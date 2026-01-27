Hoy Samsung presenta el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, diseñado para acompañar a los atletas durante toda su experiencia en Milano Cortina 2026

Samsung, socio olímpico y paralímpico mundial, ha presentado el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, un dispositivo creado en exclusiva para los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Esta edición especial se entregará a cerca de 3.800 atletas de alrededor de 90 países y está diseñada para acompañarlos durante toda su experiencia en los Juegos, desde su día a día en la Villa Olímpica hasta los momentos de competición y celebración.

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition integra Galaxy AI, una pantalla FlexWindow ampliada y funciones avanzadas de cámara, además de iniciativas como Victory Selfie, una nueva serie fotográfica realizada con Galaxy S25 Ultra. Con esta edición, Samsung refuerza su compromiso de poner la innovación móvil al servicio de los atletas y de acercar la experiencia olímpica a aficionados de todo el mundo.

“Los atletas son el corazón de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y, desde hace casi 30 años, en Samsung hemos estado a su lado como socio mundial, apoyándolos a través de la innovación en tecnología móvil”, afirmó Stephanie Choi, vicepresidenta ejecutiva y directora del Mobile Marketing Center de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics. “Desde Sochi 2014 hemos acompañado a los atletas con ediciones olímpicas de nuestros dispositivos y nos hace especial ilusión seguir haciéndolo en Milano Cortina 2026. Con Olympic Edition, queremos que puedan compartir cada momento inolvidable con sus familias, amigos y seguidores, a su manera”.

Una edición especial para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno

El Galaxy Z Flip7 es un dispositivo compacto e inteligente, pensado para un uso cómodo, ágil y fiable en el día a día. Integra Galaxy AI junto a una nueva pantalla FlexWindow ampliada de borde a borde, lo que permite disfrutar de una experiencia de inteligencia artificial móvil sencilla y sin complicaciones. Su uso intuitivo con una sola mano convierte al Galaxy Z Flip7 en un apoyo práctico para los atletas durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno. Entre sus principales funciones destacan:

Un sistema de doble cámara trasera, con un gran angular de 50MP[3] y un ultra gran angular de 12 MP, que ofrece una calidad de imagen profesional.

Now Brief [4], que proporciona actualizaciones diarias personalizadas, como recordatorios, eventos del calendario o resúmenes de actividad física, y que puede acceder también a datos de salud y bienestar de determinadas aplicaciones.

[4], que proporciona actualizaciones diarias personalizadas, como recordatorios, eventos del calendario o resúmenes de actividad física, y que puede acceder también a datos de salud y bienestar de determinadas aplicaciones. Asistente de fotos [5], que permite mejorar las imágenes con calidad de estudio mediante funciones como mover, borrar o ampliar objetos, ajustar encuadres o completar fondos gracias a la inteligencia artificial.

[5], que permite mejorar las imágenes con calidad de estudio mediante funciones como mover, borrar o ampliar objetos, ajustar encuadres o completar fondos gracias a la inteligencia artificial. Intérprete integrado[6], que reduce la barrera del idioma al ofrecer traducción en tiempo real independientemente de la conexión a la red, incluso en zonas montañosas.

▲ Pack del Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

Además de sus prestaciones, el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition presenta un diseño especialmente creado para celebrar la participación de los atletas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, así como una serie de servicios prácticos pensados para acompañarlos tanto en la Villa Olímpica como durante la competición.

El dispositivo incorpora un acabado en azul en la parte trasera, inspirado en el estilo de Milano Cortina 2026, que conecta la identidad de Samsung con el significado cultural del azul italiano. Este color refleja también los valores de unidad y deportividad asociados a los Juegos Olímpicos. El marco metálico dorado hace referencia a la búsqueda de la excelencia y a los momentos vividos en el podio, así como a la aspiración de la marca por ofrecer lo mejor. La edición Olympic Edition incluye además una funda transparente con sistema magnético, con un elemento circular azul rodeado de hojas de laurel doradas, un símbolo tradicionalmente vinculado a la victoria.

▲ Fondos de pantalla y animaciones de encendido y apagado exclusivas para el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition.

Cada dispositivo incluye también fondos de pantalla especiales inspirados en los Juegos Olímpicos de Invierno, creados específicamente para Milano Cortina 2026. Las curvas de colores hacen referencia a los deportes de invierno y se inspiran en las huellas que dejan las cuchillas de los patines al deslizarse sobre el hielo. Estos elementos de diseño celebran el espíritu olímpico y la pasión de cada atleta.

Los atletas pueden hacer que los momentos compartidos con seguidores, familiares y compañeros de equipo sean aún más memorables gracias a Grabación dual, una función que permite capturar en una sola imagen lo que ocurre y la reacción del propio atleta, utilizando al mismo tiempo la cámara trasera y la frontal. Esta función, diseñada específicamente para la Olympic Edition, se activa de forma sencilla desde la aplicación de cámara, deslizando el modo de disparo. Además, Grabación dual ofrece nuevas posibilidades creativas mediante la vista dividida, que permite acercar la acción ampliando[7] la imagen capturada con la cámara trasera y ver el resultado en tiempo real directamente en la FlexWindow.

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition incluye una serie de aplicaciones y servicios esenciales preinstalados, diseñados para dar soporte a los atletas durante Milano Cortina 2026:

▲ Galaxy Athlete Card permite a los atletas conectar entre sí y sentirse parte de una comunidad olímpica y paralímpica común.

