WoW y compartirán el calendario de contenido para 2026 con los jugadores tanto de WoW moderno como Classic.

La retransmisión dará comienzo a las 18:00 CET en los canales de World of Warcraft en YouTube y Twitch.

Entre lo más destacado, hablarán de las próximas iniciativas para el juego y la cadencia de contenido, e incluso darán un avance de las divertidas y emocionantes características que llegarán a Midnight tras el lanzamiento global del 3 de marzo.