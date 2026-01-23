El último DLC de ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 añade tres nuevos personajes

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 se amplía hoy con el lanzamiento del DLC 8: Special Selection Pack. La aventura continúa con la incorporación de tres nuevos personajes, seleccionados por la comunidad. Los recién llegados son:

Eneru, el autoproclamado Dios de Skypiea, tiene los poderes eléctricos de la fruta del diablo Goro Goro no Mi. Su estilo de lucha consiste en acumular poder mediante ataques aéreos antes de lanzar una descarga masiva con un ataque terrestre para aniquilar a sus enemigos.

King, el temible lunario y All-Star de los Piratas de las Bestias, conocido por su abrumadora fuerza y sus habilidades ardientes. Se caracteriza por sus ataques envueltos en llamas. Ilumina el campo de batalla en forma humanoide con espadas, patadas y puños, y barre amplias zonas de enemigos con sus alas en forma de bestia humana.

Z, el antiguo almirante de la Marina convertido en líder rebelde, domina el armamento Haki y es devastador en el combate con armas pesadas. Es un luchador versátil con potentes ataques demoledores contra enemigos cercanos y disparos a distancia contra enemigos lejanos. Entra en un estado de potenciación tras repeler a los enemigos, lo que refuerza su siguiente ataque cargado.

¡Mira el tráiler de lanzamiento para descubrir los personajes elegidos por los fans!

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC.

Los jugadores pueden disfrutar de ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 con gráficos mejorados, efectos visuales optimizados, tiempos de carga más rápidos y un mayor número de enemigos en pantalla en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Para más información sobre ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, por favor visite https://es.bandainamcoent.eu/.