Para fomentar la conexión entre los atletas durante su estancia, la experiencia Galaxy Athlete Card ofrece una forma digital de intercambiar perfiles, coleccionar tarjetas y participar en actividades interactivas, contribuyendo a crear un sentimiento de comunidad entre distintas disciplinas y delegaciones.

ofrece una forma digital de intercambiar perfiles, coleccionar tarjetas y participar en actividades interactivas, contribuyendo a crear un sentimiento de comunidad entre distintas disciplinas y delegaciones. Los atletas recibirán además conectividad gratuita a través de una eSIM 5G de 100 GB, junto con acceso a pases y servicios digitales en Samsung Wallet, desarrollados en colaboración con socios globales y locales para facilitar su día a día durante Milano Cortina 2026. Entre ellos se incluye Coca-Cola Free Beverage Key, que podrá utilizarse en máquinas expendedoras situadas en las Villas.

5G de 100 GB, junto con acceso a pases y servicios digitales en Samsung Wallet, desarrollados en colaboración con socios globales y locales para facilitar su día a día durante Milano Cortina 2026. Entre ellos se incluye Coca-Cola Free Beverage Key, que podrá utilizarse en máquinas expendedoras situadas en las Villas. Athlete365 ofrece herramientas de apoyo al rendimiento deportivo y al bienestar mental, además de proporcionar información clave sobre las competiciones. Esta plataforma está integrada en la función Now Brief de Galaxy AI, lo que permite a los atletas mantenerse al día de las últimas novedades de los Juegos de un solo vistazo.

ofrece herramientas de apoyo al rendimiento deportivo y al bienestar mental, además de proporcionar información clave sobre las competiciones. Esta plataforma está integrada en la función de Galaxy AI, lo que permite a los atletas mantenerse al día de las últimas novedades de los Juegos de un solo vistazo. Otras aplicaciones, como la app oficial de los Juegos Olímpicos™ , IOC Hotline y PinQuest , facilitan el día a día en la Villa Olímpica y ayudan a los atletas tanto dentro como fuera del ámbito competitivo.

, y , facilitan el día a día en la Villa Olímpica y ayudan a los atletas tanto dentro como fuera del ámbito competitivo. La aplicación de fitness preinstalada permitirá a los atletas hacer un seguimiento de sus entrenamientos y recibir recomendaciones personalizadas cuando utilicen el equipamiento deportivo disponible en las Villas Olímpicas y Paralímpicas.

Celebrando juntos el momento de la victoria

▲ (De izquierda a derecha) la medallista de plata Baasankhuu Bavuudorj (Equipo Mongolia), la medallista de oro Natsumi Tsunoda (Equipo Japón) y las medallistas de bronce Shirine Boukli (Equipo Francia) y Tara Babulfath (Equipo Suecia) posan para su Victory Selfie tras la competición femenina de judo en la categoría de –48 kg. (Foto: Patrick Smith / Getty Images)

Presentado por primera vez en París 2024, el Victory Selfie, impulsado por la Olympic Edition, permitió a los atletas capturar y compartir sus momentos de victoria directamente desde el podio, haciendo partícipes de esos instantes a seguidores y aficionados.

En Milano Cortina 2026, el Victory Selfie se estrenará por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno y lo hará con un formato ampliado. La iniciativa dejará de centrarse únicamente en pruebas individuales o por parejas y se abrirá también a los deportes de equipo, reflejando así el carácter colectivo de muchas disciplinas de invierno. De esta forma, los atletas podrán capturar y compartir sus logros junto a sus compañeros de equipo, y hacerlo llegar al instante a sus familias, seguidores y aficionados de todo el mundo, que también podrán sentirse parte de un momento tan significativo.

El primer momento de emoción, fotografiado con Victory Profile

▲ (De izquierda a derecha) Alex Hall, Flora Tabanelli, Gilli Kim

El recorrido de los atletas va mucho más allá de la competición. Incluye todo el proceso previo, la preparación y las emociones que acompañan a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno. Para reflejar esta experiencia en su conjunto y poner en valor la vivencia de los propios atletas, Samsung presenta Victory Profile, una nueva iniciativa desarrollada junto a nueve Comités Olímpicos Nacionales. Victory Profile se basa en una serie de retratos realizados con el Galaxy S25 Ultra, pensados para mostrar de forma cercana la personalidad, la pasión y la identidad de cada atleta.

Victory Profile aporta una nueva mirada a la experiencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, poniendo el foco en momentos que van más allá del podio y ofreciendo a los atletas un recuerdo personal que refleja tanto su recorrido como su personalidad. El proyecto arrancará con la participación de alrededor de 490 atletas de Francia, Alemania, Italia, Corea, Noruega, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Contribuyendo a definir la experiencia de los Juegos del futuro

Samsung seguirá impulsando su innovación móvil para acercar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos a los aficionados de todo el mundo, haciendo que cada momento se viva de una forma más cercana. A través de sus dispositivos y de experiencias centradas en los atletas, la compañía está creando nuevas formas de compartir sus historias, desde la preparación hasta el podio, y de acercar a los seguidores a los momentos y a las personas que dan sentido a los Juegos.

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition se distribuirá en las Villas Olímpicas de seis ciudades a partir del 30 de enero. Además, Samsung Open Station ofrecerá asistencia profesional presencial para ayudar a los atletas a activar sus dispositivos, transferir datos y recibir soporte técnico general durante su estancia en los Juegos.